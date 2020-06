UKJENT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kan ikke si hva som skal skje med Norges 1000 nye nødrespiratorer. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Ikke behov for nødrespiratorene – hverken i utlandet eller i Norge

Regjeringen kjøpte 1000 nødrespiratorer de nå ikke trenger. Ingen land har ønsket å få dem i bistand. Det er ikke bestemt hvor mange som vil havne på beredskapslageret, sier helseminister Bent Høie (H).

VG har tidligere omtalt konflikten som oppsto under den lynraske utviklingen av 1000 norske nødrespiratorer, som regjeringen viste fram på en pressekonferanse 31. mars.

Det var en nøye planlagt kommunikasjonsstrategi som lå bak, da statsminister Erna Solberg presenterte nyheten for det norske folk.

Regjeringen kjøpte inn 1000 hasteproduserte nødrespiratorer, men det har aldri vært behov for så mange i Norge. Selv på toppen av epidemien. Det visste også Helse- og omsorgsdepartementet da apparatene ble bestilt.

– Allerede før bestilling var det klart at 1000 nødrespiratorer var mer enn Norges behov. Det ble derfor åpnet for at en andel av dem kunne fordeles til i andre land som hadde behov for bistand, skriver helseminister Bent Høie i en e-post til VG.

Tallet 1000 var satt av prosjektgruppen som produserte nødrespiratorene, uten at de hadde kunnskap om behovet, viser dokumenter VG har fått innsyn i.

– Det var behov for å agere raskt, og det var ikke tid til å gjennomføre detaljerte utredninger, sier Høie.

FERDIG: Slik ser den ferdig utviklede nødrespiratoren ut, ifølge FFIs pressemelding. Den er nå under produksjon og skal godkjennes før den leveres i sommer. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

Går til beredskapslager og utlandet

Nødrespiratorene ble bestilt 31. mars. På det tidspunktet spredte coronaviruset seg raskt, og smittetoppen var forventet å komme i mai. Norske sykehus ville ikke klare å gi alle pasientene pustehjelp, mente Folkehelseinstituttet.

Det var allerede bestilt 288 nye, vanlige respiratorer for å dekke dette behovet, men de ville komme for sent.

– De ordinære respiratorene ville ikke kunne leveres før tidligst i juni eller juli. Vi sto altså i fare for å ikke kunne gi nødvendig intensivbehandling, sier Høie.

Derfor ville Norge trenge en rask nødløsning.

Men heller ikke nødrespiratorene ble levert innen mai. Helse Sør-Øst har bedt om at apparatene testes og merkes med CE-godkjenning, og det tar tid.

Når de vanlige respiratorene kommer i sommer, vil norske sykehus ha 1100 vanlige respiratorer. Omtrent samtidig vil de få 1000 nødrespiratorer.

Det er også kjøpt inn andre, enklere respiratorer til transport av pasienter, som kommer på toppen av dette.

Skulle en ny bølge av corona-epidemien komme, vil Norge ha nok vanlige respiratorer til å ha kontroll – uten nødrespiratorene, ifølge helseministeren.

– Vi vil beholde en del av disse nødrespiratorene som en del av vår beredskap. En del vil trolig tilbys andre land som kan nyttiggjøre seg dem i en situasjon med mangler på mer avanserte respiratorer, slik som også var planen opprinnelig. Fordelingen mellom dette er ikke ferdig enda, sier Høie.

OPTIMIST: Bistandsminister Dag Inge Ulstein (KrF) var først optimistisk til at Norge kunne tilby nødrespiratorene til andre land som bistand, men sier nå at de har avklart at det ikke er behov. Foto: NYUNT WIN / EPA

Bistandsministeren: – Ikke behov for nødrespiratorer

Bistandsminister Dag Inge Ulstein (KrF) tvitret om innkjøpet av nødrespiratorene 31. mars. Da mente han at de kunne spille en rolle i bistand.

Vel to måneder senere er det ingen land som har vist et behov for nødrespiratorene, sier bistandsministeren i en skriftlig kommentar til VG.

– Vi har avklart at det ikke er behov for nødrespiratorene i bistandssammenheng. Vi har heller ikke fått noen anmodning om å bidra med slike respiratorer, hverken fra landene selv eller WHO, som koordinerer den internasjonale responsen, skriver bistandsminister Ulstein (KrF) til VG.

Helseminister Bent Høie sier at behovet for nødrespiratorer vurderes fortløpende.

– Om det skulle komme en forespørsel etter nødrespiratorene fra andre land, må det gjøres en konkret vurdering av om de oppfyller de medisinske behovene for den aktuelle pasientgruppen, sier Høie i en e-post til VG.

HELSESJEF: Cathrine Lofthus er administrerende direktør i Helse Sør-Øst. De koordinerer innkjøp av respiratorer under coronaepidemien. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Overflod av lignende apparater

Andre land var interessert i nødløsningen da den først ble presentert av statsministeren, sier daglig leder Tore Lærdal i Lærdal Medical. Selskapet lager pusteballongene i nødrespiratorene og er ett av to selskaper bak produktet.

I ettertid har over 70 slike prosjekter blitt sparket i gang, sier Lærdal, og de ser derfor ikke for seg en enorm etterspørsel etter den norske løsningen.

– Det var prekær mangel på ventilatorer for noen få uker siden, mens nå er det sannsynlig at det blir et kraftig overskudd av dem. Samtidig vet vi ikke hva behovet vil være eller hva vi eventuelt konkurrerer imot, sier Lærdal.

Prisen den norske stat har betalt er fortsatt ukjent. Helse Sør-Øst har ikke oppgitt hva nødrespiratorene har kostet, først og fremst fordi Lærdal Medical mener det ville skade deres konkurranseevne.

PROTOTYP: Tore Lærdal i Laerdal Medical viste selv fram hvordan prototypen av nødrespiratoren fungerer, i et klipp regjeringen delte. Foto: Skjermdump / DSS

Dyrere enn ellers

Samtidig er de norske nødrespiratorene dyrere enn de normalt ville blitt, sier Lærdal. Blant annet fordi den er basert på en forholdsvis dyr motor fra et dansk firma. De skal ha satt sine 40 ansatte til å jobbe døgnet rundt for å levere 1000 motorer innen fristen, ifølge det danske fagbladet Jern & Maskinindustrien.

– Med den ekstreme tidsfristen vi hadde, måtte det kjøres noen hasteløp for å sikre komponenter. Det gjorde kostnadene høyere enn de ville blitt i et normalt prosjekt med mye, mye lengre tidsforløp, sier Lærdal.

Lærdal sier at han håper at apparatet kommer til nytte. Først og fremst som en del av beredskapslageret i Norge mot nye pandemier, og eventuelt i utlandet.

– Den gledelige nyheten er at denne pandemien har fått et helt annet forløp enn fryktet i Norge. Å hevde at det var penger ut av vinduet fordi katastrofen ikke kom, blir som å si at en brannforsikring var uten verdi fordi det ikke brant, sier Lærdal.

Han ønsker ikke å oppgi prisen på nødrespiratorene.

Publisert: 08.06.20 kl. 15:10

