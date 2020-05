Rotevatn vil bli Venstre-leder

Sveinung Rotevatn kunngjør at han vil bli Venstre-leder. Guri Melby, Abid Raja og Iselin Nybø som også er blant de foreslåtte navnene, avventer å ta stilling til lederspørsmålet.

Oppdatert nå nettopp

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn skriver på Facebook at han har bestemt seg for å stille som lederkandidat i Venstre.

– Jeg håper vi får en god og ryddig prosess fram mot landsmøtet til høsten, og jeg gleder meg til å stå på videre for partiet, skriver han.

Rotevatn er blant de foreslåtte navnene til å ta over etter at Venstre-leder Trine Skei Grande kunngjorde at hun trekker seg tidligere i vår. I tillegg er Iselin Nybø, Abid Raja og Guri Melby blant de de mulige kandidatene, men ingen av dem vil ta stilling til spørsmålet nå.

LUKSUSPROBLEM: Kulturminister Abid Raja vil komme tilbake til sitt eget kandidatur, og mener valgkomiteen har et et luksusproblem når de skal sette sammen et nytt lag til høsten. Foto: Terje Pedersen

– Krevende for partiet

I en video redegjør Rotevatn for hvorfor han stiller som lederkandidat, og hvorfor han velger å gå ut med dette på Facebook.

– Det siste året har vært krevende for partiet vårt, det har vært mye persondiskusjoner, mye spekulasjoner, mye lekkasjer og det har ikke vært bra for noen. Minst av alt for de av oss som har stått midt i det, sier Rotevatn.

– Men partiet skal velge ny leder og da trenger vi en god prosess. Valg av leder er viktig, men jeg tror en god og samlende prosess fram mot valget kanskje er vel så viktig, fortsetter han.

Han sier det er derfor han velger å være åpen om at han stiller som lederkandidat, fremfor å si at han “stiller seg til disposisjon for valgkomiteen”.

– Jeg tror partiet trenger åpenhet, og at vi trenger en åpen diskusjon om hvor vi står og hvor vi skal, sier Rotevatn i videoen.

Abid Raja: – Valgkomiteen har luksusproblem

VG har spurt de tre andre mulige kandidatene om hva de vil gjøre. Kulturminister Abid Raja svarer følgende i en SMS til VG:

– Akkurat nå er regjeringen og Stortinget inne i en intens periode med å få landet gjennom krisen vi står i, og for min del er hovedfokuset og bringe kultursektoren, frivilligheten og idretten over på andre siden av coronakrisen. Spørsmål om høstens ledervalg i Venstre vil jeg komme tilbake til når vi er ferdige med å få på plass gode løsninger i Stortinget og Venstres partiorganisasjon har fått sjansen til å gi nye innspill til valgkomiteen, skriver han, og fortsetter:

– Venstre er uansett heldige som har mange gode kandidater til sentrale verv, og valgkomiteen har luksusproblem når de skal sette sammen nytt lag.

AVVENTER: Guri Melby tar ikke stilling til lederspørsmålet nå. Foto: Helge Mikalsen

Melby og Nybø avventer om eget lederkandidatur

Kunnskapsminister Guri Melby er ennå ikke klar til å svare på om hun også stiller som Venstres lederkandidat til landsmøtet til høsten.

– Akkurat nå er vi i innspurten med å lande en krisepakke for landet, vi har nettopp gjenåpnet skoler og barnehager og jobber nå med å gjøre sektoren klar for en svært spesiell høst. Og jeg bruker all min tid og energi på å bidra til at vi kommer gjennom denne krisen på en god måte. Lederspørsmålet i Venstre skal jeg ta stilling til når den tid kommer, skriver Melby i en SMS til VG.

Melby, som er kunnskaps- og integreringsminister, er holdt frem som en av fire lederkandidater når Venstrelandsmøtet skal finne en arvtager for Trine Skei Grande i september.

SVARER SENERE: Iselin Nybø skal ta stilling til lederspørsmålet «når den tid kommer». Foto: Trond Solberg

Men heller ikke Iselin Nybø vil ta stilling til spørsmålet om sitt eget lederkandidatur nå:

– Akkurat nå er vi i innspurten med å lande og presentere enda en krisepakke for landet og næringslivet. Jeg bruker tiden min til å jobbe for å få flest mulig bedrifter gjennom denne krisen slik at folk kan komme tilbake på jobb. Lederspørsmålet i Venstre skal jeg ta stilling til når den tid kommer, skriver hun i en SMS til VG.

Per A. Thorbjørnsen som leder Venstres valgkomité sier til NRK at de har fått innstillinger fra tre lag, Rogaland, Oslo og Trøndelag, men at han ikke ønsker å kommentere Rotevatns avgjørelse før komiteen kommer med sin nye innstilling «en gang i august».

Publisert: 27.05.20 kl. 09:14 Oppdatert: 27.05.20 kl. 09:55

Les også

Fra andre aviser