Ber Stortinget punge ut og få pendlerboligsaken ut av verden

Skatteetaten mener Stortinget skylder 1,3 millioner kroner. Presidentskapet har lovet å betale, men først når vedtaket er endelig. Rødt og MDG ber dem bla opp sporenstreks.

– Det må bli slutt på å trekke ut de evinnelige sakene med pendlerbolig og andre frynsegoder. Nå er det på tide at Stortinget tar sin del av ansvaret, og kommer i gang med den nødvendige opprydningen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Mandag ble det klart at Skatteetaten mener at Stortinget skylder i overkant av 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift for årene 2017 til 2020. Rundt 40 politikere har også fått varsel om skattekrav fra etaten.

– Fortsatt uklart

Etter tirsdagens møte i Stortingets presidentskap sa stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) at de vil betale arbeidsgiveravgift når endelig vedtak foreligger.

Men Moxnes stusser på at presidentskapet ikke godtar kravet her og nå, og isteden vil vente på en avklaring i hver enkelt sak.

– Rødt mener Stortinget må følge skattemyndighetene. For meg er det fortsatt uklart hva presidentskapets holdning til Skatteetatens overordnede konklusjon er. Det burde være enkelt å slå fast allerede nå, sier Moxnes.

Info Dette er saken: Mandag ble det klart at Skatteetaten mener at Stortinget skylder i overkant av 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift for årene 2017 til 2020.

Rundt 40 politikere har også fått varsel om skattekrav fra etaten.

Årsaken til skattesmellen er at Skatteetaten har anslått verdien av gratis pendlerbolig som høyere enn det Stortinget opprinnelig gjorde.

Dermed har heller ikke Stortinget betalt nok arbeidsgiveravgift på pendlerboligene de har delt ut, ifølge Skatteetaten.

Skatteetatens rapport kommer etter at Aftenposten, Adressa og VG i fjor avslørte hvordan folkevalgte i flere år ikke hadde innrapportert fordelen med gratis pendlerbolig i Oslo til skattemyndighetene. Vis mer

Uenige om selvkritikk

Også stortingsrepresentant Rasmus Hansson i MDG ber presidentskapet om å raska på.

– Presidentskapet bør tenke på signaleffekten og tilliten fra opinionen. Betal de pengene og få saken ut av verden. Så er det sikkert grunnlag for å sette seg ned med Skatteetaten, men det bør skje i etterkant, sier Hansson til VG.

DÅRLIG TID: MDGs Rasmus Hansson er bekymret for signaleffekten det får at Stortingets presidentskap ikke

Rødt-lederen etterlyser mer selvkritikk fra presidentskapet, og mener de må erkjennelse at de har gjort feil.

– Denne systemsvikten over tid er jo allerede tydelig avdekket både av mediene og skattemyndighetene. For å rydde opp og styrke tilliten til Stortinget er første skritt å erkjenne at det er begått feil i utgangspunktet. Her svikter presidentskapet, sier han.

MDG-Hansson er ikke enig i at presidentskapet viser dårlig evne til selvkritikk.

– Nei, jeg synes det er en dårlig måte å uttrykke det på. Her er det bare et spørsmål om å sende den riktige meldingen til velgerne og gjøre ting i en fornuftig rekkefølge. Så behøver man ikke rette pekefinger mot den ene eller andre., sier han.

LOVER Å BLA OPP: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har lovet at Stortinget skal etterkomme Skatteetatens krav, men først når vedtaket er endelig.

VG har onsdag kveld prøvd å kontakte stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) uten å få svar. Tirsdag sa han følgende, og la til at de er i gang med opprydningsarbeidet:

– Stortinget tar varselet til orientering og vil nå gå grundig gjennom varselet. Vi vil selvfølgelig betale arbeidsgiveravgift når endelig vedtak foreligger.

Oppfordrer kollegaer til å melde seg

Skatteetaten har siden i fjor holdt på med den omfattende kontrollen av praksisen med pendlerboliger fra 2017 til 2021.

Kun fire av politikerne som har fått skattesmell har stått frem, dette er SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere kunnskapsminister for Høyre Torbjørn Røe Isaksen.

MDG-Hansson oppfordrer kollegaene sine som har fått skattekrav til å melde seg, slik også Rødt tidligere har gjort.

– Det vil jeg oppfordre til, både fordi dette handler om et tillitsproblem, men også får å dempe grunnlaget for spekulasjoner fremover, sier Hansson.