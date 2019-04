Høyesterett skjerper straffen for nettovergrep – mann dømt til 13 års fengsel

Dommen fastsetter straffenivået for denne type handlinger, skriver Høyesterett på sine nettsider.

En mann i 20-årene ble i januar i fjor tiltalt for nettovergrep mot 49 mindreårige jenter i hele landet. Overgrepene skjedde i 2013 og 2014, da var flere av jentene mellom 12 og 15 år.

Mannen fikk opprinnelig 15,5 år i tingretten, før ankesaken i lagmannsretten ga 12 års fengsel. Høyesterett skjerpet denne straffen med ett år.

I flere av sakene har mannen hevdet han hadde intime bilder og filmer av de fornærmede, og han truet med å publisere dem på nettet hvis jentene ikke gjorde som han ba om. Flere av punktene i tiltalen beskriver hvordan han forledet jentene til å gjøre som han ønsket, selv om de ga uttrykk for at de ikke ville.

Høyesterett skriver på nettsidene sine at et fellestrekk ved lovbruddene var at han fikk kontakt med barna ved bruk av internett. Han fikk 40 av jentene til å utføre seksuelle handlinger med seg selv mens han så på via webkamera. Forholdene pågikk over flere år og omfattet overgrep som var så alvorlige at de falt inn under bestemmelsen om voldtekt til samleie», skriver de.

