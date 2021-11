PÅ STATSMINISTERENS BORD: Danmarks statsminister Mette Frederiksen måtte svare på spørsmål om den samiske trommen i Nordisk Råd.

Utfordret Danmarks statsminister – krever tilbake trommen til øksedrept sjaman

TROMSØ/GARDERMOEN/KØBENHAVN (VG) Sametinget kjemper for å få tilbake eierskapet til en samisk tromme som ble beslaglagt av danskene i 1692. Onsdag fikk Danmarks statsminister spørsmål om saken.

Da Helge Andre Njåstad (Frp) utfordret den danske statsministeren Mette Frederiksen om å gi tilbake kulturskatten i Nordisk Råd onsdag ettermiddag, fikk han dette svaret:

– Jeg har kompetanse til å vurdere en samisk tromme. Så det vil jeg ikke svare på, svarte Frederiksen fra talerstolen i Folketinget i København.

VIL HA TROMMEN HJEM: Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo og sametingspresident Silje Muotka jobber for at en rituell samisk tromme skal få permanent tilholdssted i Sápmi.

Siden 1979 har den sjeldne samisk trommen fra 1600-tallet vært oppbevart på utlån til RiddoDuottarMuseat, det samiske museet i Karasjok. 1. desember går låneavtalen med det danske nasjonalmuseet ut.

Trommen har en godt dokumentert, og svært dramatisk historie. Den ble tatt fra sjamanen Anders Poulsson, før han på bestialsk vis ble drept med øks mens han ventet på sin dom, anklaget for «ugudelig og slem trolldomskunst».

Les hele historien til trommen i VGs reportasje fra Karasjok her.

Norges kulturminister Anette Trettebergstuen uttalte i forbindelse med et besøk til København denne uken at hun støtter Sametingets krav:

– Det formelle eierskapet til trommen bør overføres til Sametinget i Norge, uttalte hun til NTB.

HVEM EIER TROMMEN? Danmark har i over 300 år vært «eier» av en tromme som ble frarøvet en samisk sjaman før han ble drept. Nå ber Sametinget om å få trommen tilbake.

Ble tema i Nordisk Råd

Frp-representanten Gisle Meininger Saudland tok onsdag opp tromme-saken i Nordisk Råd, som møtes i København denne uken.

Saudland stilte spørsmål til den danske samarbeidsministeren Flemming Møller Mortensen om Danmark ville overføre eierskapet av trommen tilbake til det samiske museet, der han mener den hører hjemme.

– Den danske ministeren avviste ikke at man kunne bli enige om et forlenget utlån til museet, men jeg oppfattet at han stilte seg negativ til å overføre eierskapet, sier Saudland til VG i København.

– Han sa også noe om at eierskapet avhenger av hvem som har hatt trommen lengst. Men vi snakker om en frarøvet kulturskatt. Den samiske kulturarven hører hjemme hos samene, sier han.

Dansk støtte

Den danske folketingsrepresentanten Aaja Chemnitz Larsen for Grønland har engasjert seg for tilbakeføring av trommen.

Hun har både kontaktet direktøren ved det danske nasjonalmuseet og bedt om svar fra den danske kulturministeren.

– Dette handler om respekt for urfolk og ulike kulturer. Når denne trommen er en del av deres kultur, da må vi gi den tilbake, sier hun til VG.

Hun representerer partiet Inuit Ataqatigiit, et sosialistisk parti for Grønland. Hun understreker det tette forholdet mellom inuitter og samer, og at hun tar ansvar for å følge opp urfolksspørsmål i Folketinget.

Folketingspolitiker: Aaja Chemnitz Larsen kjemper i Folketinget for at den samiske trommen skal tilbakeføres til Sápmi.

Larsen er formann i komiteen for Arktiske parlamentarikere, en samarbeidsarena hvor også norske stortingspolitikere er representert.

Folketingspolitiker Søren Søndergaard for Enhedslisten støtter også tilbakeføring, og sier til den danske avisen Politiken at han mener trommen hører hjemme hos samene.

