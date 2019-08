KOMMUNEMÅLING: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-leder og statsminister Erna Solberg må begge se seg slått av kategorien «ikke sikker» blant velgere under 30 år. Foto: Krister Sørbø / VG

Fire av ti unge velgere er usikre

Drøye to uker før kommunevalget er nesten 40 prosent av de yngste velgerne i Norge fremdeles ikke sikre på hvilket parti de skal stemme på.

Det viser VGs ferske kommunemåling utført av Respons analyse.

Kategorien «ikke sikker» ruler blant unge voksne under 30, for å si det med språket politikerne bruker i et forsøk på å nå de unge.

Også i de eldre aldersgruppene hersker det usikkerhet, ifølge VGs måling, men i mye mindre grad – i overkant av 20 prosent.

Dette svarer de under 30 Dette er hva de stemmeberettigede under 30 år svarer på spørsmålet «Dersom det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» Kategorien «ikke sikker» er tatt med i regnestykket: Ikke sikker: 38 prosent

Arbeiderpartiet (Ap): 18 prosent

Høyre: 9 prosent

Miljøpartiet De Grønne (MDG): 8 prosent

Fremskrittspartiet (Frp): 6 prosent

Senterpartiet (Sp): 5 prosent

Sosialistisk Venstreparti (SV): 5 prosent

Venstre: 4 prosent

Rødt: 3 prosent

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB): 2 prosent

Kristelig Folkeparti (KrF): 1 prosent

Andre: 1 prosent Vis mer

Thore Gaard Olaussen i Respons analyse sier til VG at dette ikke er en ny tendens.

– Generelt er det større usikkerhet blant de helt unge, men normalt blir de sikrere frem mot valget. Det skjer en mobilisering, sier han.

Olaussen mener at grunnen til at de eldre er sikrere er at det er lettere å ta et standpunkt når man har fulgt med i lengre tid. Særlig for førstegangsvelgere kan valg være komplisert.

Hva er forskjellen?

Nettopp dette skriver Oslo-student Maren Olava Ask Hütt (22) i en kronikk i VG på fredag: Problemstillinger knyttet til det å være en ung velger og hvorfor mange unge ikke stemmer.

les også Maren (22): – Snakk om noe annet enn bompenger!

Hun lurer på hvilke partier som vil samarbeide med hvem og om en stemme på ett parti plutselig en stemme på et annet. Og når alle partiene er for «positiv utvikling» og «bærekraftig fremtid» forstår ikke de unge hva som er forskjellen på dem.

UNG VELGER: Maren Olava Ask Hütt (22) Foto: Privat

Hun problematiserer også hvordan partiene og mediene er med på å forme valget og hvilke saker som blir avgjørende. Nå går det i bompenger og eiendomsskatt: «Når disse sakene blir helt fjerne for unge, føles heller ikke valget viktig for oss.»

les også Venstre avviser bompengeskissen – Frp nekter å forhandle

Dessuten føler hun at politikernes måte å kommunisere med unge på, er fordummende: «Partipolitikk burde ikke handle om hvem som har mest lættis referanser, men hvem som får gjennombrudd for sakene de går til valg på.»

Klimavalg i Danmark

Valgforsker Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnsforskning sier at unges valgdeltagelse tradisjonelt er lav, særlig ved kommunevalg. Samtidig peker Segaard, som er dansk, på både folketingsvalget og EU-valget i Danmark i vår. Særlig ved EU-valget ble valgdeltagelsen ble da overraskende høy.

KLIMAVALG: Den Grønne Studenterbevægelse demonstrerte hver dag frem til valget foran Folketinget i København for å få klima på topp av agendaen. Foto: Harald Henden / VG

– Man mener det skyldes ungdommen. På mange måter ble det klimavalg – ungdommen mobiliserte og engasjerte seg i valgene.

les også Klima er den nye kranglesaken

– Kan klimaengasjementet få norske unge til å gå til stemmeurnene?

– Hvorvidt det blir reflektert i kommunevalget, må jeg si jeg er i tvil om. Selv om klima er et veldig stort tema, har det ikke vært så viktig i valgkampen. Samtidig kan bompengesaken mobilisere en mot-protest for klimaet.

Synker med alderen

Valgforsker Segaard sier at MDG vil være et opplagt parti for de unge velgerne som er opptatt av klima, men at spørsmålet er om Venstre kan ta eierskap til klimasaken.

VALGFORSKER: Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnsforskning Foto: Institutt for samfunnsforskning

Tallene i VGs meningsmåling viser at MDG (når «ikke sikker»-kategorien er med i regnestykket) har åtte prosents oppslutning blant de under 30, mens Venstre ligger på fire prosent.

