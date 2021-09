STÅR BAK VEDUM: Kommunikasjonssjef Lars Vangen er Trygve Slagsvold Vedums rådgiver og en av de som jobber i kulissene på regjeringssonderingene på Hurdalssjøen hotell.

Regjerings­sonderingene: Disse jobber i kulissene

HURDAL (VG) Støre, Vedum og Lysbakken har med seg en rekke bakspillere i sonderingene om en ny rødgrønn regjering. Møt Støres hyttekokk, en skimester i stortingsmesterskapet og fakirkurs-arrangøren.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag formiddag holdt Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken et kort pressetreff utenfor Hurdalsjøen hotell i Viken.

Så gikk de under jorden – bokstavelig talt.

I underetasjen på hotellet sitter de tre partilederne, Ap-nestleder Hadia Tajik, Sps parlamentariske leder Marit Arnstad og SV-nestleder Kirsti Bergstø bak lukkede gardiner.

Det er disse seks som sitter med makten og ansvaret i sonderingene – men de har med seg en rekke støttespillere som jobber i kulissene.

I SKJUL: Partitoppene har holdt seg langt unna media siden pressetreffet torsdag morgen. Men NTBs fotograf fanget Støre og Lysbakken da de tok en tur ut av møterommet.

I tillegg har de kontakt med partiapparatene og stortingssekretariatene hjemme i Oslo ved behov.

Ifølge VGs opplysninger startet de dagen med å snakke om de store linjene, men diskuterer torsdag ettermiddag uenighetspunktene, altså de sakene som kan bli vanskelige i eventuelle forhandlinger. Det er ventet at sonderingene fortsetter utover kvelden.

I HURDAL: Ap-leder Jonas Gahr Støre ankommer Hurdalsjøen hotell sammen med rådgiver Tale Jordbakke.

Minst seks Ap-rådgivere ankom Hurdalsjøen hotell torsdag.

Tale Jordbakke (40)

Jordbakke er en av Støres fire politiske rådgivere på Stortinget, og en av de som jobber tettest på ham fra dag til dag. I 2020 ble hun hentet fra jobben som strategisk rådgiver for NHO-sjef Ole Erik Almelid, og hun har tidligere jobbet i Pensjonistforbundet, som journalist og som kommunikasjonsrådgiver for Ap.

Hun tok en bachelor i kommunikasjon og journalistikk i Sydney i Australia. Første gang Jordbakke møtte Støre var da hun intervjuet ham for Pensjonistforbundet.

EKS-STREIKELEDER: Jarle Roheim Håkonsen var anker i Dagsrevyen før han ble spinndoktor i Arbeiderpartiet.

Jarle Roheim Håkonsen (52)

Håkonsen er kommunikasjonssjef for Aps stortingsgruppe og jobber tett på Støre. I 2018 gikk han fra journalistikken til politikken etter 22 år i NRK. Der var han en profilert journalist, programleder og nyhetsanker – og streikeleder.

Håkonsen kommer fra Skien, har bodd i Barcelona og snakker både spansk og fransk. Han har skrevet to matbøker, og er kokken når «Team Jonas» er på Støres hytte utenfor Arendal.

NÆR RÅDGIVER: Siri Hytten, her sammen med Støre i Oslo.

Siri Hytten (38)

Hytten er stabssjef og en av rådgiverne som jobber tettest på Støre. Hun rykket opp til sjefsstillingen i 2020 – og har jobbet for Ap på Stortinget siden 2016. Før det var hun journalist i NRK i nesten ti år. Hytten har en mastergrad i journalistikk, og jobbet et år som høyskolelektor på Høgskolen i Oslo og Akershus.

I 2012 jobbet hun i Dagsnytt 18. Da ble hun overrasket over at Støre stilte i studio med rødrutete tømmerhuggerskjorte på – siden hun aldri hadde sett ham uten dress.

EKS-JOURNALIST: Thomas Boe Hornburg, her på Sakrisøy i Lofoten i 2019. Foran står Ap-leder Støre, bak står Sp-leder Vedum og rådgiver Lars Vangen.

Thomas Boe Hornburg (48)

Også Hornburg har bakgrunn fra journalistikken. Han gikk fra jobben som politisk kommentator til å bli en av Støres rådgivere i 2016.

Hornburg er også Ap-lederens taleskriver, og holder seg mer i bakgrunnen enn de andre rådgiverne. Han har også bakgrunn som Venstre-mann og som ansvarlig for Schibsteds leder- og talentutvikling – og er i likhet med Støre en ivrig skigåer.

SØSTRE: Anniken Huitfeldt og Astrid Huitfeldt.

Astrid Huitfeldt (44)

Astrid Huitfeldt ble ansatt som politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre helt tilbake i 2011 og er den av rådgiverne som har kjent Støre lengst.

Hun er nestleder i Aps sekretariat på Stortinget, rådgiver for Støre og søster til utenrikskomiteens leder Anniken Huitfeldt. Hun har selv vært i AUFs sentralstyre og fylkestingsrepresentant i Akershus.

