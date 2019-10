Opptøyer i Oslo: Butikk rasert etter sammenstøt mellom demonstranter

Flere personer var involvert i slagsmål på Frogner i forbindelse med en demonstrasjon ved Tyrkias ambassade i Oslo lørdag. Demonstrasjonene fortsatte i Oslos hovedgate, hvor demonstranter barket sammen.

Flere personer barket sammen i butikken Body Shop på Karl Johan etter slagsmål og uro på Frogner tidligere i dag.

– Mange begynte å slåss inne i butikken, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Politiet sier til VG at butikken er rasert. Det var kaotiske tilstander på stedet, ifølge politiet.

Videobilder fra stedet viser at politiet brukte brannslokningsapparat for å stoppe sammenstøtene.

– I forbindelse med demonstrantene som gikk nedover Karl Johan, skjedde det en hendelse på Body Shop. Det er trolig noen av demonstrantene som har tatt basketak på flere. Politiet kom raskt på stedet, sier Stokkli.

Det er foreløpig uklart om noen er skadet.

– På grunn av slåsskampen ble det utløst et pulverapparat der inne.

Han sier også at butikken ser rasert ut.

– Vi er der nå og har kontroll på stedet, men vi vet ikke om noen blir pågrepet. Demonstrasjonen er fortsatt i marsj.











To personer pågrepet

To personer ble tidligere i dag pågrepet etter at det var masseslagsmål på Solli i forbindelse med to demonstrasjoner i Oslo.

– Det er to personer som er skadet. Hverken legevakt eller sykehus har rapportert om noen alvorlige skader, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG ved 16.40-tiden.

De skadede er sendt til legevakten for undersøkelser.

– Politiet har nå kontroll på stedet. Den andre demonstrasjonen avsluttes om ikke så lenge. Vi er på stedet for å sørge for at folk oppfører seg ordentlig, forteller Stokkli.

Operasjonslederen legger til at det er rundt 750 demonstrerende på stedet.

Videobilder fra stedet viser at flere personer går til angrep på parkerte biler langs veien, og politi som bruker pepperspray mot demonstrantene.

En video fra stedet viser også at en person blir truffet bil:

– Det var planlagt to demonstrasjoner, hvor den første skulle vært avsluttet klokken 14.30. Den andre demonstrasjonen skulle begynne klokken 15. Rett før den andre demonstrasjonen begynte, ble det et slagsmål mellom en god del personer. Vi antar slagsmålet var tyrkere mot kurdere, sier operasjonsleder Stokkli.

Han sier også at det skal ha vært snakk om en bil som har kjørt på en person.

– Bilfører har møtt opp på politihuset og meldt seg selv. Men det ser ut som det kan være to sider av saken. Vi har ikke noe klart hendelsesforløp på dette, men vi jobber med saken.

Stokkli har ikke kjennskap til om bilen vaiet med tyrkisk eller kurdisk flagg. Men sier at dem som angrep bilen hadde kurdiske flagg - ut fra det de har sett på video.

– Det er grunn til å tro at de er sympatisører av en kurdisk demonstrasjon.

I forbindelse med demonstrasjonen er det helikopter på stedet.

Påkjørt

Et vitne på stedet forteller at flere av demonstrantene gikk til angrep på en bil, etter at bilen hadde kjørt på en person under demonstrasjonen.

– Bilen kjørte rundt området og flagget med det tyrkiske flagget foran demonstrantene, hevder vitnet.

Ved 16-tiden forteller vedkommende at situasjonen ser ut til å være under kontroll nå.

– Alt er relativt nå. Det er en del politi utenfor, men de fleste demonstrantene har forlatt området, sier vitnet.

– Høyt aggresjonsnivå

Politiet vet foreløpig ikke hva som utløste slagsmålet.

– Det var skikkelig amper stemning på stedet. Folk klatret over gjerdet og drev med flaggbrenning, så det ut som, sier Stokkli.

Operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt opplyser til VG at politiet er på stedet med store mannskaper.

– Det er mange involverte personer og det er et høyt aggresjonsnivå der. Det er brukt slagvåpen i form av knekte greiner og andre ting som er funnet på stedet, sier hun.

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, men slagsmålet skjedde i forbindelse med to bebudede demonstrasjoner mot Tyrkias ambassade.

Klokken 13. 00 begynte en demonstrasjon til støtte for Tyrkia.

Klokken 15.00 startet en kurdisk motdemonstrasjon som var en protest mot Tyrkias offensiv i Nord-Syria.

Klokken 14.00 meldte politiet til NTB at om lag 200 personer hadde samlet seg utenfor ambassaden.

– Avskåret av politiet

Et øyenvitne til demonstrasjonen forteller til VG at bråket startet ved at det var mye roping i gaten utenfor.

Han sier at det til å begynne med var mange personer med tyrkiske flagg i gatene men etterhvert kom det flere og flere kurdere til stedet med kurdiske flagg.

– Plutselig var det en gruppe kurdere som løp nedover Drammensveien etter noen tyrkiske demonstranter, men de ble avskåret av politiet og drevet tilbake, sier han til VG.

POLITISTYRKER: Det oppsto masseslagsmål i Oslo etter en demonstrasjon mot Tyrkias ambassade i Oslo lørdag. Foto: VGTV

Kjørte på demonstrant

Det eskalerte da det kom en Tesla kjørende ned gaten med Tyrkiske flagg inni bilen.

– Da var det noen som oppdaget bilen og rundt 20 personer angriper bilen med slag fra flaggene og spark, sier han

Han sier at det virket som om sjåføren fikk panikk i tumultene og treffer en av dem som angrep bilen da han forsøker å kjøre unna.

På videoen over ser man hvordan mannen falt over panseret på bilen.

– Vendte seg mot politiet

Øyenvitneet forteller til VG at politiet væpnet med skjold, køller og pepperspray kom raskt til stedet og fikk skjermet bilen.

– Like etter kom politiet inn med pansrede kjøretøyer og hester virket det som om demonstrantene vendte seg mot politiet istedetfor mot de andre demonstrantene.

Han rapporterer at det nå er stille og rolig på stedet og kun politi og media er til stede.

Vi er der med store styrker og har kontroll. Det er fortsatt ampert på stedet. 2 personer er kjørt til Legevakten for videre sjekk, og 2 personer er innbrakt til arrest, sier politiet på Twitter 16.15.

Kollektivtrafikken går greit forbi stedet nå.

Per Gustav Nilsen, som er del av demosntrasjonen mot Tyrkia, står utenfor Tyrkias ambassade.

Han var ikke vitne til slagsmålet, men hørte fra noen at det var noen fra Tyrkisk side som hadde provosert til det.

– Hvordan er stemningen der du er nå?

– Det er veldig god stemning, sivilisert stemning. Her er det ingen som støtter Erdogan, dette er kurdiske demonstranter.

Han sier at en del demonstranter nå er på vei hjemover.

Publisert: 26.10.19 kl. 15:16 Oppdatert: 26.10.19 kl. 17:44