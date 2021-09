Slår alarm om svakhet og mulig smutthull i fuske-program

Advokat Kristian Berge frykter at mange studenter blir feilaktig anklaget, mens ekte fuskere slipper unna. Etter at han fikk adgang til dataverktøyet som sensorene bruker, slår han alarm.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Rekordmange studenter tas for fusk - og mange blir utestengt fra studiet. De fleste fanges opp av et dataverktøy sensorene bruker for å sjekke om teksten er kopiert fra andre kilder. Nå kan en svakhet og et mulig smutthull være funnet.

Kristian Berge har representert flere av studentene - han sier advokater over tid har reagert på at programmet sjelden slår ut på kopiering av lærebøker. Det er oppsiktsvekkende, mener han.

– I teorien skal programmet sjekke besvarelsene opp mot tekster i lærebøker. Jeg kan ikke huske sist jeg så en rapport som viste tekstlikhet til en lærebok. Derimot blir studenter stadig anklaget for å ha kopiert andres besvarelser, sier han.

I sommer ble det kjent at en sykepleierstudent ved UiA ble utestengt etter å kopiert 194 ord av sin egen tidligere eksamensoppgave.

Advokat Kristian Berge

Mange fagbøker er ikke lagt inn

Høyskolene og universitetene som har kjøpt programmet, har et samarbeid i regi av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning). Programmet «Ourginal» ble kjøpt felles på et offentlig anbud i 2016.

Unit bekrefter at de er kjent med lærebok-fenomenet:

– Det finnes fortsatt mange fagbøker som ikke er lagt inn i programmet. Det kan forklare hvorfor programmet i noen tilfeller ikke har slått ut, sier Vegard Moen ved seksjon for undervisningstjenester til VG.

– Hvorfor er ikke alle fagbøker lagt inn?

– Det er fordi opphavsrett og andre rettigheter må avklares med forlag og forfatter før de skannes inn. Dette er en stor jobb. Ouriginal gjør et arbeid med å legge inn mer og mer, men det tar selvsagt tid å få avklart alle rettigheter, sier Moen

Seksjonssjef i Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT), Vegard Moen.

Han understreker at det er teknisk mulig å avdekke fusk på et senere tidspunkt når nye fagbøker legges inn i «Ouriginal».

– Hva tenker UNIT om kritikken?

– Det er viktig at arbeidet mot fusk har høy tillit. Vi har stort fokus på dette i det nasjonale samarbeidet og samarbeider med Ouriginal for å forbedre arbeidsprosesser og funksjonalitet for å avdekke fusk, svarer Moen.

Tror noen studenter har sluppet unna

Nylig representerte advokat Kristian Berge en student som ble mistenkt fordi dataverktøyet mente han hadde kopiert fra en annen eksamensbesvarelse, fra året før. Selv hevdet studenten at han hadde hentet teksten fra læreboken og oppgitt kilden.

– Det viste seg at utdragene var forholdsvis like de som sto i læreboken. Men dataprogrammet registrerte det ikke. Derimot registrerte det at min klient hadde veldig lik tekst som en besvarelse året før, sier han.

Han forteller videre at besvarelsen fra året før var identisk med læreboken, men at denne hverken var fanget opp av «Ouriginal» eller det aktuelle studiestedet.

– Vedkommende har altså sluppet unna med fusk. Det betyr at kopiering fra lærebøker kan gå under radaren, sier Berge.

En type fusk kan gå under radaren, advarer advokat.

Fikk tilgang til program

I løpet av de siste ukene har han hatt tilgang «analysefunksjonen» i programmet. Den har gjort ham ytterligere bekymret:

– Der kan man se om programmet tror at det kan være andre mulige kilder til det aktuelle tekstutdraget. Jeg har lenge mistenkt at programmet ikke kontrollerer besvarelser opp mot faglitteratur, og den mistanken ble langt på vei bekreftet, sier Berge.

Han synes funnet er mest alvorlig for dem som feilaktig anklages for fusk.

– Jeg har hatt studenter her som sier de har selvmordstanker. Påstander om fusk får enorme konsekvenser for studentene. Derfor må mistanken være berettiget i langt større grad enn i dag. Jeg tror mange studenter er feilaktig mistenkt for fusk på grunn av svakheten i analyseprogrammet, sier han.