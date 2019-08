KVELDSMØTE HOS ERNA: Kjell Ingolf Ropstad forlot statsministerboligen og kveldsmøtet hos statsminister Erna Solberg klokken 22.30 onsdag. Nå mener han regjeringen begynner å få hastverk med å løse den fastlåste bompengestriden i regjeringen. Foto: Trond Solberg, VG

KrF-leder Ropstad: Haster å få på plass en løsning i bompengestriden

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener regjeringen begynner å få hastverk med å løse den opprivende bompengestriden.

Nå nettopp

Fra sin valgkampturné i hjemtraktene på Evje og Sørlandet, melder KrF-lederen:

– Jeg ønsker ikke å gå inn på enkeltpunkter i det vi nå diskuterer internt. Men jeg kan si at jeg mener det haster å få på plass en løsning. Jeg ønsker å bidra til at vi finner en løsning som bidrar til lavere bompengetrykk og samtidig bidrar til til at vi får realisert viktige kollektivløsninger som utvidelse av Bybanen i Bergen, skriver Ropstad i en sms til VG.

ROPSTAD OG DAMENE: Kjell Ingolf Ropstad er regjeringens familieminister. Nå forsøker KrF-lederen å få de fire partiene i regjeringen til igjen å fremstå som en samlet familie. Bildet er fra fremleggelsen av den nye regjeringserklæringen på Gardermoen i januar. Foto: Frode Hansen, VG

Han møtte statsministeren og Venstre-leder Trine Skei Grande til samtaler om en løsning i statsministerboligen onsdag kveld.

Og selv om han på dagtid onsdag har kjørt rundt for å møte ordførere, partifeller og potensielle velgere i Agder, så er det ikke pause i fremdriften mot en løsning, ifølge KrF-lederen.

Flere kilder i regjeringssystemet understreker at det er kontakt mellom partene i denne prosessen også når det ikke er etablert møter der deltagerne treffer hverandre til samtaler.

– Ser du på deg selv som en brobygger mellom Grande og Jensen, Ropstad?

– Vi prøver å være konstruktive. Vi er opptatt av å finne gode løsninger. Folk ønsker en løsning. Det er det vi alle vil ha, svarer Ropstad.

Han understreker at han ikke vil gå inn på substansen i hva en løsning kan inneholde. Men han tror fullt og fast på at den er innen rekkevidde.

Ropstad får for øvrig skryt i Civita-leder Kristin Clemets siste blogg. Hun mener han opptrer forbilledlig ved å la være å bidra med lekkasjer til mediene fra regjeringssamtalene.

I ettermiddag vender KrF-lederen tilbake til Oslo fra valgkamp på Sørlandet – som han gjorde onsdag. Trolig betyr det nye og fortsettende samtaler med de tre andre partilederne i regjeringen.

Publisert: 22.08.19 kl. 13:43