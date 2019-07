PÅ OPPSTILLING: Både befal og vernepliktige holder til på Madla leir utenfor Stavanger. I dette illustrasjonsfotoet er det oppstilling. Foto: Forsvaret

Nesten 50 ble syke i militærleir: Smittekilden er ikke identifisert

I underkant av 50 vernepliktige og befal ble syke i Madlaleiren i forrige uke. Norovirus er påvist i prøver, men smittekilden er ikke funnet.

– Vi kan ikke si om det kommer fra mat eller er smitte mellom mennesker, sier fungerende avdelingsleder Sigrunn Hauge i Mattilsynet til VG.

Selv om man ikke har identifisert kilden til smitten, er saken avsluttet. Det har ikke vært nye sykdomstilfeller siden helgen.

Mattilsynet har vært i kontakt med kjøkkensjefen og fått orientering om hvordan de har håndtert saken.

– Vår vurdering av saken er at både kjøkken- og helsepersonell i leiren har tatt dette på største alvor og iverksatt nødvendige tiltak for å stoppe og forebygge smitte. Alle er nå friske og vi ser ikke at det er nødvendig at vi følger opp denne saken utover dette, sier Hauge.

Norovirus i prøver

– Det ble gjort to ulike prøver. Vannprøvene viste ingenting, mens avføringsprøvene viste norovirus, sier talsperson for Forsvaret, major Roar Wold, til VG tirsdag.

De syke hadde feber, diaré og kastet opp, fikk VG opplyst i forrige uke.

Norovirusinfeksjon er en svær smittsom tarminfeksjon, skriver Norsk helseinformatikk. Det beskrives også som den vanligste ikke-bakterelle magetarminfeksjonen, med anslagsvis 23 millioner tilfeller per år i USA.

Viruset er både svært smittsomt og det er det er høy sannsynlighet for å bli syk dersom man smittes. I tillegg er det motstandsdyktig mot både frysing, oppvarming og rengjøring med klor og alkohol.

Blant de som ble syke på Madlaleiren, ble 14 vernepliktige isolert på egne rom, smittet befal holdt seg hjemme og nylig dimitterte soldater oppholdt seg på egen hjemmeadresse.

JOBBER MED RUTINER: Oberst Line Sundem er veterinærinspektør i Forsvaret og arbeider med rutiner for å unngå utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer. Bildet er tatt under oppstilling 5. mars 2019. Foto: Vilde Kristiansen / Forsvaret

Rutiner i forbindelse med smittsomme sykdommer

Hygiene og beskyttelse av mat er høyt prioritert hos Forsvaret, særlig med tanke på at personellet ofte bor og arbeider tett.

– Det inkluderer alt fra hvordan infrastrukturen i leir og i felt er lagt opp med skitten og ren sone adskilt, sikring av vannkilder og ned til enkeltmann hvor det er krav om håndvask og -desinfeksjon før man går inn til matserveringen, skriver veterinærinspektør i Forsvaret, oberst Lise Sundem, i en e-post til VG.

Hun forteller at de forholder seg til bestemmelser som tilfredsstiller både norsk sivilt regelverk og NATOs standarder.

– På tross av dette kan vi naturligvis ikke sikre oss helt mot utbrudd av smittsomme sykdommer, og det er derfor etablert rutiner for å avdekke utbrudd så tidlig som mulig og iverksette tiltak for å hindre videre smitte, forklarer Sundem.

Forsvaret registrerer alle sykdomsutbrudd i et elektronisk journalsystem. Det kan bidra til tidlig varsling.

– Når det registreres et sykdomsutbrudd isoleres umiddelbart den eller de som er smittet, og det iverksettes egen rutiner for å identifisere smittekilden, sier veterinærinspektøren.

Noen sykdommer er det meldeplikt for, da rapporterer Forsvaret det i henhold til sivile varslingsrutiner.

– Ved lokale utbrudd av ikke meldepliktige sykdommer, for eksempel norovirus, vil Forsvarets sanitet håndtere dette internt. Det sivile helsevesenet vil i disse tilfellene varsles når Forsvaret vurderer det som nødvendig.

SHIGELLA I SERVERINGEN: Over hundre soldater, blant dem norske ble syke som følge av bakterier i maten i Mazar e-Sharif i 2006. Bildet av leiren er tatt våren 2006. Foto: Harald Henden, VG

Utbrudd i Afghanistan

På generelt grunnlag sier veterinærinspektøren at en situasjon der mange blir syke samtidig er alvorlig for Forsvaret, enten det er inne på baser eller i operasjoner.

– Et større utbrudd vil raskt kunne ha konsekvenser for de oppgavene vi skal utføre, forklarer hun.

Et slikt utbrudd skjedde i en norsk avdeling i Mazar e-Sharif i 2006. Da ble over 100 norske og internasjonale soldater syke av bakterien Shigella, som kommer med symptomer som diaré, feber, oppkast, magekramper, forstoppelse og blodig eller slimet avføring.

– Kilden ble funnet og årsaken til utbruddet var mangelfulle rutiner hos den sivile kontraktøren som stod for matserveringen i den internasjonale delen av campen, sier Sundem.

De norske soldatene ble satt på feltproviant og kjøkkenet ble stengt.

– Forsvaret innførte i etterkant strenge krav til matserveringen til norske soldater og har ikke opplevd lignende utbrudd siden.

