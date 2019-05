FLERE FØLGERE: Jonas Ali Ghanizadeh står bak Twitterkontoen VyNotTravel, som er en parodi. Foto: Privat

Mannen bak Vy-parodi kontaktet av advokat: – Vil nok skremme meg til stillhet

Ifølge Jonas Ali Ghanizadeh har Vy nå satt en advokat på saken, og han har fått frist til torsdag på å bestemme seg om han skal ta ned kontoen som parodierer Vy.

Nå nettopp







– Kontoen lever i en form for konstant fare vi jeg tro. Vy mener jeg misbruker logoen deres. Det virker som det var det største problemet, sier Ghanizadeh, som står bak kontoen @VyTravel, til VG.

VG skrev tirsdag om at Vy har forlatt sin gamle NSB-konto på Twitter, og startet en ny. Dermed mistet de hele sin følgerskare på nesten 30.000 medlemmer.

Den nye kontoen, med navnet @vygruppen, har til sammenligning drøyt 1000 følgere.

Ghanizadeh parodikonto med Vy-logo og med nærmere 10.000 følgere kan dermed bli en kilde for forvirring, noe Vy tidligere har uttalt at de liker dårlig.

les også Parodi overgår Vy-rikeligheten

Skal ha blitt bedt om å slutte

Han forteller at han tidligere onsdag ble kontaktet av Vys foretaksadvokat.

– Han spurte om jeg kunne ta vekk logoen, og helst slutte med dette greiene. Hvis ikke virket det som at det skulle bli tatt formelle grep, hva nå enn det ligger i det, sier Ghanizadeh.

Han forteller at han fikk en frist til torsdag på å bestemme seg for om han skal la kontoen leve eller ta den ned.

LOGO: Ghanizadeh sier Vy har bedt ham fjerne selskapets logo fra instagram-kontoen hans. Foto: Frode Hansen/VG

– Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre, så jeg spurte om råd på Twitter . Den gjengse oppfatningen der, fra folk som kan jus, er at kontoen er innafor. At det er greit å parodiere dem, så lenge jeg ikke tjener penger på det. Det er bare uskyldig moro, forteller han.

– Akkurat nå heller jeg mest mot å la kontoen blir stående.

Han forteller at det likevel er en skremmende tanke å skulle få et stort selskap som Vy mot seg.

– Det er jo derfor de tar kontakt også. De vil nok skremme meg til å bli stille. Jeg har jo ikke råd til mange advokater, sier han.

– Men foreløpig har de ikke klart å skremme deg?

– Nei, det skal nok litt mer til, sier han.

Pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby ønsker hverken å bekrefte eller avkrefte om en advokat har vært i kontakt med Ghanizadeh.

– Jeg ønsker ikke å kommentere hva vi har til hensikt å gjøre i denne saken. Som jeg tidligere har sagt så er det spesielt bruken av vår logo som ikke er greit. Vi er klar over at dette er en parodikonto og har stor selvironi, men det å bruke logoen vår anser vi som ugreit, sier Lundeby til VG.

Pressesjefen har tidligere uttalt at Ghanizadeh bevisst utgir seg for å være en annen, og at det kanskje er noen regler rundt det man bør tenke på.

les også NSB offer for aprilsnarr

En kommentar til språket i Norge

Ghanizadeh forteller at Vys advokat også uttalte at det var «synd at han ikke støttet Vys satsing på miljø og bærekraftig transport».

– Men det er helt feil. Jeg er den største jernbane-nerden av alle, og synes tog er veldig gøy. Jeg er derimot uenig i måten Vy opererer på, med all denne splittingen og privatiseringen, legger han til.

Ghanizadeh forklarer kontoen som et ønske om å kommentere det vanskelige språket han mener ofte blir brukt i Norge.

– Det blir veldig mye tull istedenfor enkelt, greit og forståelig språk. Det pakkes inn og gjøres vanskelig. Det er en måte å heve seg over andre på, og markere seg gjennom språk, sier han.

Publisert: 01.05.19 kl. 20:08