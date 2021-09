GIKK AV: Kjell Ingolf Ropstad gikk lørdag av som barne- og familieminister og leder i Kristelig Folkeparti.

SMK i desember: «Lange samtaler» om Ropstad-skatt

Nye dokumenter viser hvordan Statsministerens kontor hadde «lange samtaler» med Skatteetaten før de ga Kjell Ingolf Ropstad råd om at han ikke behøvde å skatte av pendlerboligen i Oslo.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Samtidig har nå SMK gått gjennom og endret opplysninger om skattegrunnlaget for Ropstad.

Det viser dokumenter VG har fått innsyn i tirsdag kveld.

Lørdag varslet Kjell Ingolf Ropstad sin avgang som KrF-leder og barne- og familieminister.

Det skjedde etter at Aftenposten i en rekke saker avdekket hvordan Ropstad har latt være å skatte av gratis leiligheter som Stortinget og regjeringen har stilt til disposisjon.

– Jeg skjønner at det er mange som er skuffet, uttalte KrF-lederen lørdag.

Statsminister Erna Solberg påpekte etter Ropstads avgang at SMK «hele tiden har bedt ham ta kontakt med skattemyndighetene i sin konkrete sak».

Å få registrert Kjell Ingolf Ropstads tjenestebolig korrekt, med tanke på om han skulle fordelsbeskattes eller ikke, har vært gjenstand for omfattende korrespondanse mellom Statsministerens kontor (SMK) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Spørsmålet ble reist allerede i april 2020, viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Etter flere runder der man blant annet ventet på avklaring fra Skatteetaten, skriver nemlig SMK den 8. desember i fjor:

«SMK har hatt lange samtaler med en skattejurist i Skatteetaten, og har kommet til at en politiker nødvendigvis ikke trenger å ha egen bolig på folkeregistrert adresse for å slippe å få innberettet pendlerbolig som naturalytelse. I april sendte DFØ A-melding for Ropstad med innberetning av bolig, med begrunnelse at han bodde gratis hos foreldre når han var hjemme. Nå har Skatteetaten kommet til at han kan søke om å få omgjort skatten av naturalytelsen».

Aftenposten avslørte 5. september at barne- og familieministeren først i fjor meldte flytting fra gutterommet hos foreldrene. Derfor fikk han gratis bolig fra Stortinget.

SMK: Behov for å korrigere

VG har fått innsyn i brevvekslingen om hans skattesak, mellom Statsministerens kontor (SMK) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Som Ropstads arbeidsgiver hadde Statsministerens kontor 17. september i år behov for å korrigere en tidligere a-melding for Kjell Ingolf Ropstad.

A-meldingen er rapporten av lønns- og ansettelsesforhold som alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser, sender til Skatteetaten og Nav.

– Han har feilaktig opplyst til oss at han har utgifter til pendlerbolig fra og med 2020, men det viser seg at han ikke har det likevel, skriver SMK til direktoratet 17. september.

458.480 kroner innberettet

KrF-lederen fikk 175.000 kroner i skattefritak, som følge av at han meldte inn utgifter til foreldrene i barndomshjemmet – uten at han noen gang betalte foreldrene pengene.

SMK kom til at fri bolig i Oslo skal innberettes for Ropstad også i 2020.

Summen for 330 døgn i tjenesteboligen på Frogner er 458.480 kroner. Det er beløpet som Kjell Ingolf Ropstad skal fordelsbeskattes for.

– Jeg antar at det blir betalt arbeidsgiveravgift av summene som blir meldt inn som naturalytelse, skriver SMKs økonomimedarbeider til direktoratet.

SKATT: Aftenpostens avsløringer om at Kjell Ingolf Ropstad i en årrekke hadde latt være å betale skatt av gratis tjenestebolig i Oslo, ble hans bane.

SMK vil betale arbeidsgiveravgift

Direktoratet bekrefter at fri bolig nå blir innrapportert som AGA-pliktig, altså at SMK skal betale 14,1 prosent arbeidsgiveravgift av naturalytelsen.

Det stemmer overens med hva jusprofessor Arvid Aage Skaar opplyser til VG: At SMK har ansvaret for skattetrekk og løpende innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Skaar, som har skatt som juridisk spesialfelt, mener Statsminiserens kontor kan ha brutt skattebetalingsloven, ved ikke å følge opp sitt ansvar som arbeidsgiver.

– Det er straffbart å ikke overholde plikten til å trekke skatt, sier professor emeritus Skaar.

VG har beregnet at regjeringen trolig er skyldig 64.500 kroner i arbeidsgiveravgift og over 150.000 kroner i skattetrekk for fordelen Ropstad hadde med gratis bolig.

Han har hatt gratis pendlerbolig fra 2010 til 2020 og skattet bare av statsrådsboligen i 2019. Årsoppgavene VG har fått innsyn i, viser at han i 2019 fikk innberettet 333.440 for fri bolig.

– Det er skatteunndragelse, kort og godt, uttalte førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Dag Jørgen Hveem til VG.

Benekter at han forsøkte å slippe skatt

På pressekonferansen lørdag benektet Ropstad at han har forsøkt å slippe skatt, men beklaget flere ganger sin dårlige vurderingsevne.

Samme formiddag bekreftet statsråden at han tidligere i år sjekket med skatteetaten om han kunne få tilbake skattepengene han betalte for fri bolig i 2019, eller om han skulle skatte også for 2020.

– Jeg henvendte meg til Skatteetaten for å få klarhet i min sak, da jeg har et personlig ansvar for å betale rett skatt, skriver Ropstad i en e-post til VG.

Tirsdag startet Stortingets administrasjon en bred gjennomgang av de skattemessige sidene ved alle representantenes ordninger.

Enkeltsaker skal gjennomgås for å vurdere om fordeler skulle vært pålagt inntektsskatt, med tilhørende arbeidsgiveravgift.