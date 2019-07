TREFFER HAVET: Slik fortoner varmebølgen seg i prognosene for lørdag. Kartet forestiller lufttemperaturen i om lag tusen meters høyde – hvor den varmeste luften er hele 15–20 grader over normalen. Foto: KART: Severe-weather.eu/WXcharts.com

Hetebølgen bommer på Norge – varmetoppen ned 3–4 grader

Puuh! Hetebølgen som smadrer varmerekorder i Frankrike og Belgia, ser ut til å bomme på Norge. I stedet setter den kursen ut i Norskehavet og mot Svalbard.

Dette viser de ferskeste prognosene for de kommende dagene.

– Det betyr at det fortsatt blir godt og varmt, og lokale varmerekorder kan bli slått, men vi får ikke den samme ekstreme heten som vi nå ser på kontinentet, sier meteorolog Stig-Arild Fagerli i StormGeo.

Og han legger til:

– Det er det nok mange som er glade for, inkludert vi meteorologene!

SER SKUMMELT UT: Slik lå hetebølgen onsdag – med kjerne over nordlige del av Kontinentet og en nokså truende arm i retning Norge. I Belgia var det registrert over 35 grader onsdag. Foto: KART: Severe-weather.eu/WXcharts.com

Varmluftskjerne

Han viser til at varmluften som kommer inn over Norge, vil være 3–4 grader «mindre ekstremvarm» enn selve varmluftskjernen vest i havet.

– Det betyr fortsatt at det blir varme dager i Norge. Og særlig i Trøndelag og steder som Åndalsnes på Nord-Vestlandet ligger slik til at de kan få de høyeste temperaturene over 30 grader. I Trøndelag kan vi få fire dager i strekk med slike høye temperaturer, forklarer han.

Varmen varer i dagevis, men fredagen stikker seg ikke så mye ut som ekstremvarm som den gjorde i tidligere prognoser.

Kaldere i nord

– Når den varmeste luften ligger over Nordsjøen, vil den være til lite glede eller problem for folk, og danner i stedet mye tåke, påpeker han.

Den litt mer vestlige kursen varmluften har tatt, gjør også at Troms og Finnmark får mindre føling med den.

– Deler av Troms kan få merke varmen, mens den veldige østavindsvarmen i Finnmark disse dagene ser ut til å bli avløst av nordavind etter hvert. Da stuper temperaturen – og vi kan heller se 10-tallet enn 30-tallet, antyder Fagerli.



















Varmt i Trøndelag

Trøndelag ligger an til å bli en av områdene med de høyeste temperaturene – og hvor varmebølgen kan vare lengst. Men også Vestlandet og Østlandet ligger an til å sette lokale rekorder.

Dette sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt i Tromsø etter å ha studert hetebølgen i de ferskeste og mest finmaskede prognosemodellene.

FORFRISKENDE BAD: I Essen i Tyskland kastet folk seg i bassenget onsdag. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

– Kanskje ikke selve Trondheim blir varmest, men steder lenger inne i landet. Det kan se ut som at den sørlige vinden gir en liten fønvind-effekt over fjellene. For å nå de høyeste temperaturene er det ikke nok med varmluft og sol – vi trenger også en liten ekstraeffekt for å nå rekordene, sier han.

Varmen er her

Varmen satte for alvor inn over Sør-Norge i løpet av tirsdagen, og vanligvis varme Nesbyen nådde hele 29,3 grader. Også Notodden flyplass fikk en topp notering med sine 28,8.

Men landet er ikke bare preget av varmebølge fra sør: Øst i Finnmark har vi i dagevis sett svært høye temperaturer som følge av sørøstlig vind – som tar god og varm luft fra Russland inn over området. Nyrud og Svanvik i Sør-Varanger kunne notere 29,6 og 29,5 grader tirsdag!

Ovhed tror at varmen kommer til å vare til og med mandag, men at temperaturene da faller i Sør-Norge til mer normale sommertemperaturer.

Her faller rekordene

Den franske vinbyen Bordeaux i sørvestlige del av landet nådde hele 41,2 glohete varmegrader tirsdag, og dermed var byens forrige rekord fra hetesommeren 2003 slått – den var på 40,7 grader.

Litt lenger nord nådde Le Mans 40,5 grader tirsdag, mens havnebyen Le Havre ved Den engelske kanal nådde 36,3 C.

Onsdag ser det ut som at Belgia og Nederland er varmest i Europa – med blant annet Liege med over 37 grader. Onsdag ettermiddag kunne flyplassen utenfor byen Tilburg notere 39,1 grader, og knuste dermed den 75 år gamle rekorden fra 1944.

Byen Kleine-Brogel i Belgia nådde 38,9 onsdag, såvidt over den gamle rekorden fra 1947. Meteorologene mener at temperaturene i disse landene kan bli høyere torsdag.

Torsdag ventes det at den 70 år gamle Paris-rekorden på 40,4 grader faller. To franske atomkraftverk er stengt ned på grunn av varmen.

Torsdag er det også sjanse for at London-rekorden fra 2003-sommeren på 38,5 grader blir slått.

