NYE KAMPSAKER: LO-leder Peggy Hessen Følsvik har plukket ut flere saker som hun ber statsminister Jonas Gahr Støre løse.

LO-lederen presser Støre: Krever mer gjennomslag

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er fornøyd med at Jonas Gahr Støre tok over som statsminister, men hun fortsetter å presse ham politisk.

– Mye bra er levert fra Jonas og hans regjering – men vi må videre, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til VG før hun holder sin politiske tale under LO-kongressen onsdag ettermiddag.

Hun har et veldig klart budskap:

– Erna skal ikke tilbake!

Hun roser Støre, men det mange har merket seg, er at hun stadig vekk har vært ute og presset ham.

Hun fortsetter med det.

– Nå er det nye kamper som står for tur. AFP og ABE, sier Følsvik.

Det er politiske sjargonger for Avtalefestet Pensjon (AFP) og det enda vanskeligere Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen, som var et ostehøvelkutt som Erna Solberg-regjeringen gjennomførte i statlige etater.

– Nå skal kampen for en ny AFP-ordning tas. Vi har store forventninger i LO til at regjeringen stiller opp for å få på plass en ny og rettferdig AFP-ordning, sier hun.

– Har gitt løfte

Problemet er at ordningen, som bare ansatte i bedrifter med tariffavtale, nyter godt av, er dyr og trenger både revidering og ikke minst nye milliarder.

Støre har lovet støtte, men foreløpig har intet skjedd.

– Her har Jonas gitt et solid løfte om at regjeringen skal bidra til å redde AFP. Vi forventer at det følges opp.

Når det gjelder ABE-reformen, er hun også klar. Solberg-regjeringens ABE-reform ble videreført i Støre-forslaget til

statsbudsjett for 2022 med 0,5 prosent kutt.

– I åtte år har den borgerlige regjeringen kuttet flatt i de offentlige budsjettene. Til sammen har det blitt 16,1 milliarder kroner, sier LO-lederen og har et klart krav til Støre.

– Skuffelsen var stor hos mange av våre medlemmer, da regjeringen ikke rakk å fjerne ABE-kuttene i sitt første budsjett, men vi har helt klare forventninger til at ABE-kuttene fjernes i neste budsjett, sier hun.

KONGRESS HELE UKEN: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte LO-kongressen under åpningen mandag og er tilbake i dag, for å holde sin politiske tale, etter at Følsvik har holdt sin i ettermiddag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har siden Jonas Gahr Støre ble statsminister i høst, vært offentlig ute og presset ham flere ganger.

Hun vakte oppsikt da hun sammen med leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og leder Mette Nord i Fagforbundet gikk ut og krevde en rekke svar fra Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i pendlerboligsaken.

– Pisket Støre

De var ikke fornøyd med Støres behandling av saken og deres press bidro til at Tajik gikk av. Alle de tre LO-toppene sitter i Aps sentralstyre.

Under pandemien pisket hun Støre flere ganger, blant annet for å få ham til å gi permitterte feriepenger nå til sommeren og bedre lønnsstøtteordninger.

Lønnstilskudd for å hindre permitteringer og masseoppsigelser, krisepakkene og de to strømstøttepakkene kom på plass etter hardt press fra LO.

– Vaktbikkje

I mai gikk hun ut sammen med NHO-sjefen og ba Støre snu i spørsmålet om kutt i penger til Ocean Space i Trondheim.

– Jeg er klar på at LO skal være arbeidsfolks vaktbikkje både når vi har borgerlige og rødgrønne regjeringer, sier Følsvik.

Hun har flere krav til Støre, som skal tale etter henne på LO-kongressen onsdag.

– Regjeringen må fortsette kamp mot sosial dumping og prioritere Norgesmodellen. Så må Tillitsreformen landes og de må bidra til et yrkesfagløft.

– Valgkampen starter på denne kongressen

– «Tøffe-Peggy» seiler opp som mulig kallenavn på deg?

– LO er en kamporganisasjon. Du kan ikke stå borti en krok når du skal kjempe for rettighetene til nesten en million medlemmer.

Selv om hun både offentlig og internt presser sin statsminister, er hun klokkeklar på hva som tjener landet.

– Valgkampen 2023 og 2025 starter på denne kongressen. Vi skal gjøre det som er nødvendig for å holde Høyre unna makten. Lokalt og nasjonalt.

TALETRENGT FORSAMLING: Det er ikke alt som blir sagt fra talerstolen på LO-kongressen som statsministeren er enig i.

