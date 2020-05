USIKKERHET: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal forteller at det er mye usikkerhet rundt planleggingen av skoleåpningen. Foto: Odin Jæger

Utdanningsforbundet: Ikke mulig å gi skoletilbud til alle mandag

Utdanningsforbundet frykter dårligere tilbud til elevene og unødvendig smittespredning om skolene ikke får god nok tid til å planlegge gjenåpningen av alle trinn.

Torsdag kveld skal regjeringen presentere flere lettelser på tiltak i den gradvise åpningen av samfunnet.

Ifølge kilder til VG ønsker regjeringen å åpne 5. til 10. trinn allerede i neste uke. VG kjenner til at den endelige beslutningen etter planen skulle tas i regjeringskonferansen i dag klokken.

– VI håper at så mange som mulig av elevene får et skoletilbud. VI skal strekke oss langt for å få det til, men det er noen praktiske utfordringer, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

For at alle elevene skal få et tilbud, regner Handal med at skolene må redusere tilbudet. Det kan innebære færre dager på skolen, eller færre timer per elev.

Regner med regjeringen tar regningen

Like før helgen sendte skolestatsråd Guri Melby (V) et brev til rektorene om at skolene får enda kortere frist enn sist til å forberede seg for åpning. Skoleledere og lærere ble oppfordret til å begynne å planlegge for åpning av alle trinn.

– Det var et kraftig signal til sektoren om at gjenåpningen kommer snart, men det er vanskelig å forberede seg når man ikke kjenner rammene, sier Handal.

Skolene venter på reviderte smittevernveiledere, som de tidligst vil få i kveld etter pressekonferansen.

Skolene etterlyser svar på en rekke spørsmål, før de kan planlegge åpningen ordentlig: Skal elevene ha et ordinært tilbud? Hvor land avstand skal man holde i klasserommet? Hvilke elever og lærere skal være på skolen?

Dersom elevene må holde to meters avstand i stedet for én meter, vil det innebære styrket bemanning, ekstra innleie av lokaler og mer renhold, ifølge Handal.

– Jeg hører jo at (kommunenes sentralforbund) KS er veldig opptatt av og bekymret for økonomien i dette. Den bekymringen deler jeg. Jeg regner med at regjeringen tar regningen for kommunene, sier Handal.

– Vil det være mulig for skolene å åpne med et tilbud til alle på mandag?

– Det er ikke gjennomførbart i hele landet. Du kan sikkert ha et tilbud klart, men om det er et trygt og godt tilbud er et viktigere spørsmål, sier Handal.

Han frykter et dårlig tilbud for elevene og unødvendig smittespredning om skolene ikke får nok tid til å planlegge.

– Jeg håper vi får lengre tid til å planlegge enn til mandag. Vi kan ikke komme i en situasjon der smitte sprer seg fordi skolene ikke har fått tid til å planlegge godt. Og så må vi også se hvordan dette går og eventuelt justere opplegget underveis hvis det viser seg at det går dårli, sier Steffen Handal.

Publisert: 07.05.20 kl. 15:23

