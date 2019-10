RUTEN: Turen startet klokken 12.34 like nedenfor Sinsen-krysset. 11 minutter senere krasjet han inn i en bygård i Krebs gate på Torshov Foto: Politiet.

Slik flyktet gjerningsmannen i ambulansen

Tirsdag forrige uke skapte en bevæpnet mann fult kaos i hovedstaden da han kapret en ambulanse. Dette var fluktruten hans.

Tirsdag forrige uke fikk politiet melding om en trafikkulykke like før klokken 12.30 ved Rosenhoff i Oslo.

En Saab stasjonsvogn hadde havnet på taket og i bilen satt en 32 år gammel mann og en 25 år gammel kvinne. Nå har politiet offentliggjort fluktruten til mannen.

Kvinnen rømte stedet til fots, mens mannen skal ha blitt observert med et våpen, og siktet på folk. Ifølge et vitne VG snakket med, fremsto mannen som ustabil, mens andre forteller at folk gjemte seg bak betongsøyler mens det hele pågikk.

ROSENHOFF: Politiet fikk melding om at en Saab stasjonsvogn havnet på taket like før kl. 12.30 tirsdag i Oslo. Foto: Gisle Oddstad, VG

Kapret ambulanse

Mannen tok deretter kontroll over en ambulanse og kjørte av gårde i ambulansen i høy fart, har politiet opplyst. Fra Shell-stasjonen på Sinsen kjørte han ned Mailundveien, før han så krysset et fortau og kjørte videre mot Torshov i Oslo.

Politipatruljer fulgte etter den stjålne ambulansen, og samtidig ble det gitt bevæpningsordre.

Ved jokerbutikken på Torshov kjørte gjerningsmannen rundt og inn i noen sidegater før han tok seg videre til et av de mest dramatiske punktene av flukten.

En barnevogn ble påkjørt da en 32 år gammel mann kapret en ambulanse i Oslo tirsdag. Et tvillingpar på syv måneder ble ikke alvorlig skadet. Foto: Gisle Oddstad, VG

Flere påkjørt i Åsengata

Ambulansen fortsatte flukten i Åsengata, hvor to tvillinger på syv måneder, moren deres, og et eldre ektepar, ble påkjørt eller måtte hoppe unna ambulansen.

Politiet har opplyst om vitneobservasjoner som sier at gjerningspersonen bevisst kjørte bilen opp på fortauet for å ramme de tilfeldige ofrene. Siktede har imidlertid forklart at han ikke ønsket å skade eller drepe noen, ifølge både forsvarer og politiinspektør Grete Lien Metlid.

Ingen av de involverte ble alvorlig skadet.

Videoen av ambulansen like etter påkjørslene, viser at bilen har tydelige skader både fremme og på siden:

Politiet avfyrte skudd

Assisterende butikksjef på bakeriet Backstube på Torshov, Ricardo Calvar, var på jobb da han plutselig ble vitne til dramatikken tirsdag formiddag.

I krysset ved Vogts gate og Hegermanns gate avfyrte politiet flere skudd mot ambulansen og gjerningsmannen.

VG var på bakeriet dagen etter hendelsen og da var det ene vinduet i bakeriet knust to steder, og hadde det som så ut som et kulehull. Spesialenheten for politisaker undersøker nå politiets aksjon.

Etterforskningsleder Knut Wold sier til VG at det er avfyrt skudd tre steder, og at det er funnet 19 tomhylser.

KULEHULL: Bakeriet Backstube på Torshov er truffet av det som ser ut som en kulehull. Foto: Runa Victoria Engen, VG

Gjerningsmannen blir pågrepet

Det ble løsnet skudd mot ambulansen for å stanse den, og en politibil og en annen ambulanse ble også benyttet for å stanse den.

De stoppet ambulansen på Torshov klokken 12.45, i Krebs’ Gate 10.

Her ble gjerningsmannen pågrepet og det ble samtidig beslaglagt en hagle og en maskinpistol av typen uzi.

PÅGREPET: Mannen som kapret en ambulanse ble pågrepet i Krebs’ gate 10 på Torshov i Oslo. Foto: Eirik Gaare

Varetektsfengslet i fire uker

Både kvinnen og den 32 år gamle mannen, som var den som kapret ambulansen, er torsdag varetektsfengslet i fire uker.

Mannen er siktet for drapsforsøk, befatning med våpen, drapsforsøk og oppbevaring av narkotika.

Mannen er også siktet for flere forhold som stammer fra 31. august i år. Blant annet våpenbesittelse, fyllekjøring og narkotika.

Kvinnen er siktet for medvirkning til befatning med våpen og medvirkning til oppbevaring av narkotika. Forsvareren har tidligere sagt at kvinnen hevder hun bare var passasjer i bilen.

ENDTE HER: Ambulansekapringen endte i veggen til en bygård på Torshov i Oslo. I vraket fant politiet en maskinpistol, en avsagd hagle og narkotika. Foto: Gisle Oddstad, VG

