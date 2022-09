Karakterkutt: − Ingen «quick fix»

På Kongsbakken videregående skole i Tromsø får ikke elevene en eneste karakter gjennom høstsemesteret. I Danmark har de gjort et forsøk med å droppe karakterer på første trinn – som førte til usikkerhet blant elevene.

Da skoleåret startet i august, fikk elevene på Kongsbakken beskjed om at det ikke vil bli gitt tallkarakterer på prøver, innleveringer og andre vurderinger gjennom hele høstsemesteret. Skoleårets første karakterer blir dermed terminkarakterene i januar.

Rektor Tonje Holm skriver til VG at hensikten med karakterfrie vurderinger er at elevene skal fokusere mer på læringsprosessen, og mindre på å sammenligne karakterer med sidemannen.

– Elevene skal få gode vurderinger og tilbakemeldinger, og de skal vite hvor de står i fagene. Når elevene har fokus på egen læringsprosess og fremgang, så presterer de også bedre.

Holm er ikke bekymret for at endringen skal føre til svakere karaktersnitt på avgangselevene på skolen.

– Skeptisk i starten

Elevrådsleder Eirik Sørnes (17) sier til VG at nyheten om et karakterfritt semester ble dårlig mottatt blant mange elever, men at flere har endret syn etter litt tid.

– Jeg var selv skeptisk i starten, men jeg har begynt å innse at dette kanskje er en bedre løsning, sier han.

Skyhøye karaktersnitt

Torsdag la Utdanningsdirektoratet frem karakterstatistikk for videregåendeelever forrige skoleår. Den viser at standpunktkarakterene er omtrent uendret fra året før. I alle de ti største fellesfagene er snittkarakteren 4 eller høyere.

Elevrådslederen i Tromsø håper ordningen kan være med på å dempe karakterpresset i skolen.

– Kanskje dette er første steg mot å gå bort fra det negative presset rundt karakterer. Sånn som det er nå, er det slik at mange er ute etter gode karakterer, og ikke faktisk læring.

Han har likevel forståelse for at karakterene er viktige for elevene.

– Mange har studier de vil gå som de trenger høye karakterer for å komme inn på, sier han, og legger til:

– I ettertid blir det kanskje åpenbart at med mer læring får du bedre karakterer.

– Ingen «quick fix»

Et forsøk fra Danmark kan indikere at skoleledelsen på Kongsbakken er inne på noe når de innfører karakterfritt høstsemester – men det viser også at karakterene er veldig viktige for VGS-elevene.

I 2017–2018 og 2018–2019 gjennomførte Barne- og undervisningsdepartementet i Danmark et prøveprosjekt med karakterfrihet i ikke-avsluttende fag første år på gymnasiet, som tilsvarer videregående i Norge. I alt 15 ulike skoler og 2000 elever deltok i forsøket. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) evaluerte forsøket i etterkant.

– Den overordnede konklusjonen er at karakterfrihet ikke er en «quick fix», sier Kristian Quistgaard Steensen i EVA til VG.

Elevene ble usikre

Erfaringene fra forsøket viser at elevene har et ambivalent forhold til karakterene. På den ene siden kan de skape et stort press blant elevene, men samtidig opplevde mange det som vanskelig å ikke få karakterer.

– Karakterene er en pekepinn for elevene på hvordan de klarer seg i de enkelte fagene. Ut fra karakterene kan de vurdere hvilke fag de må prioritere høyere og lese mer i for å løfte seg, sier Steensen.

I etterkant av forsøket svarte 8 av 10 elever at de var helt eller delvis enig i at det å ikke få karakterer gjorde dem usikker på hvilket nivå de lå på faglig.

Karakterene har også en symbolsk betydning, ifølge Steensen. 69 prosent svarte at de savnet anerkjennelse for innsatsen sin når de ikke fikk karakterer.

Han påpeker at hele systemet elevene er satt inn i, er bygget rundt karakterer, og at det derfor ikke fungerte å bare fjerne dem helt det ene året. Elevene visste at karakterene ville være tilbake i andreklasse og ha betydning for fremtiden deres.

– Noen elever fikk sjokk da de fikk karakterer i annenklasse igjen. De trodde de lå på et høyere nivå, og da hadde de ett år kortere på seg til å rette opp i karakterene før de skulle søke på studier.

Fikk bedre relasjoner

Steensen forteller at det også var noen positive sider ved karakterfrihet. Flere elever oppga at det gjorde at de kunne flytte fokus fra bekymring over karakterer, til å i høy grad fokusere på hva de skulle lære.

Lærerne oppga relasjonene mellom elevene ble bedre fordi de sammenlignet seg mindre med hverandre. Også relasjonen til lærerne ble bedre fordi elevene i mindre grad så dem som dommere, men mer som veiledere som var der for å hjelpe dem.

Mener man bør tone ned karakterbruk

I Danmark er det obligatorisk å gi terminkarakter i mars og på slutten av året til førsteårselever, mens andre- og tredjeårselevene får terminkarakter i november, mars og til sommeren. Utover det kan skolene velge å gi elevene karakterer på prøver, innleveringer og lignende gjennom året.

– Dette gir ganske brede rammer for å minske fokuset på karakterer i den løpende undervisningen, sier Steensen.

Han mener funnene deres understøtter at man bør gi terminkarakterer i løpet av året, slik at elevene vet hvilket nivå de ligger på, men at man i hverdagen kan jobbe mer med å gi andre typer tilbakemeldinger. Mer enn 8 av 10 elever oppga i undersøkelsen at de foretrekker en slik kombinasjon.

Steensen forteller at mange skoler nå jobber med å tone ned karakterbruken innenfor dagens rammer.

Stor støtte, også i Norge

Henning Fjørtoft er professor i norsk fagdidaktikk og leder for forskningsprosjektet Going gradeless in upper secondary school ved NTNU.

Ifølge Fjørtoft er det generelt stor støtte til å tone ned karakterbruk i skolen, også i Norge. Grunnen er at karakterer kommuniserer dårligere enn for eksempel muntlige eller skriftlige tilbakemeldinger.

– Vurdering i skolen skal være mer enn bare et tall – den skal også være læringsfremmende og hjelpe elevene til å forstå hvordan de kan lære bedre, sier han.

Flere skoler i Norge har allerede tonet ned karakterbruk på eget initiativ, slik som Kongsbakken nå gjør. NTNU-professoren mener dette er viktig å prøve ut, men at en forutsetning er at skolene utvikler nye metoder og evaluerer disse grundig.