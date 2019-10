Mann slått og sparket i hodet av ungdomsgjeng

En mann er slått ned i Slemdalsveien på Oslos vestkant. Hendelsen fremstår som helt uprovosert.

Nå nettopp







Gjerningspersonene har løpt fra stedet. Fornærmede har blitt slått og sparket i hodet flere ganger. Gjerningspersonene beskrives som 4-5 menn på rundt 18 år, mulig bakgrunn fra midtøsten. De har løpt i retning Suhms gate, skriver politiet på Twitter.

Fornærmede er kjørt til legevakt.

– Vi fikk melding 02.15 fra vitner om et slagsmål som pågikk, sier operasjonsleder Tor Jøkling.

– Vi fikk også beskjed om at det trengtes ambulanse. Vi var kjapt fremme og fant en mann i 20-årene som var ved bevissthet, men som forklarte at han hadde blitt slått og sparket gjentatte ganger i hodet av en gjeng på rundt 4–5 personer.

Disse personene jaktes det nå på med flere patruljer, politiet ser alvorlig på saken.

– Dette er en svært uheldig og uønsket utvikling. Mye tyder på at dette var et helt uprovosert angrep, og ingen ting tyder på at mannen har blitt ranet for noe, sier Jøkling.

Han sier slike hendelser tar mye ressurser og prioriteres høyt, noe som fører til at andre mindre viktige saker må vente, som for eksempel henvendelser om festbråk.

– Vi regner med publikum har forståelse for våre prioriteringer.

Jøkling sier vitnebeskrivelsene er så som så, men at det kan være aktuelt og lete opp videoovervåkingskameraer i nærheten, samt å snakke med vitner for å komme nærmere en løsning og finne gjerningspersonene. To av dem skal ha brukt caps, og en av dem har sekk på ryggen.

Publisert: 20.10.19 kl. 03:02







Mer om