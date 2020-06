Her går jordraset i Alta: – Jeg løp for livet

Jan Egil Bakkeby måtte flykte for livet da han plutselig hørte det begynte å knake i hytta. Kort tid etter ble han vitne til at hele bygningen ble skylt på vann.

–Jeg hadde akkurat laget meg to skiver brød da jeg hørte det knake i hytta. Først trodde jeg det var noen på hemsen, men så så jeg ut av vinduet at strømledningen røyk og at det raste, sier Jan Egil Bakkeby til Altaposten.

Se den dramatiske videoen av jordraset i videoen filmet av Bakkeby over.

Onsdag ettermiddag utspilte det seg sterke scener på Kråknes i Alta, da flere bolighus, hytter og en hund ble skylt på vannet i et stort jordras. Alle nødetater ble sendt til stedet, og det ble søkt etter personer i sjøen fra både redningsskøyte og redningshelikopter.

– Hva gjorde du da?

– Jeg stormet ut og flyktet opp i fjellsida der jeg så det hele på avstand.

STORT RAS: Det var enorme krefter i sving da et kvikkleireskred gikk i Alta onsdag ettermiddag. Foto: Hanne Larsen / Altaposten

Han ble stående i fjellsiden hvor han dokumenterte at hytten, som han og kona har hatt i 19 år, ble tatt av de store naturkreftene. Den dramatiske videoen viser store deler av området bli skilt fra land, mens bolighus, campingvogn, hytter og store mengder materialer og søppel blir tatt med i raset.

– Ja, man kan vel i grunn si at jeg løp for livet, sier Bakkeby til avisen.

– Folk har sagt til oss at det ikke en en hytte, men et hus, sier Bakkeby, mens kona Grethe forteller at de har hatt hytta i 19 år, men at de pusset den opp for fire år siden.

Fikk forvarsel dagen før

Det som er litt skremmende for hytteeierne å tenke på, er at de overnattet i hytta natt til i dag, og at de allerede i går fikk et forvarsel om det som skulle skje.

OPPDAGET SPREKK: Tirsdag oppdaget ekteparet en sprekk i veien, som de tenker har sammenheng med dagens ras. Foto: Privat

– Vi så en stor og dyp sprekkdannelse i veien nedenfor hytta. Vi ble litt skeptisk, men valgte likevel å overnatte. Vi tenkte kanskje veien ville rase ut, men ikke at hele hytta skulle gå. I dag kjørte vi på jobb, men jeg kjørte tilbake i dag og var som sagt der da det raste, sier Bakkeby.

Hytta til Bakkeby er den nyeste av bygningene som nå dupper i vannet utenfor Kråkenes. En stor og moderne lys grå hytte, med store vinduer vendt mot sjøen.

– Når jeg ser hytta som ligger der i vannet ser jeg jo at det sikkert hadde gått bra med meg om jeg ikke hadde kommet meg ut av hytta. Den ser ganske hel ut. Men det er likevel en ferd jeg synes det er greit at jeg ikke var med på. Jeg hadde det tryggere oppe i lia der jeg fikk filmet det hele, sier han til Altaposten.

Hund reddet seg selv

Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Torfinn Halvari, opplyser til VG at det ikke er meldt om noen personskader, men at en hund som ble tatt av raset selv klarte å svømme i land.

Se bildene tatt av raset av mannskapet på redningsskøyta «Vekteren» under:













NVE har gjort undersøkelser av raset, og har konkludert med at det er et kvikkeleireskred.

– Det er en veldig lang og høy raskant, med små avskallinger der det raser i toppen. Flere etter-ras har gått utover ettermiddagen her, sier distriktsingeniør Anders Bjordal til Altaposten.

Skredet måler over 600 meter i bredde og 40 meter i høyden, opplyser operasjonsleder Halvari til VG.

Ekteparet Bakkeby er nå glade for at hytta deres er forsikret, men på spørsmål om de tør å bygge en ny hytte ute ved det idylliske stedet svarer de:

– Vi har ingen steder å sette hytta. Alt er rast ut.

