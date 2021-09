Regjeringssamtalene: Tar helgefri – fortsetter mandag

HURDAL (VG) Etter to dager med sonderinger er AP, SV og Sp enige om å fortsette samtalene om å danne en flertallsregjering på mandag. – Nå er det helg, fastslår Trygve Slagsvold Vedum.

Det ble klart på et hastig innkalt pressemøte på Hurdalsjøen hotell fredag ettermiddag.

– Vi skal fortsette de samtalene på mandag, sier Støre.

Ap-lederen la til at det er «god stemning» under samtalene.

– Nå jobber vi seriøst, har sonderinger og fortsetter sonderingene på mandag. Så får vi se om det er grunnlag for den ene eller andre regjeringen, sier Vedum.

– Nå er det «hælj», så derfor tar vi en pause nå, legger Sp-lederen til.

– Politikken avgjør

SV-leder Audun Lysbakken sa at de tre partiene har hatt «en god runde» og at det er naturlig med helgefri, blant annet fordi SV skal ha landsstyremøte fra klokken 10 lørdag morgen.

Lørdag kveld møtes hele Stortinget til en middag.

– Håper du fremdeles at dere kommer til enighet for en flertallsregjering?

– Vårt utgangspunkt er jo det, det er vårt mål. Men politikken avgjør, derfor er vi her, sier Lysbakken til VG.

TAR HELG: SV-leder Audun Lysbakken, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Ordknapp om uravstemning

Et kontroversielt tema mellom de tre rødgrønne partiene er SVs beslutning om at en eventuell regjeringsplattform mellom de tre partiene må godkjennes av SVs medlemmer gjennom en uravstemning.

Både Ap og Senterpartiet har uttrykt skepsis til dette.

Overfor VG er SV-lederen ordknapp om det er aktuelt å droppe uravstemningen.

– På landsstyremøtet i morgen, kommer dere da til å diskutere den uravstemningen som landsmøtet har vedtatt eller står den fast?

– Det er et landsmøtevedtak.

– Så det går ikke an å gjøre noe med?

– Det er et landsmøtevedtak, så det er ikke et tema på landsstyremøtet.

– Så det står fast?

– Det er ikke et tema for landsstyremøtet i morgen. Det vi skal diskutere, vi skal oppsummere valgkampen vår og så skal vi diskutere forhandlinger selvfølgelig, sier Lysbakken.

SAMTALESTED: Regjeringssonderingene foregår på Hurdalsjøen Hotell i Viken.

Har sondert siden torsdag

Det var torsdag formiddag klokken 10 at de tre partiene, med hver sine delegasjoner på to personer, satte seg ned for å avklare om det var grunnlag for forhandlinger.

Det har vært knyttet stor spenning særlig til om Sp vil godta å forhandle med SV, etter at partileder Trygve Slagsvold Vedum har brukt hele valgkampen på å argumentere for en topartiregjering med Ap og Sp – uten Audun Lysbakkens parti.

Vanskelige temaer

Da de startet sonderingene torsdag, varslet Jonas Gahr Støre at de ville «gå rett på sak», og ta tak i den vanskelige spørsmålene.

Klimatiltak som høyere drivstoffpriser og oljeletevirksomheten er blant sakene som har blitt regnet som de aller vanskeligste sakene de tre partiene imellom.

Som VG meldte tidligere fredag, hadde man fredag formiddag vært innom alle vanskelige temaer, og tonen i samtalene ble beskrevet som «konstruktiv».

Har med seg bakspillere

Partilederne har sittet i underetasjen Hurdalssjøen hotell og diskutert seg gjennom tema for tema.

Sammen med Støre satt Ap-nestleder Hadia Tajik, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Sps parlamentariske leder Marit Arnstad, SV-leder Audun Lysbakken og SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Ifølge VGs opplysninger startet sonderingene med at alle seks fortalte hvordan de ser verden, hvilke problemer en ny regjering må løse og hva slags mandat de har fra velgerne.