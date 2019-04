TALTE TIL KRF: Statsminister Erna Solberg var lørdag gjest på landsmøtet til regjeringspartikollega KrF. Foto: Marius Helge Larsen / NTB scanpix

KrF-vedtak om barn av IS-krigere kan endre regjeringens politikk

SOLA (VG) Hvis KrF vedtar en tydeligere uttalelse om hvor langt de vil gå for å hente hjem barn av norske IS-krigere, utelukker ikke statsministeren at det kan påvirke hva regjeringen mener.

– Regjeringen lager felles politikk. Dette er en sak som vi diskuterer hele tiden, men det vi må være enige om er at det ikke er straffefrihet for straffbare handlinger og at vi sørger for at sikkerheten ivaretas for Norge.

Hun besøker KrFs landsmøte i Stavanger lørdag, dagen etter at flere KrF-ere samlet seg om å kreve at partiet i løpet av helgen skal stemme over en en tydeligere uttalelse om barn av IS-krigere. Uttalelsen slår fast at det ikke er akseptabelt med en forutsetning om at barn må skilles fra foreldrene sine for å bli hentet hjem til Norge.

Solberg lukker altså ikke døren for at et eventuelt vedtak på KrFs landsmøte kan påvirke Norges arbeid, hvis partiet vedtar at de vil hente hjem både barn og foreldre. Men hun understreker igjen at regjeringen skal prioritere de foreldreløse.

– Vi har sagt at vi skal prioritere de som er foreldreløse, og da vil vi også måtte se på om vi klarer å få det til. Vi har tatt stilling til at vi kommer til å jobbe med disse, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

POPULÆR GJEST: Da Erna Solberg besøkte KrFs landsmøte lørdag, takket hun partiet for at hun fortsatt er statsminister. Foto: Marius Helge Larsen / NTB scanpix

– Flere hindre

Regjeringen, som KrF nå er en del av, har gått inn for å hente foreldreløse barn fra Syria, og gikk senere ut og sa at de ville hente alle barn. Men kun dersom mødrene blir igjen, og frivillig gir dem fra seg.

Det har vært en følelsesladet diskusjon om denne håndteringen av barn av norske IS-krigere på KrFs landsmøte. De som vil vedta et at KrF og skal gå inn for uttalelsen der de ber regjeringen og eget parti ta et tydeligere standpunkt, mener både barn og foreldre bør hentes hjem til Norge. Så vil de at foreldrene skal straffeforfølges her.

Fakta om norske barn av IS-foreldre PST har anslått at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria. Via mediene er 18 av dem gjort rede for. Samtlige befinner seg i flyktningleiren al-Hol nordøst i landet.

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente barna hjem til Norge, i første rekke de som er foreldreløse. Det er også åpnet for å hente hjem barna med gjenlevende foreldre i Syria, men da uten foreldrene.

NRK har tidligere omtalt en jente (2) og gutt (4) som er i al-Hol sammen med sin mor. Hun har bønnfalt myndighetene i Norge om å få henne og barna hjem, fordi gutten skal ha en alvorlig lungesykdom.

Fem foreldreløse barn mellom 1 og 7 år er gjort rede for av Aftenposten. Foreldrene er ifølge avisen en norsk kvinne (30) og en afrikansk mann (31). Faren skal være død og moren skal være forsvunnet.

Samme avis har omtalt en mellom 2 og 3 år gammel gutt, som er i al-Hol sammen med sin 26 år gamle mor Aisha Shezadi fra Bærum. Hun sier hun kun har vært hjemmeværende husmor og vil hjem til Norge med sønnen.

Sju foreldreløse barn mellom 1 og 8 år, som er omtalt både i svenske og norske medier. Faren er den norske statsborgeren og IS-krigeren Michael Skråmo, som i likhet med sin svenske kone er drept. Bestefaren er i Irak og forsøker å få barna tilbake til Sverige.

To gutter og en jente (alle under ti år), som er gjort rede for av NRK. Barna er født i Norge, men er russiske statsborgere. De befinner seg i al-Hol sammen med sin mor, som kom til Norge som flyktning da hun var barn og dro til Syria med ektemannen og barna i 2016.

De rundt 20 resterende barna befinner seg på ukjent sted. Det finnes ikke sikker informasjon om disse barna. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

Det er flere ting som gjør dette arbeidet vanskelig, mener Solberg.

– Hindrene er å identifisere dem, DNA-teste dem, komme seg inn til dem, finne ut hvem de er og sikre at de er norske. Og så er det det å få dem sikkert ut. Alle de tingene er krevende og vi vet ikke om vi kommer til å få det til. Vi jobber også internasjonalt med land og organisasjoner, sier statsministeren.

Dokumentasjons-trøbbel

Regjeringen har åpnet for å lempe på passforeskriftene når barna skal hentes hjem. For at barna skal hentes hjem, krever passforskriften at det foreligger fødselsattest. Mest sannsynligvis har ikke barna dette dokumentet. Regjeringen jobber derfor med å lempe på attestkravet.

– Vi ville aldri akseptert en fødselsattest fra IS i Raqqa i det hele tatt. Disse er født i en situasjon der det ikke er noen legitim myndighet som kan utstede fødselsattest, sier Solberg og fortsetter:

– Det er derfor DNA-testingen er viktig, for vi må sikre at disse er barn av de som de sier de er barn av.

Statsministeren kan ikke uttale seg om når dette vil skje.

– Dette er helt umulig å spå om. Vi vet ikke om vi klarer det. Derfor sier jeg at det er ekstremt viktig at vi ikke har forventninger om at ting skal skje raskt. Det kan gi forhåpninger som ikke kan gjennomføres, sier Solberg.

Publisert: 27.04.19 kl. 16:33