I flere år holdt hun fakirkurs på AUFs sommerleir på Utøya, der hun lærte bort å putte brennende fakler i munnen og stikke hendene i en haug med glasskår. Huitfeldt har også hatt en podkast om Paradise Hotel og politikk sammen med stortingsrepresentant Åsmund Aukrust.

PARTIETS MANN: Snorre Wikstrøm sammen med Hadia Tajik og Raymond Johansen.

Snorre Wikstrøm (49)

Wikstrøm er sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe. Han har bakgrunn som statssekretær for daværende statsminister Jens Stoltenberg, har hatt en rekke jobber i Aps partiorganisasjon, var valgkampsjef i 2009 og 2015 og jobbet i to år med Stoltenbergs selvbiografi Min historie.

Ifølge lokalavisen Østlendingen fikk hamarsingen jobben som sekretariatsleder for å dempe konfliktnivået i stortingsgruppen. Wikstrøm har både katt og hund – og er kjent for å ha en latter som høres i hele Ap-gangen.

FRYKTET IKKE SKRELL: Trygve Slagsvold Vedum ble tett fulgt av Lars Vangen gjennom valgkampen. Her bærende på et bananskall.

Vedum og Arnstad har med seg minst to Sp-rådgivere til Hurdalsjøen hotell.

Lars Vangen (34)

Den tidligere nestlederen i Senterungdommen er spinndoktoren til Sp-leder Vedum. Han holder i pressearbeidet under regjeringssonderingene. Han er fra Finnøy i Rogaland, var keeper på Hana og Bryne i sin ungdom og tapte lederstriden mot Sandra Borch i Senterungdommen i 2011 med fem stemmer.

Han har tidligere jobbet som fylkessekretær i Oslo Senterparti, jobbet i fengsel under studietiden og for Miljøstiftelsen Zero. Han har også vært rådgiver for Kjersti Toppe og Jenny Klinge.

Vangen ønsker ikke å bidra til saken:

– Drit i å skrive om meg, sier Vangen og ler.

Les i Stavanger Aftenblad: Lars Vangen fra Finnøy. Mannen bak fenomenet Trygve Slagsvold Vedum

IDRETTSMANN: Per Martin Sandtrøen er politisk rådgiver for Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum.

Per Martin Sandtrøen (35)

Per Martin Sandtrøen fra Tynset er Trygve Slagsvold Vedums politiske rådgiver og er en fagnerd i teamet rundt Vedum.

Han er utdannet siviløkonom og er storebroren til Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils-Kristen Sandtrøen (32). De to brødrene er blant Stortingets beste på langrenn og friidrett. I stortingsmesterskapet på ski for halvannet år siden vant Per Martin og Nils Kristen kom på annenplass, skriver Ringsaker Blad.

Per Martin Sandtrøen er tredjekandidat på Sps stortingsliste og fylkesleder i Hedmark Sp. Han blir fast møtende vararepresentant på Stortinget hvis Vedum blir statsråd.

forrige



fullskjerm neste KVINNEN BAK LYSBAKKEN: Siri Gjørtz er kommunikasjonssjef i SV og en av Lysbakkens nærmeste rådgivere. 1 av 3 Foto: Mattis Sandblad

Lysbakken og Bergstø har med seg minst fire rådgivere til Hurdal.

Siri Gjørtz (48)

Gjørtz har vært kommunikasjonssjef i SV siden januar 2014. Hun har vært en av Audun Lysbakkens nærmeste rådgivere helt siden partiet nådde bunnen etter valgnederlaget i 2013 – og gjennom oppturen de siste årene.

Da hun tok jobben hadde SV magre 2,8 prosent i oppslutning.

Den tidligere PR-rådgiveren og VG- og NRK-journalisten holder i kontakten med pressen på vegne av SV under regjeringssonderingene.

HØR PODKAST: Lysbakkens spinndoktor i «Giæver og gjengen»

Rådgiver Hans Vold Husum (43)

Husum er leder for organisatorisk avdeling i SV – og han har vært Lysbakkens personlige rådgiver helt siden 2013. Husum er ofte å se i bakgrunn når SV-lederen er ute på reise.

Han er tidligere kommunikasjonsrådgiver for Utdanningsdirektoratet, og er lokalpolitiker i Bjerke bydel i Oslo.

TALSMANN: Bjarne Kristoffersen (til venstre) var i 2004 talsmann for en demonstrasjon mot WTO-forhandlingene i Genève holdt av Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon. De hadde slagordet «WTO spiser demokratiet – spis WTO!».

Bjarne Kristoffersen (40)

Kristoffersen er leder av SVs stortingssekretariat – og er dermed sjefen for SVs rådgiverstab på Stortinget. Han har jobbet for SV på Stortinget helt siden 2010, først som politisk rådgiver og deretter som sekretariatsleder siden 2017.

Som sekretariatsleder har Kristoffersen siden starten av 2020 vært helt sentral i arbeidet med å forberede eventuelle regjeringsforhandlinger. Han er blant hovedarkitektene av SVs «forhandlingsleksikon» på flere hundre sider som Lysbakken tar med seg inn i forhandlinger, slik VG har omtalt tidligere.

Selma Ugland (27)

Ugland jobber til vanlig med sosiale medier for SV. Under sonderingene jobber hun med det praktiske.