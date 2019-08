FIKK HJELP: Kirketjener Odd Rugnes tar hånd om den våte katten. Foto: ASBJØRN RUGNES

LillePus satt fast under kirkegården. Jaget han kirkerotter?

Katten LillePus måtte reddes ut av vannrør på en kirkegård i Vegårshei.

Da kirketjener Odd Rugnes kom på jobb i Vegårshei Kirke i sjutiden torsdag morgen, ble han møtt av lyder fra et fortvilet dyr.

– Jeg hørte en katt som skrek i en kum. Jeg tenkte at jeg måtte få den ut, sier Rugnes.

Katten tilhører en av kirkens naboer, og heter LillePus. Man kan undres om den var på jakt etter kirkerotter eller Luthers lille kat(t)ekisme. Uansett hva som var årsaken til at den hadde forvillet seg inn i et rør under kirkegården, satt katten nå bom fast.

Rugnes ringte naboen Ole Ingvald Smeland, som kom for å hjelpe til. Nedi kummen kunne de se katten, men den hadde krøpet innover i røret, slik at de ikke nådde den.

BOM FAST: Katten hadde kommet i klem mellom rørveggen og en varmekabel som går gjennom røret. Foto: ASBJØRN RUGNES

– Som en kalvefødsel

I stedet forsøkte de å grave opp røret, men klarte fortsatt ikke å få ut katten. Den satt klemt fast mellom innerveggen på røret og en varmekabel som går gjennom røret. Da de fortsatt ikke fikk løst katten, kontaktet de rørlegger Asbjørn Rugnes.

Ved hjelp av en hageslange klarte de til slutt å få LillePus løs. Slangen ble stukket inn i røret, der det var gravd opp. Deretter dyttet de forsiktig katten nærmere kummen. Der sto Smeland og strakk armene innover i røret for å få tak i krabaten. Til slutt fikk de dyret løst.

REDDET: Ole Ingvald Smedland løfter LillePus opp av kummen. Foto: ASBJØRN RUGNES

– Det var som en kalvefødsel, egentlig, sier Smeland.

Det var en ganske pjuskete katt som ble løftet opp av kummen.

– Han var veldig våt og sliten. Og veldig takknemlig for å bli reddet, sier rørlegger Rugnes.

Smeland tok med seg LillePus hjem, og ga den forkomne en real kattevask og godt stell, før den ble overlatt til eierne sine.

Publisert: 08.08.19 kl. 13:14

