BRYLLUP: Hugo Hansen (51) gifter seg på fredag. Men streiken gjør at det ikke blir bryllupsnatt i Tromsø, men i Brussel. Foto: Privat

Gifteklare Hugo rammet av streiken - må tilbringe bryllupsnatten i Brussel

Hugo Hansen (51) fra Tromsø gifter seg i Madrid fredag formiddag. Men streiken i SAS fører til at han og hans kommende ektefelle må tilbringe natten i Belgia.

– Vi gifter oss på ambassaden i Madrid i dag, 12.30. Vi har vært her i to dager, og etter planen skal vi hjem til Norge i kveld. Men flyet fra Brussel til Oslo og videre til Tromsø er kansellert, så vi blir der i natt, sier Hansen til VG.

Det betyr at Hansen og hans vordende kone må tilbringe bryllupsnatten på et hotellrom som er innbefattet av SAS’ refusjonsregler. Det er med mindre selskapet finner en løsning når det kommende ekteparet ankommer den belgiske hovedstaden.

Ifølge SAS egne nettsider kan reisende kompenseres med overnatting på et rom i mellomklasse, opp til 250 euro per natt.

– Det var ikke helt sånn vi hadde planlagt bryllupsnatten. Men det går helt fint, vi skal nok klare å få det bra, sier Hugo Hansen, som tar det hele med stor fatning.

Ser det positive

Han og forloveden dro til den norske ambassaden i Madrid tidligere denne uken, for å smis i hymens lenker.

– Hun har spansk statsborgerskap, så det er en slags byråkratisk løsning på det, forteller Hansen.

De hadde booket fly via reisebyrå, men flyene videre fra Brussel er altså kansellert som følge av streiken.

Vielsen går likevel etter planen, og Hansen klarer å se det positive i situasjonen.

– Jeg skulle opprinnelig på jobb i helgen, og det har vært litt styr med å varsle at jeg blir forhindret. Men noe godt er kommet ut av det: Jeg slipper å gå på vakt lørdag morgen, sier Hugo.

Mange rammet

Fredag er totalt 673 SAS-flygninger kansellert, og 72.000 passasjerer er estimert å bli rammet av streiken.

På SAS’ Facebooksider har mange fortvilte passasjerer uttrykt sin frustrasjon over at flyene deres er kansellert. Mange er også irriterte over at de ikke kommer gjennom på telefon til selskapet. Flere viser også sympati overfor de streikende, og de øvrige ansatte i SAS.

Mekling mellom Norsk Flygerforbund/Parat og NHO Luftfart gikk på overtid torsdag kveld, men etter fem timer brøt forhandlingene sammen. Hovedkravet fra pilotsiden er større forutsigbarhet i turnusordningen, men lønn har også vært en del av meklingen.

Publisert: 26.04.19 kl. 10:41