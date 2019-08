Moské-skytingen: Slik var de dramatiske minuttene

Iført en lett vernevest, hjelm, kamera og flere våpen tok terrorsiktede Philip Manshaus (21) seg inn i al-Noor-moskeen. Slik var de dramatiske minuttene som fulgte.

Klokken er rundt 16 lørdag ettermiddag. Imam ved moskeen Syed Mohammad Ashraf og flere andre har akkurat avsluttet bønnen og dratt fra moskeen.

Mohammed Rafiq (65), Mohammed Iqbal (75) og en mann i 40-årene sitter igjen i bønnerommet da de plutselig hører skudd, forteller informasjonsansvarlig Waheed Ahmed til VG. Han har vært i kontakt med alle de tre involverte.

– De hører fire–fem skudd mot vinduet. De reagerer selvsagt, og den ene mannen går ut til hovedinngangen, mens skuddene ble løsnet mot nødutgangen vår. Han kommer seg ut og prøver å ringe politiet, mens de to andre ser at gjerningsmannen kommer inn nødutgangen.

SKJØT SEG INN: Det var gjennom denne nødutgangen i al-Noor-moskeen i Bærum at Philip Manshaus kom seg inn i lokalet. Foto: Thomas Andreassen, VG

VG har vært i kontakt med bistandsadvokaten til Mohammed Rafiq og Mohammed Iqbal. Han ønsker ikke å kommentere hendelsesforløpet på detaljnivå før politiforklaringen til hans klienter er ferdigstilt.

Klokken 16.07 kommer første nødsamtale fra moskeen inn til politiet.

– Det ble ringt fra en telefon uten sim-kort, opplyser visepolitimester Bjørn Vandvik.

I slike tilfeller får politiet heller ikke informasjon om hvilken basestasjon telefonen er tilkoblet. Det kombinert med språkproblemer gjorde at politiet brukte fire minutter på å avklare hvilken adresse patruljene skulle sendes til.

Klokken 16.11 sender politiet åtte biler mot åstedet. I løpet av de neste minuttene blir det sendt flere politipatruljer, en rekke ambulanser, legebiler og to helikoptre fra luftambulansen til al-Noor-moskeen.

Kodelås på hoveddøren

Informasjonsansvarlig ved moskeen tror at gjerningsmannen først prøvde hovedinngangen, som har kodelås. Deretter skal han ha sett etter alternative måter å komme seg inn i lokalene på.

Det er da han skal ha skutt seg inn gjennom nødutgangen i Bærums største moske. Døren hadde store felter i glass.

Det er Mohammed Iqbal (75) som ser gjerningsmannen først. Han tar tak rundt 21-åringen og prøver å få kontroll på han. Rafiq hjelper til og førstnevnte greier da å få tak i våpenet, sier informasjonsansvarlig Waheed Ahmed til VG.

– I basketaket mistet gjerningsmannen den ene riflen sin, men han hadde fortsatt pistolene og et belte med masse kuler, har Irfan Mushtaq, som kom til åstedet kort tid etter angrepet, tidligere fortalt til VG.

Politiet har sagt at terrorsiktede Philip Manshaus hadde med seg flere våpen til moskeen.

I huset hvor Philip Manshaus har hatt folkeregistrert adresse har det vært flere lovlige registrerte våpen. Politiet har opplyst at dette dreier seg om typiske jaktvåpen.

– Det er å anta at det er disse våpnene som er funnet på åstedet, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til VG.

Han ønsker ikke å konkludere hundre prosent før de er ferdig med undersøkelsene.

21-åringen hadde også en lett vernevest på seg, av typen som beskytter mot knivstikk og lavkalibrede våpen, får VG opplyst.

ÅSTEDET: Politiet gjorde tirsdag undersøkelser ved den knuste glassdøren. Foto: Thomas Andreassen, VG

Før han reiste til moskeen mener politiet at han drepte stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen med flere skudd i familiens hjem. Ifølge VGs opplysninger, ble den unge jenta skutt flere ganger.

Politiet ønsker ikke å kommentere disse detaljene.

For å ta seg fra boligen til åstedet, en kjøretur på rundt 20 minutter, brukte Manshaus en Nissan Leaf elbil som tilhørte familien.

– Brukte bare kroppsstyrke

Waheed Ahmed ble først varslet om saken klokken 16.10 av Irfan Mushtaq.

Han sier at de to eldre mennene kun brukte kroppsstyrke for å få kontroll på gjerningsmannen – ingen gjenstander.

I det de røsker et av våpnene fra gjerningsmannen får en av de selv slagskader når våpenet treffer. Iqbal tar med seg det ene våpenet, går ut hovedinngangen, kaster det fra seg og prøver å få hjelp. Han begynte å gå hjemover for å ringe politiet og forsøkte å få hjelp på veien, ifølge Ahmed.

HYLLES: Mannen med hvitt hodeplagg – Mohammed Rafiq – stoppet den siktede 21-åringen. Foto: Jørgen Braastad

Rafiq er fortsatt inne i bønnerommet og prøver å holde kontroll på mannen.

– Da jeg kom inn, så hadde vår «bestefar» Rafiq lagt vedkommende i bakken helt foran i moskeen, som er cirka syv-åtte meter fra der hylsene og blodet var, har Irfan Mushtaq fortalt til VG tidligere.

– Jeg var den som løp inn og satte meg oppå ham. Han var skadet. Han prøvde å vri seg litt unna. «Bestefar» hadde såpass godt grep om ham at han ikke klarte å komme seg unna, forteller Mushtaq til VG.

Politiet er på stedet klokken 16.27. Da har det gått 16 minutter siden de hadde avklart riktig adresse. Kort tid etterpå aksjonerer politiet og pågriper gjerningsmannen i bønnerommet.

Gjerningsmannen måtte innom sykehus for å få behandling for skader før han ble kjørt i politiarresten. Mohammed Rafiq, som overmannet ham, slapp fra hendelsen med lettere skader.

HENTET UT: Den avdøde 17-åringen ble fraktet bort fra boligen hun ble funnet ved 02.30-tiden natt til søndag. Foto: Hallgeir Vagenes

Fant stesøsteren død

Politiet visste ikke først identiteten til den unge mannen de hadde pågrepet i moskeen, men det tar ikke lang tid før de forstår at det er Philip Manshaus.

Politiets hovedprioritet er å avdekke om han har samarbeidet med andre og om det er flere angrep på vei. Tjenestemenn fra politiets beredskapstropp og bombegruppen blir sendt til adressen hvor 21-åringen er folkeregistrert.

– Det skjedde så fort siktede og hans bolig var identifisert, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til VG.

Klokken 22.05 lørdag kveld opplyser politiet i en pressemelding at de har funnet en død jente på adressen. Det viser seg å være den 17 år gamle stesøsteren hans, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, som er funnet drept.

Politiet opplyser til VG tirsdag at de ikke vet nøyaktig tidspunkt for drapet.

– Vi venter på svar fra rettsmedisinerne, sier Kraby.

