HVA ER ET DISTRIKT?: Thor Egil Braadland i NAF sier de har gjort beregninger basert på en SSB-indeks, om hvem som kan komme til å slippe CO₂-avgiften. Definisjonen av distrikt er viktig.

NAF: Disse kommunene bør slippe dyrere drivstoff

En ny regjering vil trolig gjøre bensin og diesel dyrere – for at Norge skal nå klimamålene. Samtidig er de under press for å skjerme distriktene. Her er en oversikt som viser hvem som eventuelt kan få slippe.

Publisert: Nå nettopp

I de pågående sonderingene og forestående forhandlingene om rødgrønn regjeringsplattform på Hurdalsjøen, er et av stridstemaene hvor mye du skal betale for bildrivstoff i fremtiden.

Årsaken er forslaget om økningen i CO₂-avgiften – for å få ned utslippene.

Ap og SV vil øke CO₂-avgiften, Sp er imot. Et sannsynlig utfall er at de største partiene, Ap og Sp, blir enige om en modell hvor distriktene skjermes.

Bilorganisasjonen NAF, som har i underkant av 500.000 medlemmer, har følgende forslag til hvordan denne nøtten kan knekkes:

Kommuner som ligger langt unna nærmeste folkerike sentrum, bør skjermes for økning i den neste åtteårsperioden.

Dette er kommuner som til sammen har over 730 000 innbyggere.

– Hvis drivstoffavgiftene settes opp, må distriktskommunene skjermes for økte avgifter på bensin og diesel. Dette er områder hvor det er langt å kjøre til nærmeste arbeidsmarked, sier myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland.

På dette kartet kan du se om det gjelder din kommune:

Hva er distriktene?

Spørsmålet er: Hva er distriktene?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget en sentralitetsindeks, som forteller om hvor grisgrendt du bor:

Basert på hvor stort arbeids- og tjenestemarked du rekker å kjøre til på 90 minutter.

I indeksen er kommunene delt opp i seks grupper. Oslo er i gruppe en, de andre storbyene i gruppe to, mindre byer i gruppe tre og så videre.

De mest perifere kommunene er i gruppe fem og seks.

NAF har lagt til grunn at kommunene med sentralitet fem og seks skal få fritak for økningen i CO₂-avgiften.

209 av 356 kommuner

Sentralitet fem og seks dekker de 209 mest perifere kommunene, med til sammen 731 070 innbyggere.

Norge har i dag 356 kommuner.

Utgangspunktet er CO₂-avgiften skal opp de neste ni årene.

HAR EN PLAN: Thor Egil Braadland legger frem en fire punkts plan.

– Hittil har hverken Ap eller Sp vært konkrete på hvordan dette kan gjøres, sier Braadland og fremmer følgende forslag:

– Vi lanserer nå en løsning som vi mener Ap, SV og Sp kan stå sammen om.

Hovedpunktene

Her er hovedpunktene:

Kutte drivstoffavgiftene i distriktene med 30 øre literen, slik Sp har foreslått.

Skjerme distriktene for alle avgiftsøkninger på drivstoff fram mot 2030, slik Ap og Sp er enige om.

Ikke starte innfasing av moms på elbil før 2024, slik at flere i distriktene får anledning til å benytte seg av momsfritaket.

Bygge ut ladenettverket for elbiler kraftig, både i distriktene og i sentrale strøk, slik Ap, SV og Sp er enige om.

– Ekstraregning

– Mange i distriktene opplever økte drivstoffavgifter som en ekstraregning på noe de ikke har alternativer til. Derfor er dette en god løsning, sier han.

Han viser til at ni av ti nye biler som selges til en privatperson i september 2021 er elektrisk.

– Personbilen er det området hvor det grønne skiftet er kommet lengst. Det gir ingen mening i at man samtidig skal straffe de som bor i distriktene og ikke har råd til å bytte til elbil med høyere avgifter på bensin og diesel.

– Synker som en sten

– Vil ikke deres forslag bremse det grønne skiftet, og låse folk i distriktene til bensin- og dieselbil noen ekstra år?

– Nei. Bensin- og dieselbilsalget synker som en sten. I 2022 blir det nesten ikke solgt nye biler som kun har bensin- eller dieselmotorer, sier han og legger til:

– Det distriktene venter på, er et mer oppegående bruktmarked for elbiler. Syv av åtte som kjøper bil i dag kjøper bruktbil. Det er ingen tvil om at elbilen passer for distriktet, men akkurat nå er et spørsmål om hva du har råd til.

SKJERMING: Thor Egil Braadland sier takten i elbilsalget gjør det mulig å skjerme distriktene.

– Vil ikke en slik grenseoppgang føre til at folk drar over kommunegrensene for å handle bensin og diesel?

– Folk i by kjører ikke til distriktene for å handle drivstoff, de kjøper seg heller en elbil. Nå er nesten hver fjerde bil i byene elektrisk, og andelen stiger hver dag. Det er nettopp takten i elbilsalget som gjør at det er mulig å skjerme distriktene for økte drivstoffavgifter.

Ledelsen i Ap, Sp og SV har foreløpig ikke gitt tilbakemelding om de ønsker å gi noen kommentar til saken.