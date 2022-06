LØSLATT: Her forlater Viggo Kristiansen Ila fengsel etter å ha sonet over 20 år for barnedrapene i Baneheia i 2000. Nå kan han bli frifunnet.

Baneheia-saken: Mener Viggo Kristiansen kan kreve millionbeløp fra staten

Dersom Viggo Kristiansen frifinnes i Baneheia-saken, så kan han få utbetalt et betydelig millionbeløp etter alle årene han satt i fengsel på feil grunnlag.

Det mener den tidligere Høyesterettsdommeren Magnus Matningsdal.

I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt til 21 års forvaring i Baneheia-saken, samt for et tidligere tilfelle av voldtekt og andre overgrep mot en mindreårig jente.

Dersom Kristiansen nå frifinnes for barnedrapene i Baneheia, så står fortsatt ugjerningene mot den mindreårige jenta igjen i dommen, siden disse handlingene ikke er en del av saken som ble begjært gjenåpnet.

Disse ugjerningene ville imidlertid ha gitt ham en betydelig mildere straff, noe som gjør at han nå kan få muligheten til å kreve en solid erstatning og oppreisning for alle årene han eventuelt satt urettmessig bak lås og slå.

Spørsmålet om erstatning for økonomisk tap og oppreisning for ikke økonomisk tap er regulert i to ulike paragrafer i straffeprosessloven, nærmere bestemt paragraf 444 og 447 tredje ledd.

– Det er da en konkret vurdering av hva Kristiansen ville ha hatt i inntekt og konsekvenser for hans fremtid. Han vil kunne være mindre attraktiv i arbeidsmarkedet og på den måten lide i fremtiden, sier Matningsdal.

Trekker frem to justismord

Den tidligere Høyesterettsdommeren trekker frem to saker som er relevante å sammenligne med dersom Kristiansen frifinnes.

«Liland-saken»: I 1994 ble Per Kristian Liland frifunnet for et dobbeltdrap med øks i Fredrikstad i 1969. Liland ble dømt til livsvarig fengsel og sikring i ti år. Han satt fengslet fra 1969 til 1983 – og deretter underlagt sikring. Han nektet straffskyld i alle disse årene.

Etter frifinnelsen ble Liland tilkjent 3.47 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap og 10 millioner kroner i oppreisning. Totalt 13.47 millioner kroner.

Dobbeltdrapet har aldri blitt oppklart.

– Liland ble i 1995 tilkjent 10 millioner kroner etter en frihetsberøvelse som var cirka fem år kortere enn Kristiansens frihetsberøvelse, påpeker den tidligere Høyesterettsdommeren.

«Moen-saken»: I 1981 ble Fritz Moen dømt til en samlet straff på 21 års fengsel og 10 års sikring for to uavhengige drap på 1970-tallet. Under rettsforhandlingene hevdet Moens forsvarer at klienten var utsatt for justismord.

I 2004 ble Moen frikjent for det første drapet. I 2005 døde han. Og i 2006 ble han frikjent for det andre drapet.

PENSJONERT: Magnus Matningsdal var dommer i Høyesterett fra 1997 til 2021.

– Vi snakker om store beløp

Dødsboet etter Fritz Moen ble representert ved advokat John Christian Elden. Etter forhandlinger med Justisdepartementet ble det inngått et forlik om at dødsboet skulle få utbetalt totalt 20 millioner kroner i erstatning og oppreisning fra staten.

– Det er mest naturlig å sammenligne med Moen-saken. Vi snakker store beløp til Kristiansen om han blir frifunnet. Det er vanskelig å tenke seg at det blir lavere enn i Moens tilfelle. Sivilrettsforvaltningen avgjøre dette spørsmålet, men domstolen kan overprøve avgjørelsene, sier Matningsdal.

– Hvilke summer kan Kristiansen vente seg, om han frifinnes?

– Jeg vil ikke spekulere i summer. Beregningen må ta utgangspunkt i hva man legger til grunn at Kristiansen har hatt av inntektstap siden han ble pågrepet. Det vil også være nødvendig å vurdere om Kristiansen som følge av forfølgningen og frihetsberøvelsen har tapt fremtidig inntekt. Dette eventuelle tapet må også erstattes, svarer Matningsdal.

Elden: Dette kan han kreve

Advokat John Christian Elden stiller seg bak vurderingene til den tidligere høyesterettsdommeren.

– Kristiansen kan vente seg, i norsk målestokk, en enorm erstatning, om han frifinnes. Det er mest naturlig å sammenligne med Moen-saken, som etter at vi forhandlet med justisministeren fikk 20 millioner kroner i oppreisningserstatning etter å ha sittet 18 år i fengsel, sier Elden til VG.

Advokaten påpeker at både Moen og Kristiansen hadde enkelte andre forhold som de ble domfelt for, som var med å gjøre dem mistenkelige i drapssakene og bidro til domfellelsen.

– Det fikk ingen betydning for Fritz Moen sin erstatning, og vil neppe få det for Viggo Kristiansen heller, sier Elden.

Ifølge Elden vil Kristiansen ha krav på tapt arbeidsfortjeneste for de samme årene, og dersom fengselsoppholdet har gjort han arbeidsufør, vil erstatningen løpe frem til han skulle vært pensjonist.

– Han må sannsynliggjøre hvilket yrke og inntekt han ellers ville hatt, deretter er det matematikk hvor mange millioner dette utgjør, sier Elden.

– Ingen formening om beløp

Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, opplyser til VG at de så langt ikke har brukt noe tid på spørsmålet om erstatning og oppreisning.

– Vi har heller ingen formening om beløp eller hva som må inngå i vurderingen av størrelsen på dette. Først når frifinnelsen er stadfestet , vil vi starte arbeidet med dette, sier Sjødin til VG.