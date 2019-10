MANGLER STØTTE: Une Aina Bastholm (MDG) har foreløpig bare støtte fra Rødt’s Bjørnar Moxnes (til venstre) og SVs Audun Lysbakken for å instruere regjeringen til å hente hjem den alvorlig syke norske gutten fra Syria, sammen med mor og søster. Foto: Gisle Oddstad

Stortinget: Ikke flertall for å hente 4-åringen hjem fra Syria

Flertallet på Stortinget vil ikke instruere regjeringen til å hente hjem den norske IS-moren og hennes alvorlig syke sønn (4) fra Syria. KrF og Venstre sier de heller vil føre kampen internt i regjeringen.

Men MDGs talsperson og stortingsrepresentant Une Aina Bastholm sier at hun likevel vil fremme forslaget i Stortinget torsdag morgen.

Det gjør hun, selv om de fire regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF vil hindre at det blir vedtatt:

– Å ikke gjøre noe i den situasjonen barnet er i, er også et valg. Vi må gjøre det vi føler er riktig. Som stortingsrepresentanter påtar vi oss et større ansvar om vi lar være å gjøre noe, sier Bastholm til VG.

VIl hente mor, sønn og datter

Hun har omarbeidet forslaget fra det opprinnelige utkastet som VG publiserte i forrige uke.

Dette er forslaget som MDG vil be om støtte til:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å raskest mulig hente den norske fireåringen i Al Hol til Norge på grunn av humanitære hensyn hvor det står om liv og død for et alvorlig sykt barn. Det innebærer også å hente til Norge søsteren på tre år og barnas norske 29-årige mor, som etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltakelse i terrororganisasjonen IS.»

Forslaget vil komme opp til votering etter trontaledebatten fredag ettermiddag. Da vil også Venstre og KrF stemme imot, selv om de egentlig er enige med MDG, opplyser de to partiene:

– Når man sitter i regjering

Hans Fredrik Grøvan, KrFs parlamentariske leder, sier at at KrF vil hente hjem alle norske mødre og barn fra Syria:

– Vårt engasjement er ikke mindre sterkt. Vårt parti er veldig opptatt av å få en løsning for dem. Det handler om å vise solidaritet og hindre radikalisering, sier Grøvan til VG.

– Hvorfor vil KrF likevel være med og stemme ned forslaget i Stortinget?

- Når man sitter i regjering, bruker vi det fellesskapet som vår kanal. Skulle vi opptre som et opposisjonsparti i Stortinget samtidig, ville samarbeidet i regjeringen bli veldig utfordrende, sier Grøvan.

– Kan du love en snarlig løsning?

– Jeg håper at regjeringen kan avklare så raskt som mulig, men har forståelse for at forholdene i Al Hol-leiren er krevende. Så vi kan kanskje ikke forvente et resultat i morgen, sier Grøvan.

Venstre: Opp til regjeringen

Terje Breivik, Venstres parlamentariske leder, har omtrent samme melding. Overfor VG viser han til det han sa til Dagbladet før helgen: Venstre vil hente gutten hjem så raskt som mulig.

«Siden dette åpenbart er en sak som ligger til regjeringen å finne en god løsning på, med tanke på kompleksiteten, ser ikke Venstre noen grunn til at Stortinget skal gjøre vedtak i saken nå», sa Breivik til Dagbladet.

Ap er ventet å ta stilling til forslaget på et gruppemøte tirsdag ettermiddag.

