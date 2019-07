STUKKET I HALSEN: De to atten år gamle mennene havnet i slåsskamp med hverandre natt til mandag denne uken. Det endte med at en ble skadet i halsen med en knust glassflaske. Foto: Vikene, Solveig

Volden på russetur: Nordmann (18) løslatt

Nordmannen som natt til mandag skadet en jevnaldrende russ i halsen på den greske øya Ios, er etter onsdagens rettsmøte på Naxos løslatt. Den skadde mannen ble uskrevet fra sykehuset tirsdag kveld, og er også ventet hjem om noen dager.

Den norske gjerningsmannen har siden hendelsen natt til mandag sittet i varetekt på øya Naxos i Hellas. Onsdag formiddag var det et rettsmøte hvor nordmannen ble løslatt.

– Han er løslatt uten vilkår, og vil komme med første mulige fly hjem. Han har fått beskjed om at han må møte i retten om omkring et halvt år, sier siktedes norske forsvarer, Kim Gerdts.

Det norske offerets bistandsadvokat, Marte Svarstad Brodtkorb, sier til VG at den unge mannen også er ventet hjem til Norge i løpet av de nærmeste dagene.

– Han ble utskrevet fra sykehuset i går kveld. Nå er det løpende vurdering om når han kan fly hjem etter operasjonen, sier hun.

– Vi håper at han kommer veldig fort hjem igjen. I aller nærmeste fremtid. Kanskje i dag eller i morgen. Han har ikke familie der, fordi det har vært så usikkert når han kommer hjem. Han blir godt ivaretatt av arrangøren og gode venner, sier Svarstad Brodtkorb.

LØSLATT: – Han er løslatt uten vilkår, og vil komme med første mulige fly hjem, sier gjerningsmannens norske forsvarer, Kim Gerdts. Foto: Privat

Nordmannen er siktet for drapsforsøk, som har en strafferamme på minimum fem års fengsel. Forsvarerne har ønsket å endre siktelsen til alvorlig kroppsskade som har en maksimumsstraff på fem år, og minimumsstraff på tre måneders fengsel.

Gerdts sier at det ikke lenger er viktig, siden mannen er løslatt.

– Det har ikke så stor betydning om siktelsen endres lenger, for det er den framtidige tiltalen som er avgjørende, sier han.

– Oppfyller ikke kravene til varetekt

Den greske juseksperten Vasiliki Chalkiadaki er ikke overrasket over at retten på Naxos løslot nordmannen.

– Det er to krav som må oppfylles for at han skal fortsatt sitte i varetekt: At det skal fryktes at han ikke vil møte opp til rettssaken, og at dette er en gjentagende forbrytelse. Gjerningsmannen har sitt norske pass, men jeg tror ingen likevel frykter at han skal rømme. Og det neste kravet, at det er en gjentatt forbrytelse, gjelder ikke her. Som attenåring skal dessuten retten vise enda mer skånsomhet, sier Chalkiadaki .

Hun er jurist både i Hellas og Tyskland, og har oversatt den greske straffeloven til engelsk.

– Greske straffelov endret seg ganske nylig, til å ha mer skånsomme strafferammer, forklarer hun.

VISE SKÅNSOMHET: Jurist Vasiliki Chalkiadaki har oversatt den greske straffeloven til engelsk. Hun mener nylige endringer i gresk straffelov krever at retten skal vise ekstra skånsom behandling av unge gjerningspersoner. Foto: Privat

Hun mener at den norske gjerningsmannen kunne bli siktet etter en enda mildere paragraf, som omhandler slagsmål.

– Han kunne bli siktet for å være en av flere deltagere i et slagsmål. Her er maksimumsstraffen tre år, og minimumsstraffen er en måned, avhengig av om det førte til alvorlig skade, sier Chalkiadaki.

