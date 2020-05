BLODIG: Slik så det ut i moskeen etter basketaket mellom Philip Manshaus og de tre fornærmede som var i rommet da han stormet det. Foto: Frode Hansen, VG

Manshaus om moskéangrepet: – Var overmannet og utmattet

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Inne i al-Noor-moskeen gikk de tre fornærmede til motangrep og la tiltalte Philip Manshaus (22) i bakken. Selv beskriver han det som et «voldelig basketak».

I retten beskriver draps- og terrortiltalte Philip Manshaus hvordan han forsøkte å gå til dødelig angrep på moskeen al-Noor i Bærum kort tid etter at han hadde drept sin stesøster Johanne Ihle-Hansen (17).

Han innrømmer både drapet og angrepet, men hevder han handlet i nødrett.







– Det som skjedde var at jeg aller først kjørte forbi moskeen, for å få et overblikk og se hvor mange som var der, forklarer han.

Sang vikingsang

Han forteller at han parkerte på en parkeringsplass. Der la han ut et innlegg på et internettforum der han varslet om angrepet. Han tok på seg klær og sikkerhetsutstyr han hadde planlagt å bruke før han kjørte tilbake.

– Jeg snurret film på dette GoPro-kameraet. Så sang jeg en trall for å få opp moralen, sier Manshaus.

Opptaket som ble gjort med kameraet ble vist i retten torsdag. På filmen hører man tiltalte synge det som fremstår som en nasjonalsosialistisk sang om vikinger.

Manshaus forsøkte å sende videoen direkte på internett, men mislyktes med dette.

– Deretter svingte jeg inn, på parkeringsplassen, stanset bilen, parkerte, tok våpnene ut av bilen, haglen over skulderen og riflen hadde jeg i hendene. Og så skjøt jeg meg inn gjennom døren, som beskrevet tidligere. Gikk inn i moskeen, rettet våpenet mot dem som var der, men ble siden overmannet.

Aktor spør så om han skjøt seg inn gjennom døren med fire skudd. Det bekrefter tiltalte.

– Hensikt å drepe dem

Deretter svarer Manshaus at han så tre mennesker inne i bønnerommet. Aktor spør så om han forsøkte å rette våpenet mot dem.

– Jeg forsøkte det ja, i den hensikt å drepe dem. Det var en essensiell del av angrepet.

Familien: «Johanne var en elsket datter»

På videoen av angrepet som ble spilt av i retten er det synlig hvordan de tre fornærmede går til motangrep etter at Manshaus kommer inn i rommet.

Tiltalte avfyrer så to skudd med haglen han tidligere hadde over skulderen.

Deretter høres brøl og utrop som følge av basketaket, som varer i flere minutter.

– Jeg var på det tidspunkt overmannet og utmattet.

Til slutt avsluttes videoen når politiet har kommet til stedet. De tilkalte en ambulanse fordi Manshaus hadde såpass synlige skader.

FORSLÅTT: Philip Manshaus var tydelig fysisk preget da han ble fremstilt for varetektsfengsling for første gang. Han ble overmannet da han forsøkte å angripe al-Noor- moskeen i Bærum. Foto: Cornelius Poppe

Angrer ikke

I retten tidligere torsdag ga Manshaus tydelig uttrykk for at han ikke angrer på drapet av søsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Han gjorde også et nummer av at han følte seg utpekt av New Zealand-terroristen Brenton Tarrant, som skjøt 51 mennesker i en moské i Christchurch på New Zealand i mars.

Manshaus uttrykte også at han ikke tror på folkemordet av jødene. Han omtalte holocaust som «en myte».

Manshaus i retten: Fornekter holocaust – avbrutt av dommeren

– Vi som stiller oss kritiske til at Holocaust noensinne har skjedd, bestrider ikke at det fantes konsentrasjonsleirer, heller ikke at jøder, sammen med andre utlendinger, kommunistiske revolusjonære og krigsfanger ble fraktet til disse leirene. Det vi bestrider er at 6 millioner jøder ble drept i systematisk folkemord ved hjelp av dødsdusjer, sier Manshaus.

Rettssaken varer til 26. mai. Aktor har tatt forbehold om påstand om forvaring.

