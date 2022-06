Vil forby konverteringsterapi: − Dette er en veldig viktig dag

Statsråden vil ha et totalforbud mot såkalt homoterapi. – Et skritt i retning mot et mer inkluderende Norge, sier Anette Trettebergstuen.

Da Solberg-regjeringen la frem et lovforslag om å forby konverteringsterapi, også kjent som homoterapi, overfor barn enten før 16 eller 18 år i fjor sommer, mente kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) at det ikke gikk langt nok.

– Dette er en veldig viktig dag, en dag jeg har gledet meg til. I dag så tar vi et nytt og stort viktig skritt på veien mot et friere og mer inkluderende Norge, sier Trettebergstuen under en pressekonferanse torsdag.

– Noen blir altså utsatt for konverteringsterapi. Det er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre på andre folk på grunn av hvem de er og hvem de elsker. Nå blir det endelig forbudt, sier statsråden.

Praksisen har som mål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil, og er svært omstridt.

– Nå legger vi fram et endelig forbud mot konverteringsterapi, et forbud som vil endre folks liv og forhindre at mange i framtiden blir utsatt for overgrep, sier statsråden.

Dersom forslaget til straffelovens paragraf 270 blir vedtatt, vil den som metodisk forsøker å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet på en klart psykisk skadelig måte bli straffet med bot eller fengsel inntil tre år.

Info Dette er lovforslaget Trettebergstuen presenterer et forslag til en paragraf 270 i straffeloven: Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som anvender metoder med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å få vedkommende psykisk skade. Uvitenhet om en handling er klart egnet til å påføre psykisk skade fritar ikke for straff dersom tiltalte grovt kan bebreides for sin uvitenhet, heter den første delen av det nye lovforslaget. Der en handling som nevnt i første ledd utføres overfor en person under 18 år, skal handlingen alltid anses å være klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade. Uvitenhet om et barns riktige alder fører ikke til straffrihet hvis gjerningspersonen på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet. Den som ved å utføre en handling som nevnt i første ledd har opptrådt uaktsomt med hensyn til at en person påføres betydelig psykisk skade, straffes med fengsel i inntil 6 år. Den som markedsfører metoder med formål om å få noen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, heter det i det foreslåtte straffebudet. Vis mer

– Nå er altså lovforslaget om forbud mot å utøve og markedsføre konverteringsterapi endelig klart til å sendes ut på høring, sier hun.

Trettebergstuen sier videre at det er viktig for regjeringen å få på plass et gjennomarbeidet og grundig forbudt mot konverteringsterapi. Dersom loven blir vedtatt vil den også gjelde for nordmenn som blir utsatt for slik terapi i utlandet.

Den nye straffeparagrafen vil også ha en såkalt skeiv norm. Trettebergstuen sier det vil bety at utgangspunktet for hele lovteksten og forståelsen av den, er hva en skeiv person i et miljø omringet av press vil ta psykisk skade av.

Der en handling som nevnt i første ledd utføres overfor en person under 18 år, skal handlingen alltid anses å være klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade. Uvitenhet om et barns riktige alder fører ikke til straffrihet hvis gjerningspersonen på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.

Den som ved å utføre en handling som nevnt i første ledd har opptrådt uaktsomt med hensyn til at en person påføres betydelig psykisk skade, straffes med fengsel i inntil 6 år. Den som markedsfører metoder med formål om å få noen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, heter det i det foreslåtte straffebudet.

– Med metode mener vi systematisk fremgangsmåte for å oppnå et forhåndsbestemt resultat. Det avgjørende er altså et handlingen eller handlingene er preget av en planmessighet. Paragrafen er altså ment til å ramme den som holder på med aktiv innblanding i en persons legning eller kjønnsidentitet, forklarer Trettebergstuen.

– Det er noen handlinger som helt åpenbart rammes av forbudet, for eksempel samtaleterapi, hypnose eller ulike medisinske behandlinger – det regnes åpenbart som metoder. Men paragrafen skal ha og får et bredere nedslagsfelt, for vi vet at dette også gjøres helt klart ofte utenfor de etablerte og behandlingslignende situasjonene, sier hun.

– Hva vil du si til kritikerne?

– At jeg kan ikke skjønne hvorfor noen mener det skal være lovlig å bevisst og metodisk forsøke å endre en person på en slik måte at det kan påføre personen stor psykisk skade, svarer Trettebergstuen til VG.

En solid innstramming

– Sånn som det ser ut umiddelbart i dag er dette en solid innstramming fra hva Solberg-regjeringen presenterte under Pride i fjor, sier lederen av foreningen FRI, Inge Alexander Gjestvang.

FRI står for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Under sin presentasjon av det nye lovforslaget pekte Trettebergstuen på forskjeller mellom dagens forslag og forslaget fra Solberg-regjeringen i 2021. Trettebergstuen viste til flere endringer i ordlyden på forslaget, som hun mener er strengere.

– Vi forbyr konverteringsterapi uansett hvilken alder du er, og for alle, også hvis det er begått i utlandet. Vi hever strafferammene og vil også forby markedsføring av konverteringsterapi, sier statsråden til VG.

– Det er veldig viktig. Som statsråden var inne på så er det en uverdig praksis, det er overgrep, det er tvang, det er praksiser som fører til psykisk uhelse hos personer i alle aldre. Det er veldig viktig å få på plass en stopper for den uverdige praksisen nå, sier Gjestvang.

FRI-lederen sier til VG at loven vil være en ny pakke som sikrer «en slutt på den uverdige praksisen».

– Nå skal gjennom en høringsrunde, som jo er viktig i prosesser med nye lovforslag. Det er viktig hvor organisasjoner som Fri og andre har muligheten til å gi sin tilbakemelding. Vi må avvente det komplette lovforslaget, og så må vi komme til våre detaljerte innspill under høringen, sier Gjestvang videre.

50 år siden «den første seieren»

I 2022 er det 50 år siden siden sex mellom menn sluttet å være forbudt. Mange kamper er vunnet siden da, men fortsatt gjenstår noen, mener FRI.

Norge var blant de aller siste landene i Vest-Europa som avskaffet lovforbudet mot sex mellom menn i 1972, etter en lang prosess der man diskuterte både skjerping og avskaffelse av loven.

Selv om mange kamper er vunnet i løpet av de 50 årene som er gått siden avskaffelsen av paragraf 213, mente FRI-leder Inge Alexander Gjestvang tidligere i år at det fortsatt gjensto noen slag.

I et intervju med NTB i april trakk Gjestvang blant annet fram konverteringsterapi som en kamp som ennå ikke var vunnet.

– I tillegg er en tredje juridisk kjønnskategori en viktig sak, og det samme gjelder behandlingstilbud for transpersoner og de som har kjønnsinkongruens, sier Gjestvang.

I 2019 frontet Morten Hegseth dokumentarserien Homoterapi på VGTV. I serien møter han mennesker som på ulike måter har erfaring med konverteringsterapi.

– Det er absolutt en seier at det blir forbudt, sa Hegseth til VG da det i høst ble klart at Støre-regjeringen i sin regjeringsplattform gikk inn for et forbud.

Hegseth håpet da på et totalforbud – uten aldersgrense.

