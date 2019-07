FRYKTER Å RYKE PÅ MÅLSTREKEN: Skulle rekorden ryke i sommer kan Nesbyen vinke farvel til 50-årsjubileum, som er neste år, det håper Nils Gudbrandsplass de slipper å oppleve. Her står han ved en værstasjon i hjembygda i 2018. Foto: Brian Cliff Olguin

Frykter varmerekorden ryker rett før jubileum

I 49 år har Nesbyen kunnet skryte av å ha varmerekorden i Norge. Lørdag tangerte Laksfors i Nordland antagelig den.

Målingen som ble gjort klokken 17 viste nemlig 35,6. Det er nøyaktig samme temperatur som rekorden til Nesbyen fra 1970. Meteorologene har ennå ikke verifisert den, men det kan se ut som tettstedet må dele tittelen med Laksfors.

– Synd å bli slått i innspurten

Ordfører i Nes kommune, Tore Haraldset, er ikke fornøyd med situasjonen.

– Vi håper i første omgang den kun blir tangert. Vi har hatt den i 49 år nå og planla å feire det neste år. Det er synd hvis vi blir slått i innspurten, sier han til VG.

FORNØYD MED TANGERING: Så lenge ingen steder kommer over 35,6 grader kan Haraldset puste lettet ut. Foto: Privat

Nå er det riktignok kommunevalg til høsten, men hvis han skulle bli gjenvalgt vil han gjøre stas på rekorden. Haraldset håper dermed at det blir med tangering.

– Jeg synes det er veldig synd hvis rekorden blir slått. Men tangeres rekorden kan vi ha noen å feire med.

Ekstra surt er et tap av rekorden da han mener Nesbyen kunne slått egen rekord tidligere. Men grunnet at målestasjonen står på et jorde gikk det ikke.

– Vi har jo hatt det varmere, men så startet en å vanne jordet, og det var grunnen til at det ikke ble enda varmere enn varmerekorden.

– Har sett skummelt ut

En som er over middels interessert i temperaturrekorden er Nils Gudbrandsplass fra Nesbyen. Han har blant annet en egen temperaturmåler i hagen, og har tidligere vist stort engasjement for å beholde rekorden i bygda.

– Tangering lever vi godt med, det er bare hyggelig med selskap i toppen. Men med en varmebølge på gang, har det sett skummelt ut, sier han til VG.

Som ordføreren ønsker han seg en skikkelig feiring neste år, dersom rekorden står seg.

MÅLESTASJON: Slik ser Todokk, som er temperaturmåleren på Nesbyen, ut. Foto: Brian Cliff Olguin

– Vår rekord er nesten nøyaktig 49 år og neste år hadde det vært mulig med et sabla bra jubileum. Med tangering er jo det fortsatt mulig.

Derfor håper han virkelig ingen slår Nesbyens rekord nå.

– Da ryker vi litt på målstreken, og det er jo veldig trist.

Gudbrandsplass finner det rart at Nesbyen ofte kom blant de fem varmeste byene, mens de i løpet av de siste årene er der svært sjelden.

Samtidig bedyrer han at det er Meteorologisk institutt som bestemmer, selv om det skulle være uenighet.

– Det er meteorologene som er regjeringen.

Publisert: 27.07.19 kl. 20:43

