SMITTEVERN-HJELMER: Disse hjelmene brukes vanligvis under kirurgiske operasjoner, blant annet innen ortopedi. Ved enkle tilpasninger kan de gjøres om til smittevernutstyr.

Ny metode kan spare smittevernutstyr: – Vi regner med en bølge nummer to

Ved hjelp av en ny metode, skal legene ved Akershus Universitetssykehus gjøre om kirurgisk utstyr til smittevernutstyr, som kan brukes til behandling av covid-19 pasienter.

Gjennom corona-pandemien har behovet for smittevernutstyr vært stort.

Blant annet har det vært stor etterspørsel etter ånderettsmasker.

Lege Max Temmesfeld ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus har funnet en metode som kan omgjøre kirurgiske hjelmer, som normalt brukes under ortopediske operasjoner, til sikre smittevernhjelmer.

– Slike hjelmer kan brukes i behandlingen av pasienter med covid-19, sier Temmesfeld til VG.

– Jeg tror coronapandemien vil vare lenge, og at vi vil se flere bølger i Norge. Dersom vi klarer å produsere nok av disse ombygde hjelmene, kan vi spare mye at smittevernutstyret, som masker, visir og briller.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet har tidligere uttalt at vi kan få nye smittetopper i Norge.

Ifølge en rapport Bloomberg har sitert er ikke coronaviruset under kontroll før 60 til 70 prosent av befolkningen er immun. Det vil si at covid-19 kan herje i opp til to år, hevdes det.

En gruppe eksperter skriver i rapporten fra CIDRAP (Centre for Infectios Disease Research and Policy) at grunnet virusets evne til å spre seg før personer blir syke, kan viruset være vanskeligere å kontrollere enn vanlig influensa.

FORSØK: Fredag ble de nye smittevern-hjelmene brukt under operasjon for første gang.

– Vi var bekymret

Ideen om smittehjelmene fikk Temmesfeld dagen før Norge stengte ned 12. mars.

Han forteller om en uggen stemning på Akershus Universitetssykehus den dagen. De ansatte skjønte at noe var i ferd med å skje. Flere hadde hørt historier fra italienske kolleger, og forsto at det kunne bli alvorlig.

– Vi var bekymret, sier han til VG.

Temmesfeld jobber med en doktorgrad om 3D-printing. Han ønsket å bruke sin kompetanse til å hjelpe helsevesenet.

– Jeg fikk føre hvor mange ånderettsmasker Ahus hadde på lager, som var et veldig lavt tall. Da kom jeg på denne ideen.

De kirurgiske hjelmene finnes allerede på 13 norske sykehus, og kan ved enkle tilpasninger ved hjelp av en 3D-printer, gjøres om til ånderettsmasker.

Presisjonsnivået er viktig, forteller Temmesfeld. Maskene må bli helt tette. Derfor jobber han nå med å finne samarbeidspartnere, slik at delene kan produseres på en trygg måte til flere sykehus i Norge og utlandet.

Testet under operasjon

– Vi har laget to fungerende prototyper. Den første har jeg testet i dag, inne på operasjon. Vi er i siste fase av utviklingen, og vil prøve å gjøre dette tilgjengelig for så mange som mulig.

Legen forteller at han har jobbet dag og natt for å få hjelmene ferdig. Håpet nå er å kunne produsere nok hjelmer til bruk på Ahus ved en eventuell ny oppblomstring av corona-smitte i samfunnet.

– Vi regner med at det kommer en bølge nummer to. Målet er å få disse maskene klare til dette. Oppfinnelsen kan også hjelpe leger og sykepleiere i andre land, sier Temmesfeld.

Han forteller at leger i Spania allerede har vist interesse for hjelmene. Flere forteller at behovet er stort.

Publisert: 10.05.20 kl. 20:31