– Jeg håper enda flere politikere på Folketinget vil engasjere seg i saken, sånn den får enda mer momentum. Denne type saker handler ofte om mangel på bevissthet og kunnskap om urfolksspørsmål, sier Larsen.

Danmarks kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har ennå ikke uttalt seg i saken, men en pressetalsmann opplyser til VG om at hun vil besvare spørsmål om saken i Folketinget.

Kongelig spørsmål

Trommen ble et tema under kong Haralds besøk til Karasjok for å åpne Sametinget forrige måned. Han uttalte da at han ikke ville blande seg i konflikten, etter at Sametinget ba om hjelp fra dronning Margrethe av Danmark.

De har nå fått svar om at det danske kongehuset ikke blander seg i konflikten. Det opplyser kommunikasjonsavdelingen på slottet til VG:

«Presidenten av sametinget har blitt informert om at Hennes Majestet, som statsoverhode, ikke er i en posisjon til å gripe inn i enkeltsaker.»

Svaret kommer fra det danske kongehusets kommunikasjonssjef, Lene Balleby.

NY PRESIDENT: Silje Muotka er nyvalgt president av Sametinget.

Ny president tar kampen

Sametingspresident Silje Muotka (NSR) har arvet saken fra sin forgjenger Aili Keskitalo. Også nåværende sametingspresident mener det er viktig å få eierskap til trommen.

– For å vitalisere samisk kultur, og for å få enda mer kunnskap om vår bakgrunn må vi ha mulighet til å ha eierskap over våre egne kulturgjenstander, sier hun.

Hun understreker samtidig at de må få støtte til samiske museer fra staten til å kunne ivareta kulturskattene på en så god måte som mulig – og at trommen er en av mange gjenstander de jobber for å få tilbakeført.

– Denne tilbakeføringen har mye å si for å gjenreise kulturen vår. Om folk får se gjenstandene og får et forhold til de, så kan kanskje få slutt på påstander om at «samene ikke har vært her» eller «hører ikke til her», sier hun.

TROMME TIL TANA: Elisabeth Erke ved Tana museum mener må til Tana.

Trommen til Tana

Elisabeth Erke er museumsleder ved Deanu Musea – Tana Museum. Hun støtter kampen om at trommens eierskap må tilbakeføres til Finnmark og Sápmi.

Hun kaster nok en brannfakkel inn i debatten om hvor trommen skal oppbevares.

– Anders Poulsson virket mye i Tana, og jeg mener vi lokalt må ta ansvar for formidling av den historien. Da mener jeg også at Tana museum er en naturlig plass for oppbevaring av trommen.

– Museet i Karasjok har tradisjonelt vært det sentrale og nasjonale samiske museet. De siste tiårene har vi likevel fått flere samiske museum. Da mener jeg det er på sin plass om å ta en diskusjon om tilhørighet om gjenstander, sånn at de havner på riktig plass, sier hun.

KAMPEN OM TROMMEN: Bjørn Inge Mo mener spørsmålet om trommen er en viktig prinsippsak.

Støtte av fylkesrådsleder Moe

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap), engasjerer seg også i saken for å få trommen tilbake.

– Dette er en viktig prinsipiell sak. Dette gir kolonialiserings-assosiasjoner, og det skulle bare mangle at trommen leveres tilbake, sier Mo.

Han minner om det historiske bakteppet i saken.

– Er man i tvil om overgrepene som er gjort er det bare å dra til heksemonumentet i Vardø. Så får man historien inn med teskje. Vi som er litt spirituelle av oss kjenner det med en gang der, sier han.

Trommen ble nemlig beslaglagt som en del av trolldomsprosessene hvor både flere kvinner, men også samiske menn ble dømt til døden og drept.

– Jeg kan egentlig ikke forstå at den danske stat kan være bekjent av denne saken, og oppfordrer de danske myndigheter på det sterkeste til selv å ta initiativ til å levere tilbake kulturskatten til det samiske folk, sier Mo.