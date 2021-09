ANKOMMER STORTINGET: Jonas Gahr Støre blir Norges nye statsminister.

Hør Giæver og gjengen: Kan Krf få et liv etter døden?

– Takk for sperregrensen, sier kommentator i VG Tone Sofie Aglen når hun oppsummerer mandagens valgthriller.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Mandag kveld ringte Erna Solberg og gratulererte Ap-leder Jonas Gahr Støre med valgseieren.

Like etter møttes kommentatorene i VG seg for å oppsummere valgnatta i en spesialutgave av podkasten «Giæver og gjengen».

– Dette blir nok Jonas Gahr Støres lykkeligste kveld, og så blir det mye hardt arbeid, sier politisk redaktør i VG Hanne Skartveit om forhandlingene som nå kommer.

Sp, Ap og SV har ifølge det foreløpige valgresultatet flertall til å danne en styringsdyktig regjering. Alene er Ap og Sp i mindretall.

På den andre siden havner Krf under sperregrensen.

– Er det over og ut for Kristelig folkeparti?, spør Anders Giæver.

Tone Sofie Aglen svarer at hun tidligere har spådd at det kan være vanskelig for partiet å få et liv etter døden.

– Det vil være en formidabel jobb om Krf klarer å gjøre seg relevante for nye velgere, sier hun.