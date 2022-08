FRIMINUTT: To elever tyr til litt frivillig fysisk aktivitet på den store steinblokken utenfor Hoffsvangen skole. Ansatte både med- og uten lærerutdanning jobber for at jentene skal lære og ha innholdsrike skoledager.

Lærerstreiken: Krangler om hvem som kan undervise disse

ØSTRE TOTEN (VG) Én av fem som underviser i skolen, er ikke kvalifisert for det, mener de streikende lærerne. - De fleste Utdanningsforbundet stempler som ukvalifiserte - er kvalifisert for å undervise elever, kontrer motparten Tor Arne Gangsø i KS.

Fra og med onsdag streiker 3241 lærere i Norge. Det fører til at flere titalls tusen elever i ungdomsskoler og videregående blir rammet - etter over to år med pandemi, svekket skoletilbud og hjemmeskole.

Bakgrunnen for streiken er todelt:

1. Lærernes organisasjoner mener de har blitt hengende etter lønnsmessig.

2. Lærerne mener for lav lønn har ført til flukt fra yrket og for mange som underviser uten lærerutdanning.

Ute i Skole-Norge er den største bekymringen hos mange at de ikke får tak i nok kvalifiserte lærere.

To av fem skoler (38 prosent) svarer at det er vanskelig å skaffe kvalifiserte lærere, i følge en undersøkelse som omfatter 620 skoler i regi av Respons Analyse for Utdanningsforbundet.

Info Undersøkelsen Respons analyse har på oppdrag fra Utdanningsforbundet gjennomført en undersøkelse blant skoleledere i grunnskoler og videregående skoler i KS-området, blant annet for å kartlegge hvor lett eller vanskelig det er å rekruttere kvalifiserte lærere til skolen. 620 skoler har svart. 38 prosent svarte at det har vært svært- eller nokså vanskelig å skaffe kvalifiserte lærere for det kommende skoleåret.

42 prosent svarte at det har vært nokså eller svært lett.

På spørsmålet om lønn ved ansettelse utover garantilønn/minstelønn blir brukt som virkemiddel ved din skole for å sikre lærere med godkjent lærerutdanning, svarte 12 prosent ja, 83 prosent nei.

Det er en tydelig forskjell mellom grunnskolene og de videregående skolene på dette spørsmålet. 33 prosent av lederne på videregående svarer at de bruker lønn som incentiv, mens ni prosent av grunnskolelederne svarer det samme. Vis mer

ERFAREN SJEF: Kjell Erik Vingebakken (56) startet selv som ufaglært lærer som 21-åring - rett etter videregående. Da satte han avgangskarakterer på en hel klasse i ungdomsskolen. - Klart det var uforsvarlig. Men det ble jo min motivasjon for senere å starte på lærerskolen, sier rektoren.

Skolene i Østre Toten kommune opplever akkurat det. I et typisk bygdemiljø på østsiden av Mjøsa merker spesielt rektorene hvor vanskelig det er å få kvalifiserte lærere dit.

Rektor Kjell Erik Vingebakken (56) på Hoffsvangen skole sier til VG at det er betydelig vanskeligere å rekruttere kvalifiserte lærere i 2022 enn for noen år siden.

– Det blir verre år for år. Disse utfordringene har akselerert litt de siste årene. Før søkte cirka 100 på den felles utlysningen for de ni skolene våre om våren. I år var det 50 søkere. Mange er ikke kvalifisert, sier den erfarne rektoren.

På en ekstrarunde om én lærerstilling var det fire søkere. Flere av dem var uten lærerkompetanse.

PRØVER SEG: Sivert Stensrud (19) startet i høst som lærerassistent på Hoffsvangen skole. Han kom rett fra videregående, og er en av mange som jobber uten lærerutdanning i skolen.

Fra et av klasserommene på skolen kommer Sivert Stensrud (19) ut på gangen. Han er nyansatt assistent på skolen - rett etter videregående. Også han synes det er for mange som ham selv - som jobber i skolen uten lærerutdanning.

– Det bør bli flere kvalifiserte, ja. Jeg synes det er for mange uten lærerutdanning. Læring er en svært viktig del av oppveksten. At det er så mange ukvalifiserte som jobber med elever i skolen - bør det nok gjøres noe med, sier Stensrud.

Han kommer fra en lærerfamilie. Veien videre kan fort føre ham inn i fast lærerjobb, men med lærerutdanning først.

– Det kan fort hende. Jeg synes dette lover veldig bra. Jeg har foreldre med lærerbakgrunn. De har prøvd å inspirere meg til å gå samme veien. Den korte tiden jeg har vært assistent her på skolen - har ikke gjort lysten mindre til å ta lærerutdanning, sier Sivert før han må inn igjen til elevene.

