Håkan Berg

Hærverket i Fjære kirke – siktede erkjenner straffskyld

Forsvareren til mannen som er siktet for hærverk i Fjære kirke, sier at mannen erkjenner straffskyld. Han skal ha villet fjerne noe fra gravkammeret i kirken.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Mannen ble mandag fremstilt for varetektsfengsling, og ifølge NRK samtykket han til fengsling i fire uker.

Han er siktet for innbrudd og grovt skadeverk etter at han en gang mellom torsdag kveld og fredag morgen brøt seg inn i Fjære kirke i Grimstad. Der ble det gjort store skader på inventaret.

Politiet har tidligere sagt at det også kan bli aktuelt å utvide siktelsen til likskjending, fordi kirkens gravkammer med godt bevarte, mumifiserte lik fra 1600-tallet også er omfattet av hærverket.

Mannens forsvarer, advokat Ole Devold, sier til Fædrelandsvennen at siktede i avhør har forklart til politiet at han ønsket å flytte noe fra gravkammeret i kirken.

Påtalemyndigheten ønsker å avklare mannens tilregnelighet.

Fjære kirke er nå frigitt av politiet, og Grimstad kirkelige fellesråd gikk mandag ut med mer informasjon om skadeverkets omfang.

Dette er skadene som er avdekket:

Døpefonten er veltet slik at den er delt i tre og har truffet en av kirkebenkene.

Prekestolen er delvis skadd. Noen figurer er løsnet.

Alterringen er stort sett intakt, men veldig løs.

Altertavlen er stort sett intakt, men har noen skader i nedre del.

Steinalteret er stort sett intakt, bortsett fra en knust glassplate og noen knuste steinvaser av nyere dato.

Teppet i midtgangen er revet opp, og luken ned til krypten er dermed avdekket. Også teppet bak alterringen er revet opp.

I tillegg er to salmebøker tent på.

SIKTEDE: Her har kriminalteknikere fra politiet blitt gjort oppmerksomme på mannen, som satt inne på kirkegården etter å ha forsøkt å komme inn i bygget. Mannen er nå siktet i saken.

– Vi jobber nå med fagfolk for å få en fullstendig oversikt over skadene, og kirken er derfor avlåst inntil videre. NIKUs foreløpig rapport tilsier at de skadde gjenstandene kan settes i stand, men det er for tidlig å si noe om kostnader og tidsaspekt, sier kirkeverge Alexander Paul i Grimstad kirkelige fellesråd.

Fellesrådet sier samtidig at de ikke vil si noe om hva som er gjort i krypten, av respekt for gravfreden.