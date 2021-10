UTBRUDD: En ny variant av deltaviruset herjer i Tromsø.

Bekymret for ny virusvariant i Tromsø: − Dette kan bli ganske krevende

TROMSØ (VG) Lite naturlig immunitet hos befolkningen og en vinter i anmarsj kan forklare smittehoppet i Tromsø, mener smittevernoverlegen.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Ishavsbyen har de siste tre ukene opplevd en kraftig smitteøkning. Fredag var 186 personer isolert med covid-19. 15 var innlagt på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) fredag kveld.

Smittevernoverlege Trond Brattland tror flere faktorer kan forklare smittehoppet:

– Det er vinter her, og i tillegg har vi en relativt ung befolkning som er sosialt aktiv. Og så har vi hatt lite smitte tidligere, og dermed lite naturlig immunitet. Det kan ha betydning.

Brattland påpeker at den nye varianten av deltaviruset som trolig sirkulerer i byen og for første gang er registrert i Norge, kommer inn som et usikkerhetsmoment.

– Vi vet jo ennå ikke hva det betyr. Det vil tiden vise, sier smittevernoverlegen.

Les også: Studenter i Tromsø dropper bytur etter smitteboom

Han mener problemet ikke er antall smittetilfeller, men at utbruddet går sterkt utover helsetjenesten både i kommunen og på universitetssykehuset.

– Tåler ikke mer smitte

– Vi har måttet innføre munnbindbruk på alle ansatte på sykehjem, omsorgsboliger og noen andre steder i kommunen, fordi vi ikke tåler mer smitte disse stedene.

Brattland betegner munnbind som et ganske drastisk tiltak.

– Men vi så at det var nødvendig. Nå er vi så marginalt bemannet at mer smitte vil gjøre det vanskelig å drifte, sier smittevernoverlegen.

De siste dagene har UNN hatt 15–20 innlagte med covid-19 hver dag.

– De er nok i stand til å håndtere det, men det går jo også utover planlagte operasjoner og ventelister, sier Brattland.

SMITTEVERNOVERLEGE: Trond Bratteland i Tromsø.

– Er dere bekymret for kapasiteten på sykehuset?

– Ja, det er nok en bekymring her, som andre plasser. Jeg har registrert at de har fått inn noen RS-pasienter på UNN, og vi ser hva som skjer i Bergen, sier Brattland.

– Kan bli en lang vinter

Pågangen av syke barn med luftveisplager er så stor, at barneklinikken i Helse Bergen får hjelp fra hele sykehuset for å takle RS-utbruddet.

Infeksjon med RS-virus er meget smittsom, og gir forkjølelse og lungebetennelse.

– Et utbrudd av covid-19 og et større utbrudd av RS kan belaste sykehuset ganske heftig. Så kommer influensaen i tillegg. Alt tyder på at det kan bli en lang vinter.

– Er du bekymret for vinteren?

– Jeg er ikke en type som blir så bekymret, men det er klart at dette kan bli ganske krevende.

– Kan bli enda verre

Torsdag kom Tromsø kommune med anbefalinger til innbyggerne for å bremse smitten.

– Med fare for at dette kan bli enda verre, og det kan det nok bli, ble vi enige om å prøve med tiltak. Vi vet ikke hvor lenge vi trenger disse, men det kan jo være i lengre tid. Vi må ha opp immuniteten før vi kan klare oss uten, sier Brattland.

Han håper dose tre til eldre vil bidra, selv om effekten er noe usikker. Samtidig jobber kommunen iherdig med å nå ut til grupper med lav vaksinasjonsdekning.

Trond Brattland sier at påbud og forbud er aktuelt, hvis anbefalingene ikke virker, er tilstrekkelige eller blir fulgt. Da kan mer kraftfulle tiltak bli satt inn.

– Har dere en utfordring når det kommer til å nå ut med dette budskapet nå?

– Det er jo et vanskelig budskap, men tiltakene vil virke hvis de blir fulgt. Vi skylder befolkningen å komme med anbefalinger først, så må vi bare følge med og håpe de virker.