SOLSKINN: Østlandet får mest sannsynlig best temperaturer i morgen med hele 15 grader.

Meteorologen: Nå blir det varmt og vått

Onsdag vil deler av landet få unormalt høye temperaturer opp mot 15 grader og solskinn, mens andre får en regntung dag.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

– Det ser ut som at det vil bli ganske høye temperatururer på Østlandet og nordover i morgen, med høyere temperaturer enn det som er normalt for årstiden, sier vakthavende meteorolog Elin Tronvoll til VG tirsdag kveld.

Hun forklarer at et lavtrykk passerer i natt, som bærer med seg varm luft over store deler av landet.

– Hvor varmt det blir avhenger av solen. Men for Oslo og Østlandet sin del ser det lyst ut, og det kan bli opp mot 15 garder hvis alt spiller på lag, sier hun.

Varmere enn normalt flere steder i landet

Lavtrykket kommer fra sørvest i Europa, og vil gradvis bevege seg andre steder. Derfor er det ikke bare Østlandet som får nyte varmen onsdag.

– Varmere vil det også bli i Vestfold, Telemark og Buskerud sammenlignet med normalen, og varmen kan bære seg videre helt opp til Nordland, sier Tronvoll.

Sørlandet er også en av de heldige delene av landet som får høyere temperaturer, men må regne med perioder med nedbør ifølge meteorologen.

Til tross for mye lavere temperaturer, noe snø og stiv kuling får Troms og Finnmark perioder med godt oppholdsvær.

– Det er egentlig de som stikker av med minst nedbør i morgen, sier Tronvoll.

Lavtrykket fører også med nedbør

Temperaturen kan ligge på opptil 10 grader i Trøndelag i morgen, men Tronvoll poengterer at lavtrykket også fører med seg nedbør.

– Men det vil være perioder med oppholdsvær mellom regnet, sier hun.

Vestlandet er derimot ikke like heldige som resten av landet. Sogn og Fjordane får kraftig vind på kysten med sterk kuling. Den vil også prege Rogaland og Hordaland.

– Men med en liten periode med oppholdsvær, og kanskje litt lokal tåke. Stavanger kan kanskje få 13 grader, som er ganske høyt, sier hun.

Varmen holder seg utover uken

Selv om lavtrykket passerer når dagen er omme vil temperaturen fortsatt holde seg relativt høyt ut oktober.

– Det vil gå ned fire til fem grader i etterkant, og på Østlandet kan det ligge på 9–10 grader utover i uken.

Generelt har denne oktobermåneden ligget over gjennomsnittet på Østlandet og Sørlandet, og Oslo og Kristiansand har ligget 1,2 og 1,5 over normalen.

Hun poengterer også at været fører med seg en del vind.

– Det er verdt å merke seg at lavtrykket fører med seg vind til fjellet og kysten.