ARBEIDSGIVEREN: Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i Kommunesektorens organisasjon KS er lærernes motpart og talsperson for arbeidsgiverne - kommunene under den pågående lærerstreiken.

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i Kommunesektorens organisasjon KS er ofte fremholdt som lærernes knallharde motpart før og under lærerstreiken.

Han har et noe annet syn enn lærerne på hvem som kan og bør undervise elever i skolen.

Info KS KS står for kommunesektorens organisasjon.

Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS.

KS er lærernes arbeidsgiver-representant og forhandlingsmotpart i den pågående streiken. Vis mer

Gangsø gir lærerne rett i at om lag én av fem lærere ikke har vanlig norsk lærerutdanning, og at det er viktig å øke denne andelen.

– Samtidig er det viktig å få frem, særlig overfor elever og foreldre, at de aller fleste av dem Utdanningsforbundet stempler som «ukvalifiserte lærere» er kvalifisert til å undervise, sier Gangsø til VG.

Ulike statistikker

Stat og styresmakter gir ham delvis rett:

Kun fem prosent av lærerne i grunnskolen oppfyller ikke kravene til kompetanse for å bli ansatt i skolen. Det vil si at de har lærerutdanning eller annen godkjent utdanning for tilsetting, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Men striden har lenge stått om innholdet i statistikken. Statistisk sentralbyrås tall viser en betydelig høyere andel lærere uten godkjent kompetanse enn Utdanningsdirektoratets tall.

Gangsø i KS forholder seg til det statlige fagdirektoratet.

– I fag- og yrkesopplæringen i videregående skole er det mange dyktige elektrikere, kokker, helsefagarbeidere og andre som har fagutdanning og annen pedagogisk kompetanse som gjør at de fyller kravene i opplæringsloven. Det ville være alvorlig for yrkesopplæringen hvis disse skulle «avskiltes», illustrerer Gangsø.

– Lærerkrise

På skolen på Østre Toten har Gangsø ingen høy stjerne. Den lokale lederen for lærernes største fagforening, Utdanningsforbundet, Linn Myhrvold (33), mener KS skjønnmaler.

Hun mener det er hevet over tvil at det er lærerkrise i Norge.

– Ja, jeg vil si det. Når én av fem som er tilsatt i lærerstillinger, mangler lærerutdanning, og når arbeidsgiver ikke tar noe ansvar for å bedre situasjonen, så er det riktig å bruke ordet krise, sier Myhrvold.

LÆRER I KAMP: Linn Myhrvold er lærer og fulltids tillitsvalgt for medlemmene i Utdanningsforbundet i Østre Toten kommune. Hun støtter lærerstreiken ett hundre prosent.

Hun synes ikke lærerne er sutrete og bruker streikevåpenet for ofte - sammenlignet med andre yrkesgrupper.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet, svarer hun og setter skarpe øyne i VGs reporter.

– Sist det var lærerstreik var i 2014, og før det i 2010 og 2012. I fjor streiket hovedsammenslutningen Unio, der lærerne var en av flere yrkesgrupper som streiket. Så jeg kjenner meg ikke igjen i bildet av at lærerne streiker hele tiden, svarer Myhrvold.

Info Lærerorganisasjonene i streik Utdanningsforbundet: Har over 185.000 medlemmer blant lærere, barnehagelærere og ledere i skoler og barnehager. Norges nest største fagorganisasjon (etter Fagforbundet i LO).

Norsk Lektorlag: Har over 8000 medlemmer - der mange er lektorer i den videregående skolen.

Skolenes landsforbund: Har rundt 7700 medlemmer blant lærere, barnehagelærere og ledere i skoler og barnehager. Tilknyttet LO. Vis mer

Heller ikke Tor Arne Gangsø i KS vil kritisere lærerne for å bruke streikevåpenet igjen i 2022.

Dette til tross for at 37 av 40 fagforbund i LO, Unio, YS og Akademikerne støttet meklingsresultatet i kommunesektoren.

De tre lærerorganisasjonene sa nei - og gikk til en streik som faktisk har pågått siden 20. juni - da de første 40 lærerne ble tatt ut i streik i Bergen.

– Streik er et legitimt virkemiddel i et lønnsoppgjør. I fjor streiket hele Unio, mens vi må tilbake til 2014 for å finne forrige lærerstreik, sier Gangsø, som blant annet har bakgrunn som rådmann (nå kommunesdirektør) fra Vågå kommune i Innlandet.