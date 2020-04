ÅPNET IGJEN: Mandag 20. april kunne barnehagene åpne igjen etter å ha vært stengt siden midten av mars. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

To barnehageansatte i Oslo coronasmittet

To ansatte i to kommunale barnehager i Oslo har de siste dagene fått påvist coronasmitte. Flere ansatte og barn er satt i karantene.

Sist torsdag fikk en ansatt i Hjelmsgate barnehage i bydel Frogner påvist smitte. Det skjedde bare to dager etter at vedkommende deltok på et smittevernkurs i barnehagen, opplyser enhetsleder for barnehagene i bydel Frogner, Ola Bertnes Strømme, til VG.

– Barnehagen åpnet torsdag. Tirsdag hadde ni ansatte og styreren et tre timer langt smittevernkurs i forkant av åpningen, for å gjennomgå barnehagens smitteverninstruks og veilederen om smittevern i barnehagene. Der var vedkommende til stede, sier Strømme.

Ifølge Strømme testet den ansatte seg seg onsdag, etter å ha følt seg i dårlig form. Dagen etter kom svaret om at testen var positiv.

– Etter å ha diskutert saken med smittelegen i bydelen ble det bestemt at to av de ansatte som deltok på kurset skulle i karantene. Personen har ikke vært i kontakt med noen barn i barnehagen, sier enhetslederen.

Strømme sier at foreldre og foresatte til barna i barnehagen ble informert om saken fredag.

– Barnehagen er nå grundig rengjort og desinfisert, sier Strømme.

Også i Haugerud sentrum barnehage i Alna bydel har en ansatt fått påvist coronasmitte. Det bekrefter kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen i bydel Alna til VG.

– Vedkommende fikk symptomer tirsdag og satt i karantene. Etter å ha testet seg ble det påvist smitte torsdag. Personen var ikke på jobb onsdag, da barnehagen åpnet for vanlig drift, sier Gulbrandsen.

Ifølge kommunikasjonssjefen er ytterligere en ansatt og tre barn satt i karantene.

Haugerud sentrum barnehage er blant barnehagene i Oslo som har hatt et tilbud for foreldre med samfunnskritiske jobber, helt siden regjeringen vedtok å stenge alle skoler og barnehager i midten av mars.

– Personen som har fått påvist smitte har ikke vært i kontakt med andre barn enn de tre som er satt i karantene. Barna som begynte onsdag har ikke hatt kontakt med vedkommende, sier hun.

Gulbrandsen sier at de foresatte som har benyttet barnehagen etter åpning onsdag denne uka, ble informert om saken fredag.

Publisert: 26.04.20 kl. 13:17

