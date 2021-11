KREVER PAUSE: Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag krever at regjeringen setter fraværsgrensa på pause inntil videre.

Smittespredningen: Ap-topper i Trøndelag krever umiddelbar pause i fraværsgrensen

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag krever at regjeringen umiddelbart innfører en pause i praktiseringen av fraværsgrensen i videregående. Tidligere onsdag krevde Trondheims-ordfører Rita Ottervik (Ap) det samme.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er den sterkt økende smitten, spesielt i Trondheim, som er bakgrunnen for kravene om tiltak.

Fylkesordføreren er den politisk øverste ansvarlige lederen for de videregående skolene i Trøndelag og Trondheim. Tore O. Sandvik krever at kunnskapsminister Tonje Brenna allerede i løpet av onsdag, melder fra at fraværsgrensen i videregående settes på pause inntil videre.

– Ja, det må gjøres umiddelbart. Vi har hatt et møte med berørte seksjonsledere i dag, og dette er nå i ferd med å eskalere ut av kontroll. Fastleger og legekontor rennes ned av smittede mennesker, beskriver Sandvik overfor VG.

OVERTOK ANSVARET: Tonje Brenna overtok ansvaret for praktiseringen av den omstridte fraværsgrensa da hun overtok Kunnskapsdepartementet fra forgjengeren Guri Melby.

Kunnskapsdepartementet jobber med saken onsdag.

VG kjenner til at departementet hadde planer om å komme med en løsning på fraværsgrense-situasjonen torsdag. Ting tyder på at denne nå kan bli fremskyndet til i dag.

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i KD skriver i en sms til VG i 13-tiden onsdag at departementet har forståelse for engasjementet rundt fraværsreglene.

– Vi jobber med en løsning for regler for tilstedeværelse og fravær, og vil kome tilbake med disse så fort som mulig, skriver Hølleland til VG.

ELEV-LEDER: Edvard Botterli Udnæs er leder for alle landets elever på videregående skole - gjennom Elevorganisasjonen.

Kommuneledelsen i Trondheim har kalt inn til ekstraordinært krisemøte onsdag ettermiddag på grunn av den galopperende coronasmitten i Trondheim, skriver Adresseavisen.

– Situasjonen i helsetjenesten i byen begynner å bli kritisk. De ansatte jobber på marginer fra før og det begynner å bli kritisk nå med coranabølgen på toppen av forkjølelse og influensa, sier ordfører Rita Ottervik som har en bønn til kunnskapsminister Tonje Brenna etter at nesten 100 barn og unge mellom 10 og 20 år ble registrert smittet tirsdag.

– Fraværsgrensen må fjernes så fort som mulig. Jeg hører at utdanningsministeren sier at det er på gang, men det må skje nå. Det er min bønn til henne, sier Ottervik.

VG har tidligere skrevet at allmenlegeforeningen får signaler om at fastleger og legevakter blir nedringt av elever som trenger fraværsattest, og at både Trondheim og Tromsø som har mye smitte nå kjenner seg igjen i problemstillingen.

Leder Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen advarer mot å se på smittespredningen som et isolert problem for kommuner som Trondheim, som nå opplever mye smitte.

– Man skal enten slepe seg til skolen om du er syk eller gå til legen. Det er et stort problem for kommuner med lite smitte også, for anbefalingen for alle er å holde seg hjemme når man er syk i større grad en før, sier elev-lederen til VG.

Under store deler av pandemien har nemlig regelen om en fraværsgrense på ti prosent hvis man skal bestå et fag, vært suspendert. Men regelen ble gjeninnført 11. oktober, etter at samfunnet åpnet opp.

– Da jeg så den pressekonferansen gikk luften ut av magen - jeg synes synd på fastlegene, og på medlemmene våre rundt i landet, sier Udnæs.

Han understreker at Elevorganisasjonen synes det var en ekstra dårlig idé å gjeninnføre fraværsgrensen med gjenåpningen, og at han ikke ser på det som en del av organisasjonens vanlige kamp mot regelen, som de er sterkt imot.

– Det ene er de overbelastede fastlegekontorene, der fastlegene har gått ut og sagt at dette ikke er noe de kan bruke tid på, og så er det elevgruppen som ikke har råd til ukentlige dates med legen sin. Det er en økonomisk faktor i dette også.

Udnæs synes sier også det er vel å bra at den nye kunnskapsministeren har gitt tydelig signal om at hun mener den forrige regjeringen gjorde en feil da de fjernet unntaket fra grensen - men da er det bare å rydde opp, mener han.

– Det er de som har vakten nå