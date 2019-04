GAMMELDAGS: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener Norwegians reglement «kan virke gammeldags og lite i tiden». Foto: Therese Alice Sanne

Diskrimineringsombudet om Norwegians krav: – Kan rammes av loven

Norwegians forskjellsbehandling av kvinner og menn, hva gjelder krav om sminke og sko, kan rammes av loven, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

I et nylig revidert reglement for Norwegians kabinpersonal, som VG omtalte mandag, kommer det frem at selskapet har et krav om at kvinner bruker sminke, mens menn ikke får lov. Norwegian har også et krav om at kvinnelige ansatte bruker sko med hæler på minimum to centimeter.

– Basert på det som har kommet fram i VGs oppslag er det ikke vanskelig å være enig i at Norwegians reglement kan virke gammeldags og lite i tiden, skriver Bjurstrøm i en e-post til VG.

I likhet med Bjurstrøm peker også de kvinnepolitiske lederne i Ap og SV på dette, og også statssekretær Frida Blomgren (V) i Kultur- og likestillingsdepartementet mener regelverket er «utrolig gammeldags».

– Sminkekrav og krav om sko med hæler utelukkende for kvinner er forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Det kan dermed rammes av loven. Det dreier seg altså om utseendemessig krav til kvinner for å utføre en jobb, skriver Bjurstrøm.

ANDRE PUNKTER FRA REGLEMENTET: Håret kan kun stripes i naturlige farger

Har kvinner hår lenger enn skulderlengde skal dette samles i en hestehale, med stikk av spesifikke farger.

Små tatoveringer som står for religiøse, politiske eller ideologisk syn må dekkes til med concealer – ikke plaster. Dette gjelder begge kjønn.

Kvinner får ikke bruke uniformskjolen hvis tatoveringer er synlige øverst på brystet eller i nakken.

Påbudt med undertøy, for begge kjønn. Kvinner må ha hvitt eller beige undertøy dersom de bruker skjørt eller bluse.

Menn kan slippe å bruke slips, og løsne den øverste knappen i skjorten, dersom det er ekstrem varme, men kun på vei til og fra jobb.

Tyggegummi er ikke lov så lenge uniformen er på.

Kabinansatte kan heller ikke selv velge når de har behov for å bruke uniformsjakken. Ansvaret for om jakken skal være på eller av bestemmes av kabinsjef. Om det innvilges at jakken skal tas av, må i tilfellet alle kabinansatte gjøre det samme. Vis mer vg-expand-down

Må eventuelt avgjøres i Diskrimineringsnemnda

Bjurstrøm kan altså ikke konkludere med at Norwegians praksis er lovstridig, men at regelverket kan være det.

– Det kan argumenteres for at mer generelle krav om velpleidhet, som også gjelder for menn, er noe annet enn et påbud om sminke og høye hæler. Den konkrete vurderingen og avveiningen i saken er det imidlertid Diskrimineringsnemnda som eventuelt må gjøre.

arrow-right expand-left SMINKEPÅBUD: I Norwegians reglement kommer det frem at det er påbudt for de kvinnelige ansatte å gå med sminke.

Hun legger også til at spørsmålet om sminke og sko med hæler ikke har blitt vurdert opp mot loven tidligere.

VG har forelagt Norwegian Bjurstrøms uttalelser, men har foreløpig ikke fått svar. Selskapet har imidlertid tidligere forsvart reglene.

– Norwegians flygende mannskap må følge selskapets uniformsreglement. Uniformen er nøytral og diskret og ja, det stemmer at det stilles forskjellige krav til menn og kvinner når det kommer til sminke, hår osv. Dette er helt vanlig hos andre flyselskap også, skrev Astrid Mannion-Gibson, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, i en e-post til VG tidligere.

REGLER FOR SKO OG SMINKE: I et nytt reglement sendt ut til kabinpersonalet til Norwegian kommer flyselskapet med en rekke krav til hvordan de ansatte skal ta seg ut. Blant annet er det et krav om at kvinnene skal bruke foundation og øyensminke og høye hæler. Foto: Frode Hansen

Mandag utdyper hun:

– Dette var kun en revisjon av et reglement vi har hatt i lang tid. Bakgrunnen er at kabinansatte selv har ønsket tydeligere retningslinjer, skriver Mannion-Gibson.

– Dette er ikke noe som har skapt store reaksjoner internt hos oss, og retningslinjene har blitt utarbeidet i samarbeid med kabinansatte hos oss. Når det er sagt så går vi gjerne gjennom retningslinjene igjen internt og gjør endringer, dersom det er et ønske blant våre kabinansatte globalt. Vi ønsker selvfølgelig ikke å støte eller fornærme noen med vårt uniformsreglement, skriver hun videre.

Åpne for menn med sminke

Både SAS og Widerøe sier til VG at de ikke pålegger sine ansatte å bruke sminke.

Catharina Solli, informasjonssjef i flyselskapet Widerøe, forteller at også de har regler for utseende og uniformering. Blant annet er neglelakk og leppestift kun tillatt i «naturlige toner» og ørepynten skal ikke være «prangende». I likhet med hos Norwegian skal langt hår settes opp og tatoveringer skjules.

– Blir Widerøe-ansatte pålagt å bruke sminke?

– Nei, det blir de ikke.

– Utover det er det overhodet ingen sminkeregler. Vi oppfordrer til å bære uniformen på en ordentlig måte og går ut ifra at folk er velstelte når de er på jobb. Vi har ingen regler som differensierer mellom kvinner og menn på sminke, sier Solli og legger til:

– Hvis noen menn ønsker å benytte nøytral sminke, er det åpent for det, sier Solli.

Også SAS er åpne for at det mannlige kabinpersonalet kan bruke sminke.

– Det er helt greit for oss hvis menn ønsker å gå med diskret sminke, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef hos SAS, sier til VG.

Både Widerøe og SAS har imidlertid i likhet med Norwegian et krav om at kvinner skal ha sko med hæl.

Hos Widerøe er hæler mellom 1–6 centimeter obligatorisk, men kabinpersonalet kan bruke flate sko under servering. Stiletthæler er ikke tillatt.

Hos SAS skal hælene være på to til syv centimeter.

Publisert: 15.04.19 kl. 13:51 Oppdatert: 15.04.19 kl. 14:06