ØKONOMISK MUSKELMANN: Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet. Her fotografert på streikemarkering i Lillestrøm.

Søkkrikt lærerforbund: Har 1,4 milliarder i streikefondet

Ingenting tyder på en snarlig avslutning på lærerstreiken. Lærernes organisasjoner har solid økonomi. De er innstilt på å streike lenge.

Det har lenge vært kjent at Utdanningsforbundet har god økonomi. Lærerorganisasjonen, som er den desidert største av de tre streikende forbundene, har opparbeidet seg 1,4 milliarder kroner i sitt streikefond.

– Utdanningsforbundet hadde ved nyttår en egenkapital på 2 milliarder kroner. Av dette er 1,4 milliarder kroner avsatt i et eget streikefond, skriver leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet i en e-post.

– Utover dette ønsker jeg ikke å si noen om den økonomiske situasjonen ved streiken, legger han til.

De over 185.000 medlemmene i forbundet består av både lærere, barnehagelærere og ledere i skoler og barnehager.

Når det fra onsdag denne uken er over 3100 lærere i streik, så får de ikke lønn fra kommuner og fylkeskommuner, som er lærernes offentlige arbeidsgivere.

STREIKESJEF: Bente Myrtveit er leder og streikegeneral for Utdanningsforbundet i Bergen.

Over førti streikende lærere i Bergen - har streiket siden like før skolene tok sommerferie i juni. Leder i Utdanningsforbundet i Bergen, Bente Myrtveit, mener det er betryggende at økonomien i forbundet er så solid.

73 dager i streik

– Vi er noen her i Bergen som nå har streiket i 73 dager. Alle har fått utbetalt streikebidrag som tilsvarer vanlig lønn. Ingen blir økonomisk skadelidende av å streike. Det romslige streikefondet gjør det trygt å streike, og vi signaliserer til omverdenen at vi kan streike lenge, sier Myrtveit til VG.

Allerede i mai sa hun til VG at hun var ett hundre prosent klar for å streike.

– Vi sier ikke at vi kan holde ut lenge for å være slemme. Vi gjør det for å vise at vi ikke vil gi oss så lett denne gangen, legger hun til.

Målet er en lønn som tar igjen etterslepet for lærerne de siste årene - og som bedrer rekrutteringen.

Udf-lederen i Vestlandets hovedstad sier at det gradvise uttaket av forholdsvis få streikende - og at barneskoler og barnehager hittil «vernes», også er et signal om at streiken kan vare lenger enn vanlig.

– Her er faktisk utfordringen at mange flere lærere enn de som er tatt ut i streik - er så motiverte for å streike, sier Myrtveit.

34 millioner

Også i Norsk Lektorlag, som fra onsdag av har 43 medlemmer ute i streik, er økonomien solid, i følge lagets kommunikasjonsavdeling. Streikefondet lyder på 34 millioner kroner.

I Skolenes fellesforbund, som er LO-tilknyttet, har det ikke lyktes VG å få ut størrelsen på streikefondet. Men det streikende forbundet har LO i ryggen, og streiker så lenge det er nødvendig, i følge streikeleder Bodil Gulseth.

– Jeg vil ikke røpe størrelsen på streikekassa, men «beholdningen» er i henhold til LOs vedtekter. Skolenes landsforbund har altså et kampfond, og penger på bok. Vi har også LO i ryggen, sier Bodil Gullseth, som er streikesjef og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

– Hvor lenge kan dere streike?

– Skolenes landsforbund er beredt på en langvarig konflikt, sier Bodil Gullseth.