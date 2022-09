PANDEMIBONDE: Asgeir Presttun var 20 år gammel da han overtok gården på Osterøy i mars 2020. – Han er en skikkelig pandemibonde. Han er ikke vant til at det er noe sosialt fellesskap med andre bønder, sier kjæresten hans.

Asgeir (22) er bonde: − Driver ikke med dette for å tjene penger

Stadig flere søker seg til landbrukslinjer på videregående, men likevel har det aldri før vært færre unge bønder i Norge. Asgeir (22) går mot strømmen.

Det er nesten tomt i fjøset til Asgeir Presttun (22) på Osterøy, noen mil utenfor Bergen. Ti oksekalver står i bingen, mens de 18 melkekyrne går på beite i en bakke noen hundre meter unna.

Sammen med kjæresten Amalie Bakkebø (22) jobber han fra morgen til kveld på den lille melkegården. Til vanlig studerer hun i Sogndal, men i sommer er hun hjemme for å hjelpe til med gårdsarbeidet.

Tredjegenerasjons agronom

Så lenge han kan huske har Presttun visst at han skulle bli bonde. For to og et halvt år siden gikk drømmen i oppfyllelse, da han begynte som forpakter. Det betyr at han leier retten til å drive gården av de som eier den.

22-åringen er også lokallagsleder i Osterøy Bondelag og sitter i heradsstyret, som er det samme som et kommunestyre, for Senterpartiet på Osterøy.

Da Presttun skulle søke på videregående, var valget enkelt. Han hadde allerede i mange år siktet seg inn på naturbrukslinjen på Voss. 15 år gammel flyttet han på internat ni mil hjemmefra for å begynne på agronomutdanningen. I helgene var han hjemme på Osterøy for å jobbe som avløser, som er den som tar over arbeidet hvis bonden er borte.

Frem til Presttun var to år gammel, drev faren gård med melkekyr, men det husker ikke 22-åringen noe av. Også besteforeldrene på begge sider var bønder.

– Det er ikke så mange som kan skryte på seg å være tredje generasjons agronom. Jeg gjør det i ny og ne, sier Presttun.

BARNDOMSMINNER: Presttun har gode minner om gårdsdrift fra barndommen.

Stor økning i søkere

Men yrkesvalget til Presttun blir stadig mer uvanlig. I 2001 var det ifølge tall fra SSB 15.678 bønder under 40 år i Norge. I 2021 var antallet mer enn halvert, til 6374.

Likevel går utviklingen i motsatt retning når det kommer til hvor mange som søker seg til de grønne linjene på videregående. De siste ti årene har antall søkere økt med 43 prosent, samtidig som antall søkere til videregående opplæring går ned.

Søkere naturbruk Søkere totalt 2013 3863 208 311 2014 3845 208 538 2015 3881 208 032 2016 4185 210 651 2017 4573 208 920 2018 4863 207 383 2019 5022 206 112 2020 5123 205 809 2021 5352 206 831 2022 5528 204 199

– Må øke rekrutteringen

Andre nestleder i Norges Bondelag Bodhild Fjelltveit er glad for at stadig flere søker seg til de grønne linjene på videregående, og håper det vil føre til flere unge inn i yrket.

– Vi er nødt til å øke rekrutteringen inn i yrket. Det gjør vi ikke bare knyttet til utdanningen, men også ved å jobbe for at bønder skal ha de samme inntektsmulighetene som andre i samfunnet, slik at de ikke blir lønnstapere.

HEIER PÅ UNGE: Bodhild Fjelltveit er 2. nestleder i Norges Bondelag og begynte selv som bonde i midten av 20-årene.

Også andre ting gjør at rekrutteringen fortsatt er lav, tror Fjelltveit. Blant annet er bedre velferdsordninger – som muligheten til å ta ferie og ha fritid med familie – viktigere for nye generasjoner bønder.

Selv begynte Fjelltveit som bonde da hun var 25 år gammel. Nå er hun 38.

Hun er glad for at det fortsatt finnes folk som Asgeir, som går motstrøms og tør å satse.

Favorittkua

Presttun og Bakkebø viser VG rundt i fjøset. Alle kyrne har sin faste plass, markert med en tavle som viser hva de heter, når de sist kalvet, hvor mye de melker, og mye mer.

– Har dere en favoritt?

– Ja, det er henne, sier Presttun og peker på en av tavlene.

– Den eldste kua mi. Hun heter Svartlin.

– Hvorfor er hun favoritten?

– Hun gir mye melk, og så er hun grådig trivelig, sier Presttun.

Så glade er Bakkebø og Presttun i Svartlin, at hun har prydet julekortet deres to år på rad.

Lite penger å tjene

Presttun håper han får muligheten til å kjøpe gården på sikt, men nye regler gjør at han må bygge nytt fjøs for å kunne fortsette driften.

– Banken har sagt at det skal gå fordi jeg er så ung, sier han.

UTDATERT: Mye av utstyret i fjøset, som ble bygget for 44 år siden, er gammelt, og må snart skiftes ut.

Det er lite penger å tjene på å være bonde, og i fjor satt 22-åringen igjen med rundt 200.00 kroner i inntekt.

– Jeg driver ikke med dette for å tjene penger, jeg driver fordi jeg liker det, men hvis jeg til slutt taper penger på driften, kan jeg ikke fortsette, sier han.

Håpet er at det skal bli lettere når kjæresten er ferdigutdannet.

– Da kan hun være ute og tjene penger, så kan jeg være hjemme og ha det gøy, sier han.

VÅT SOMMER: Juli er sommer, og da spiser man is – selv om det pøser ned og arbeidet aldri tar slutt.

Vil helst klare seg selv

22-åringen opplever at han har mye å bevise som ung bonde.

– Det er jo veldig mange ting jeg har slitt meg halvt i hjel for å ordne alene, som jeg kunne fått hjelp til. Det er mye stolthet i det, sier han.

UNG, MEN ERFAREN: Presttun er bare 22 år gammel, men begynte som avløser allerede året han konfirmerte seg.

– Hvem spør du om råd?

– Det skal litt til før jeg spør «kårkallen», men jeg gjør det av og til. Og så har jeg en snapgruppe med to av de andre litt unge bøndene her på Osterøy, sier Presttun.

– Det er det som er så fint med Snapchat, at man lett kan prate med folk, sier Bakkebø.