Ung gutt funnet død i Bergen

En 12 år gammel gutt er funnet død på Lone i Arna bydel i Bergen kommune.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Pårørende er varslet.

Gutten ble funnet død torsdag 2. juni. Politiet fikk da melding om hendelsen i 17.50-tiden.

– Gutten er funnet utendørs på Lone. Det er ikke grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart, sier politiadvokat Eli Valheim til VG.

Politiet har avhørt vitner, innhentet elektroniske spor og kriminalteknikere har undersøkt åstedet.

Politiet skriver videre at det ikke er grunn til å tro at noe straffbart ligger bak. Hovedteorien er at dødsfallet er forårsaket av en ulykke i forbindelse med lek.

Politi og Bergen kommunes kriseteam følger opp familien.