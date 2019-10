Tre personer pågrepet: Mann slått og sparket i hodet av ungdomsgjeng

Fornærmede ble slått ned i Slemdalsveien på Oslos vestkant i en handling som fremstår helt uprovosert

Tre personer er pågrepet og siktet for å ha slått og sparket en mann i 20-årene i hodet natt til søndag. Gjerningspersonene ble beskrevet som menn i 18-årene, og det ble anslått at det var 4–5 personer involvert, med mulig bakgrunn fra Midtøsten, skrev politiet på Twitter.

Søndag morgen gjorde politiet sine første pågripelser.

– Det er to personer i tenårene som er pågrepet. Vi har vært i kontakt med dem tidligere, men ingen har større saker tilknyttet seg, sier operasjonsleder Tor Grøttum til VG.

Ved 11-tiden kom meldingen om enda en pågripelse, også dette en person i tenårene.

– Han er mer kjent for politiet, og har vært i kontakt med oss i forbindelse med vold- og vinningskriminalitet tidligere.

Han sier volden fremstår som uprovosert, men at de avventer ytterligere informasjon.

– Det vil bli gjort avhør i løpet av dagen, og vi utelukker ikke flere pågripelser.

– Uheldig utvikling

Fornærmede ble kjørt til legevakt, og var ved bevissthet da politiet ankom stedet.

– Vi fikk også beskjed om at det trengtes ambulanse. Vi var kjapt fremme og fant en mann i 20-årene som var ved bevissthet, men som forklarte at han hadde blitt slått og sparket gjentatte ganger i hodet av en gjeng på rundt 4–5 personer, sa operasjonsleder Tor Jøkling til VG natt til søndag.

Operasjonslederen uttalte at slike saker krever mye ressurser og prioritert høyt.

– Dette er en svært uheldig og uønsket utvikling. Mye tyder på at dette var et helt uprovosert angrep, og ingen ting tyder på at mannen har blitt ranet for noe, sier Jøkling.

Jøkling sa at vitnebeskrivelsene var så som så, men at det kunne være aktuelt å lete opp videoovervåkingskameraer i nærheten, samt å snakke med vitner for å komme nærmere en løsning og finne gjerningspersonene. To av dem skal ha brukt caps, og en av dem har sekk på ryggen.

