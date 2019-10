Masseslagsmål med slagvåpen i Oslo - to skadet

Flere personer er involvert i slagsmål på Solli plass etter en demonstrasjon ved Tyrkias ambassade i Oslo lørdag formiddag. Politiet melder om bruk av slagvåpen, og sier kjøretøy blir ramponert.

Politiet i Oslo melder om slagsmål med mange involverte på Solli Plass i Oslo. Det brukes vold ved bruk av slagvåpen, og det utageres mot kjøretøy, ifølge politiet.

Like før klokken 15.30 melder politiet at en person er pågrepet, og skriver at de antar det kan bli flere.

«Hittil er det meldt om to skadede til nå, men det er uavklart hva slags skader de har. De får helsetilsyn på stedet», skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt opplyser til VG at politiet er på stedet med store mannskaper.

– Det er mange involverte personer og det er et høyt aggresjonsnivå der. Det er brukt slagvåpen i form av knekte greiner og andre ting som er funnet på stedet, sier hun.

Hendelsesforløpet er foreløpig uklart, men slagsmålet skjedde i forbindelse med to bebudede demonstrasjoner mot Tyrkias ambassade.

Klokken 13. 00 begynte en demonstrasjon til støtte for Tyrkia. Klokken 15.00 startet en kurdisk motdemonstrasjon som var en protest mot Tyrkias offensiv i Nord-Syria.

Klokken 14.00 meldte politiet til NTB at om lag 200 personer hadde samlet seg utenfor ambassaden.

POLITISTYRKER: Det oppsto masseslagsmål i Oslo etter en demonstrasjon mot Tyrkias ambassade i Oslo lørdag. Foto: VGTV

- Er det meldt om skadede?

- Det er nok et skadeomfang, men dette er foreløpig en uklar situasjon og jeg kan ikke si om noen er skadet, sier Sandnes.

- Det er en uoversiktlig situasjon, men det virker som vi begynner å få kontroll, sier Sandnes til VG.

Kollektivtrafikk ble stanset rundt området men operasjonslederen at bussene nå kommer fordi stedet.

