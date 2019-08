HOPPET TIL SJØS: Katten Zoie (8) hoppet ut fra båten, og ble ikke gjenforent med eierne sine før etter en uke. Foto: Privat

Katt hoppet til sjøs og var borte i én uke

Den åtte år gamle katten Zoie forsvant ute til sjøs. En savnetannonse på Facebook førte familiekatten tilbake – én uke senere.

Anniken Aronsen

Nå nettopp

Familien Löfström fra Göteborg hadde vært på båtferie i nesten en måned da katten Zoie (8) forsvant rundt 100 meter fra land utenfor Nesøya i Asker.

Familien var redde for at Zoie hadde druknet og hadde nesten gitt opp håpet da de skrev et innlegg på en Facebook-gruppe for savnede katter, skriver Budstikka.

Til avisen forteller den svenske katteeieren, Anna Löfström, at de ble møtt med stort engasjement og hjelpsomhet.

– Jeg fikk melding om at noen hadde sett en katt på Nesøya som minnet om vår, og det måtte vi selvfølgelig følge opp, sier Löfström.

Tipset viste seg å stemme – en familie i området hadde tatt vare på Zoie slik at hun ble gjenforent med eieren sin én uke etter forsvinningen.

– Vi hadde nesten gitt opp håper og trodd at hun hadde druknet, sier Löfström til VG.

Så ringer en familie som sier at de har funnet en katt som ligner.

– Vi kjappet oss dit og der lå hun gjemt bak en sofa. Da ble det tårer og gjenforening med en veldig glad katt som ikke sluttet å male før neste formiddag, sier hun.

Anders Brochman i dyrebar.no, Norges største nettside for bortkomne kjæledyr, sier til avisen at de bare i sommer har fått inn nesten 200 savnetmeldinger om dyr i Akershus.

SJØVANT: Zoie trives på båt. Foto: Privat

Publisert: 04.08.19 kl. 20:20

