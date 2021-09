DRAMATIKK: Alle nødetater rykket ut med store ressurser etter at de fikk meldinger om hendelsen like etter klokken 10 mandag morgen.

Vitner på Nav-kontoret: Gjerningsperson viftet med stor kniv

BERGEN (VG) De første meldingene varslet om en mann som gikk rundt og viftet med det som blir beskrevet som en kjøkkenkniv etter å ha knivstukket to personer. En kvinne i 50-årene døde av skadene.

Like etter klokken 15 mandag bekreftet politiet at én av de to som ble knivstukket på Nav Årstad i Bergen sentrum mandag morgen, en kvinne i 50-årene, døde av skadene på Haukeland universitetssykehus.

Den andre personen som ble knivstukket og kjørt til sykehuset, en kvinne i 30-årene, er lettere skadd.

VG har fått opplyst at en mann i 30-årene er pågrepet etter hendelsen. Han ble pågrepet kort tid etter at den første patruljen kom til stedet like etter klokken 10.

Politiet har bekreftet at det var flere vitner til hendelsen.

Ifølge VGs opplysninger gikk de første meldingene på at den siktede mannen fremdeles oppholdt seg i lokalet, og at han viftet med det som blir beskrevet som en kjøkkenkniv.

De to personene skal på det tidspunktet allerede ha vært knivstukket, ifølge VGs opplysninger.

På en pressekonferanse mandag bekreftet politiet at de var fremme på stedet fire minutter etter at den første meldingen kom. De to skadede ble deretter raskt fraktet til Haukeland universitetssykehus.

– En tragisk hendelse

Hendelsen ble raskt definert av politiet som en såkalt PLIVO-hendelse, som står for «pågående livstruende vold».

Politiet sendte derfor ut en trippelvarsel til brann og helse, og store ressurser fra nødetatene rykket ut til stedet.

Etatsdirektør for sosiale tjenester i Bergen kommune, Jostein Hestnes, har bekreftet overfor VG at det er to Nav-medarbeidere som ble knivstukket.

– Dette er en tragisk hendelse som ikke skal skje, sier etatsdirektøren, som opplyser at personen som er pågrepet var på Nav i forbindelse med en samtale.

POLITIINSPEKTØR: Morten Ørn, leder for geografisk driftsenhet Bergen, Askøy og Øygarden. Politiet vil holde ny pressebreif klokken 16.30 mandag.

På en pressekonferanse kort tid etter hendelsen, opplyste politiinspektør Morten Ørn at de er helt i oppstarten av etterforskningen og ikke kan kommentere ytterligere om hva som har skjedd.

– Det er en tragisk sak som påvirker mange, sa Ørn under pressekonferansen.

Ransaker adresse i Bergen

I 13-tiden var VG vitne til at politiet gjorde undersøkelser på en privatadresse i Bergen. Den siktede mannen er bosatt på denne adressen.

Han skal i avhør med politiet mandag ettermiddag, bekrefter mannens forsvarer Morten Grimstad.

– Jeg er på vei inn til avhør nå. Jeg har ikke snakket med hverken politi eller min klient, så jeg kan ikke kommentere noe, sier Grimstad til VG i 15-tiden.

Bjarte Hysing-Olsen, assisterende direktør i Nav Vestland, sier til VG at de ansatte skal samles og at det er opprettet kriseteam.

– Vi skal ned på et hotell i Bergen. Der skal vi samle alle ansatte og ha med kriseteam som er på plass allerede. Vi ber om at de får være i fred, sier han til VG.

Politiet har varslet ny pressebrief mandag klokken 16.30. Nav har bekreftet overfor VG at de vil være til stede her.