Hun utdyper:

– Erna Solberg skal ikke tilbake som statsminister i Norge. For å hindre det må Jonas må fortsette å levere saker som sikrer vanlige arbeidsfolks interesser. Hun leverer en liste med saker som hun mener viser viktigheten av regjeringsskiftet.

Les listen her:

Info Følsvik lister først opp det hun mener er Solberg-regjeringens ugjerninger i arbeidslivspolitikken: Økt skatt på reiser mellom hjem og arbeid.

Økt egenandel på medisin og helsebehandling.

Økt makspris i barnehagene.

Økte avgifter.

Kutt i kjøpekraften for pensjonister.

Kutt til unger med dårlig syn og skeive tenner.

Kutt i feriepenger til permitterte og arbeidsledige.

Kutt i fagforeningsfradraget.

De er fortsatt imot de strenge innleiereglene, økt fagforeningsfradrag og kollektiv søksmålsrett Her er hennes skryteliste av Støre-regjeringen: Regjeringen har foreslått å doble fagforeningsfradraget fra 3.850 til 7.700 kroner.

Regjeringen vil lovfeste retten til hele faste stillinger.

Regjeringen har fjernet adgangen til generell midlertidig ansettelse.

Regjeringen har lagt fram forslag til Stortinget om å skrote karensåret for arbeidsavklaringspenge-mottagere med virkning fra 1. juli 2022. Vis mer

– I åtte år drev høyreregjeringen politisk plyndring av vanlige arbeidsfolk. Skal vi sikre vanlige arbeidsfolks interesser må vi samle oss mot

høyresiden, er budskapet hun skal tordne ut fra talerstolen i ettermiddag.

– Sirup

Hun bruker ordet sirup om kampen mot Solberg-regjeringens politikk.

– Vi har jobbet oss gjennom åtte år med en mørkeblåblågul-liberalistisk regjering. En regjering ledet av en statsminister som erklærte halvårets politiske nederlag

når LO gjennom Stortinget sikret flere faste jobber. Det var som å springe maraton i sirup, sier LO-lederen.

Hun sier listen over saker taler for seg.

– På kort tid har regjeringen flyttet makt i arbeidsfolks favør ved å levere på mange av våre saker. Mye bra er levert – men vi må videre, sier Følsvik.

– Nødhjelp til regjering i fritt fall

1. nestleder og arbeids- og sosialpolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, svarer på kritikken på vegne av Erna Solberg.

– Det er tydelig at LO-lederen forsøker å komme med nødhjelp til en regjering i fritt fall, men dette angrepet treffer svært dårlig, sier Asheim.

Han sier det er helt riktig at Høyre i regjering stilte krav til at også offentlig sektor måtte effektiviseres og finne smartere måter å jobbe på.

– På den måten frigjorde vi penger fra byråkrati til å gjennomføre en rekke tiltak, sier han og lever tilbake en liste.

Les listen her:

Info Satsing på skolen til barna våre med 4000 flere kvalifiserte lærere og videreutdanning til 40.000 lærere.

21 milliarder mer til sykehusene enn under den forrige rødgrønne regjeringen. Særlig fikk kreftbehandlingen i hele Norge et kraftig løft og helsekøene ble kortere.

Tung satsing på psykiatri og særlig ungdomspsykiatri med nesten 500 flere psykologer i kommunene.

Et taktskifte i rusomsorgen med satsinger på over 2,4 milliarder kroner og et ønske om en rusreform for de aller svakeste i samfunnet, som Arbeiderpartiet stanset.

Store summer til arbeidsmarkedstiltak, inkluderende arbeidsliv og 3000 flere tiltaksplasser for folk som står utenfor arbeidslivet.

Gratis kjernetid i SFO og barnehage for familier med lav inntekt, økt engangsstøtte til foreldre som ikke har rett til foreldrepenger og økt barnetrygd. Vis mer

– I tillegg prioriterte Høyre i regjering å lette skattene. En vanlig familie betalte om lag 14.000 kroner mindre i skatt i fjor enn de ville gjort med de rødgrønnes skatteopplegg i 2013. I sum betyr det 66.000 kroner mindre i skatt de årene vi styrte, sier Asheim.

Han legger til:

ADVARER: Henrik Asheim advarer mot Støre-regjeringens pengebruk.

– I tillegg fjernet vi blant annet den usosiale arveskatten som rammet både folk og bedrifter hardt.

Han sier at Ap og Sp bruker så mye oljepenger at det øker risikoen for at renten «vil øke mer og raskere enn nødvendig».

– Det er ikke god politikk verken for vanlige arbeidsfolk eller noen andre i Norge i en tid hvor mange med rette er bekymret for sin egen økonomi.