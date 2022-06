SKYHØYE PRISER: Skal du ha et dobbeltrom på Britannia hotell i Trondheim en helg midt i juli, må du betale i overkant av 4000 kroner for én natt førstkommende helg.

Hotellpriser til himmels: Norgesferien kan bli dyr

Flystreik, økt prisnivå og underbemanning etter pandemien har ført til elleville hotellpriser i Norge i sommer.

Publisert: Nå nettopp

Reiselivet er på full fremmarsj i Norge, men økte hotellpriser kan sette en stopper for ferieklare nordmenn. Romprisene på hotellene i de største norske byene ligger for øyeblikket milevis over gjennomsnittsnivået:

– I starten av juni i år viste tall at innbookingen i de norske storbyene var langt høyere enn den var på samme tid i fjor. Er det fullt blir det som oftest høye priser, enkelt sagt. Det siste ledige rommet er det dyreste.







Det sier hotellrådgiver Peter Wiederstrøm fra Wiederstrøm Hotel Consulting. Han har analysert tall fra Benchmarking Alliance, som dekker omtrent 61.000 hotellrom.

– Hovedgrunnen er at det er langt flere gjester på hotellene nå enn i fjor. Det er jo også et moment hva hotellene er villige til å selge et rom for. For en hotellbransje som har vært i knestående i rundt to år og som opplever voldsom kostnadsvekst, er det helt nødvendig å ta godt betalt nå, sier han.

Merker du at skyhøye hotellpriser påvirker ferien og lommeboken? Tips oss gjerne her!

TRYKK: – Er etterspørselen stor, blir hotellprisene dyre, forklarer hotellrådgiver Peter Wiederstrøm.

Frykten for flystreik og flyplasskaos i Europa, kan føre til at flere nordmenn nå endrer reiseplanene sine i siste liten. Og det kan bli dyrt:

VG foretok et uformelt søk på hotellsøkesiden Booking.com tirsdag kveld 21. juni. Dette er prisene du minimum kan forvente for ett døgn på et 4-stjerners hotell førstkommende helg (25. – 26. juni). Søket gjelder for en familie på fire, med to barn (8 og 13 år), frokost inkludert:

Oslo sentrum:

Billigst: 5258,-

Dyrest: 9049,-

Bergen sentrum:

Billigst: 3041,-

Dyrest: 9230,-

Trondheim sentrum:

Billigst: 4686,-

Dyrest: 9230,-

Stavanger sentrum:

Billigst: 2310,-

Dyrest: 5991,-

Kristiansand sentrum:

Billigst: 4416,-

Dyrest: 5345,-

* Presisering: Prisene kan variere ut ifra hvilke tidspunkt og datoer man søker på.

– Vi vet at strømpriser og råvarepriser er med på å øke prisnivået på overnatting betydelig, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO reiseliv.

Wiederstrøm sier at det ikke er enkelt å vite hvilke hotellpriser nordmenn kan forvente i sommer:

– Vi vet ikke sikkert hvor mange gjester som kommer, for det avhenger av så mange ting, blant annet været, utviklingen i pandemien og ikke minst i hvilken grad nordmenn kan reise ut og utlendinger som reiser inn.

Wiederstrøm poengterer også at utviklingen i krigen spiller inn – og at utviklingen i flybransjen er et ytterligere moment.

DYRT: Hotellprisene i Norge har steget til himmels. Her fra Oslo sentrum og Radisson Blu Plaza (4000–5000 kroner for et dobbeltrom lørdag til søndag, første helg i juli).

Ekstremt populært

Bjørndal understreker at norgesferie har blitt ekstremt populært, og at det er positivt for norsk reiseliv. Han mener like fullt at bransjen nå står overfor noen utfordringer:

– Sommeren ser bra ut med tanke på etterspørsel, og priser henger som kjent sammen med tilbud og etterspørsel. Men kostnadsbildet har gått opp og underbemanning som henger igjen fra pandemien kan føre til at overnattingsstedene må justere tilbudet de har. Priser henger som alltid sammen med tilbud og etterspørsel.

Ifølge Bjørndal har ni av ti av NHO reiselivs store medlemsbedrifter måttet sette opp prisene sine i sommer, på grunn av skyhøye strømpriser.

NHOs situasjonsanalyse av norsk reiseliv viser at 32 prosent av hotellene og overnattingsstedene i Norge har et høyere bookingnivå foran årets sommersesong, sammenlignet med fjoråret.

– Sommeren er høysesongen for hotellbransjen, og det er da de skal tjene penger. Når det er sagt er det ikke slik at de får alt «rett i foret». Det totale kostnadsbildet for bedriftene fører til økte priser, sier Bjørndal.

NORGESFERIE: Camping ved Lovatnet kan være et rimeligere alternativ til hotell.

Både Wiederstrøm og Bjørndal mener likevel at snittprisene på hotell er betydelig lavere enn det som kommer frem i våre søk:

– De eksemplene vi ser på høye rompriser akkurat nå, gjenspeiler ikke gjennomsnittsprisene. De er langt, langt lavere – men gode historisk sett, sier Wiederstrøm.

I tillegg til økte hotellpriser, gjør en kombinasjon av andre enorme prishopp at noen familier må droppe familieturen.

Bjørndal kommer med et godt råd til nordmenn som er ute etter rimeligere ferieopplevelser:

– Jo lenger før du har planlagt og bestilt en ferie, desto billigere er det. Norge utgjør en bred palett av valg, og vi har blant annet mange attraktive campingplasser som er populære blant barnefamilier, sier han.

Mange nordmenn velger fremdeles å feriere i utlandet. Har du planlagt utenlandsferie, men er redd for at flyturen din blir kansellert? VG forklarer hvilke muligheter du har her.