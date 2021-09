FÅR NY REKTOR: Ammerud skole ligger i Groruddalen i Oslo – og har 580 elever med bakgrunn fra rundt 50 land.

Oslo-rektor går av etter langvarig varslingssak

Rektor Kiet Dang ved Ammerud skole går av etter varslingssak og rettssak grunnet arbeidsforholdene ved skolen.

Av Frank Ertesvåg

Det bekrefter Utdanningsetaten i Oslo kommune til VG.

– Kiet Dang har i dag informert ledelsen og de ansatte på Ammerud om at han ikke ønsker å fortsette som rektor på skolen. Han vil heller ikke jobbe på Ammerud skole i en annen stilling. Det tenker vi er en klok beslutning, skriver divisjonsdirektør for grunnskole, Brynhild Farbrot i en e-post til VG.

Dangs avgang kommer etter en rekke omtaler av varslingssaker om arbeidsmiljø og ledelse på Ammerud skole – i VG og Avisa Oslo.

SLUTTER: Rektor Kiet Dang har meddelt ansatte og kommunen at han slutter på Ammerud skole. - En klok beslutning, skriver divisjonsdirektør Brynhild Farbrot i Oslo kommunes utdanningsetat.

Kjernen i kritikken er blant annet misnøye med skolens lederskap og en rekke lærere og ansatte som har sluttet ved skolen på grunn av dette.

I forrige uke ble en arbeidsrettssak mellom tidligere spesialpedagog Siv Presthus og Oslo kommune ved Utdanningsetaten avsluttet med forlik, erstatning og oppreisning til fordel for Presthus – som i mange år arbeidet ved Ammerud skole.

– Økt arbeidsmengde

Presthus pådro seg en nakkeskade etter at en elev i et klatrestativ landet på henne. Etter ulykken ble hun 50 prosent ufør. Det gjorde at hun fikk behov for noe tilrettelegging, men fortsatte som spesialpedagog ved skolen i halv stilling.

Da Ammerud skole fikk ny rektor i 2015 opplevde hun at arbeidsmengden økte ut over hennes stillingsbrøk. Hun ble etter hvert erklært hundre prosent ufør.

FÅR ERSTATNING: Tidligere spesialpedagog og ansatt på Ammerud skole, Siv Presthus, får erstatning og oppreisning etter en arbeidsrettssak mot skolen, Utdanningsetaten og Oslo kommune.

Presthus sa blant annet at hun i praksis fikk doblet antallet elever med sterkt særskilte behov fra tidligere – tross hennes halve stilling.

Spesielle ansettelser

VG skrev for en tid tilbake om at på skolen ble både rektorens tidligere ektefelle og søster ansatt i hans ledertid på skolen.

– Kiet Dang er fortsatt ansatt i Oslo kommune, og den videre oppfølgingen er en sak mellom oss som arbeidsgiver og han, skriver divisjonsdirektør Farbrot i e-posten til VG.

Tidligere ansatt i 22 år og verneombud for de ansatte i 12 år på Ammerud skole, Eva Pia Åberg, er tilfreds med beslutningen om at rektor slutter.

– Dette er det beste for alle parter. Rektoren hadde ingen mulighet til å rette opp alt som er skjedd ved skolen tidligere, sier Åberg til VG.

Tidligere ansatt, Siv Presthus, ønsker ikke å uttale seg om rektorens avgang.

Det har ikke lyktes VG å oppnå kontakt med avtroppende rektor Kiet Dang tirsdag.